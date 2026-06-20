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Sức khỏe

10.000 người Việt mắc ung thư tiết niệu mỗi năm

Hồng Đào

(NLĐO) - Mỗi năm Bệnh viện Bình Dân tiếp nhận và điều trị ngoại trú hơn 30.000 lượt khám chuyên khoa này, thực hiện hơn 5.000 ca phẫu thuật ung thư tiết niệu

Theo cơ sở dữ liệu GLOBOCAN 2022 của Tổ chức Y tế Thế giới, chỉ riêng 3 loại ung thư tiết niệu phổ biến nhất là ung thư tuyến tiền liệt, ung thư bàng quang và ung thư thận đã ghi nhận hơn 10.000 trường hợp mắc mới mỗi năm tại Việt Nam. Đằng sau những con số ấy là hàng nghìn người bệnh và gia đình đang gửi gắm niềm tin vào y học hiện đại

10.000 người Việt mắc ung thư tiết niệu mỗi năm - Ảnh 1.

PGS-TS-BS Trần Vĩnh Hưng, Giám đốc Bệnh viện Bình Dân, tại hội thảo

Thông tin trên được PGS-TS-BS Trần Vĩnh Hưng, Giám đốc Bệnh viện Bình Dân, cho biết tại "Hội thảo tập huấn chuẩn châu Âu về giải phẫu bệnh tiết niệu 2026" tại TPHCM do bệnh viện phối hợp Chi hội Giải phẫu bệnh Tiết niệu (ESUP) thuộc Hội Tiết niệu châu Âu (EAU) và Hội Tiết niệu – Thận học Việt Nam (VUNA) tổ chức ngày 20-6.

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BS Hưng cho hay là một trung tâm ngoại khoa chuyên sâu về tiết niệu, mỗi năm Bệnh viện Bình Dân tiếp nhận và điều trị ngoại trú hơn 30.000 lượt khám chuyên khoa này, thực hiện hơn 5.000 ca phẫu thuật ung thư tiết niệu, chủ yếu là ung thư tuyến tiền liệt, bàng quang, thận.

Năm 2025, Bệnh viện Bình Dân đã phân tích hơn 25.700 mẫu bệnh phẩm giải phẫu bệnh. Trong đó, có hơn 6.200 mẫu bệnh phẩm về ung thư tiết niệu. 

10.000 người Việt mắc ung thư tiết niệu mỗi năm - Ảnh 2.

Mỗi năm, Bệnh viện Bình Dân thực hiện hơn 5.000 ca phẫu thuật ung thư tiết niệu, chủ yếu là ung thư tuyến tiền liệt, bàng quang, thận

Đối với các bệnh lý ung thư tiết niệu, giải phẫu bệnh là "tiêu chuẩn vàng" trong chẩn đoán và là nền tảng để đánh giá giai đoạn bệnh, tiên lượng và lựa chọn chiến lược điều trị phù hợp cho từng người bệnh. Bởi đằng sau mỗi tiêu bản còn là cơ hội bảo tồn cơ quan, bảo tồn chức năng và gìn giữ chất lượng sống cho người bệnh.

Trước gánh nặng bệnh tật ngày càng gia tăng, giải phẫu bệnh được xem là "tiêu chuẩn vàng" trong chẩn đoán xác định, phân giai đoạn bệnh, đánh giá mức độ ác tính và định hướng chiến lược điều trị cá thể hóa cho từng người bệnh. Điều này đòi hỏi việc chuẩn hóa thực hành theo các khuyến cáo quốc tế cũng như cập nhật liên tục các tiến bộ mới trong chuyên ngành.

10.000 người Việt mắc ung thư tiết niệu mỗi năm - Ảnh 3.

Các đại biểu tham dự hội thảo

Hội thảo có sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu châu Âu, châu Á. Các chuyên gia mang đến nhiều cập nhật mới và kinh nghiệm thực hành trong lĩnh vực giải phẫu bệnh được đúc kết từ các trung tâm tiết niệu hàng đầu châu Âu và khu vực, góp phần thúc đẩy việc chuẩn hóa thực hành giải phẫu bệnh tiết niệu tại Việt Nam.

Cập nhật các bệnh học mới nhất

Hội thảo cập nhật những xu hướng nổi bật trong giải phẫu bệnh tiết niệu hiện đại, từ cập nhật các phân loại bệnh học mới nhất đến ứng dụng trí tuệ nhân tạo và giải phẫu bệnh kỹ thuật số trong chẩn đoán: Cập nhật chiến lược chẩn đoán, phân loại bệnh học đối với ung thư tuyến tiền liệt, ung thư bàng quang và ung thư biểu mô tế bào thận theo các khuyến cáo và phân loại mới nhất;

Vai trò của sinh học phân tử và các liệu pháp điều trị cá thể hóa trong ung thư tiết niệu; Chuẩn hóa báo cáo giải phẫu bệnh trong ung thư học niệu khoa nhằm nâng cao tính thống nhất và chất lượng chẩn đoán; những tiến bộ mới trong giải phẫu bệnh kỹ thuật số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong chẩn đoán các khối u tiết niệu – sinh dục.


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