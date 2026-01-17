11 kỹ sư, công nhân được trao Giải thưởng Tôn Đức Thắng

Chủ tịch UBND TPHCM vừa ký quyết định tặng Bằng khen cho 11 cá nhân đoạt Giải thưởng Tôn Đức Thắng lần thứ 25 - năm 2025.

Đây là giải thưởng cao quý nhằm tôn vinh những công nhân, kỹ sư có thành tích nổi trội, đam mê sáng tạo, có nhiều sáng kiến cải tiến được ứng dụng, làm lợi cho đơn vị, doanh nghiệp và tích cực truyền nghề cho thợ trẻ. Giải thưởng do Báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp với LĐLĐ TPHCM tổ chức.

Hội đồng xét duyệt Giải thưởng Tôn Đức Thắng năm 2025 họp sơ tuyển, xét chọn hồ sơ tham gia

Danh sách 11 cá nhân được trao Giải thưởng Tôn Đức Thắng năm 2025, gồm:

1. Ông Nguyễn Văn Tấn, Phó Trưởng phòng Phòng điều độ, Công ty Truyền tải điện 4.

2. Ông Trần Phương Kiệt, Trưởng phòng Phòng an toàn, Công ty Lưới điện cao thế TPHCM (Tổng Công ty Điện lực TPHCM).

3. Ông Huỳnh Trương Khoa, Giám đốc kỹ thuật sản xuất, Công ty TNHH Nissei Electric Việt Nam.

4. Ông Nguyễn Văn Dũng, kỹ sư, Công ty TNHH Intel Products Việt Nam.

5. Ông Võ Tấn Định, Trưởng Ban Cơ điện, Phòng Kỹ thuật cơ điện, Công ty TNHH MTV Cao su Thống Nhất.

6. Ông Trần Văn Thiện, Tổ trưởng Tổ GIS, Phòng công nghệ thông tin, Công ty CP Cấp nước Bến Thành (Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn).

7. Ông Đoàn Hữu Cường, Phó trưởng phòng Phòng Thực nghiệm cây trồng, Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM.

8. Bà Nguyễn Thị Loan, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nông nghiệp công nghệ cao (Ban Quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao TPHCM).

9. Ông Nguyễn Văn Lộc, Phó trưởng Bộ phận chế tạo vỏ tàu, Công ty TNHH Vard Vũng Tàu.

10. Ông Nguyễn Tăng Pháp, Trưởng Bộ phận Cải tiến chất lượng sản xuất, Công ty TNHH Điện tử Samsung HCMC CE Complex.

11. Ông Lâm Văn Trường, kỹ sư kiểm tra sản phẩm, Công ty TNHH Jabil Việt Nam.

Lễ trao Giải thưởng Tôn Đức Thắng năm 2024. Ảnh tư liệu: Hoàng Triều

Dự kiến lễ trao giải sẽ diễn ra vào cuối tháng 1-2026.

Ban tổ chức Giải thưởng Tôn Đức Thắng cho biết năm nay giải thưởng đã nhận được 58 hồ sơ tham gia, với các ngành nghề: Cơ khí - chế tạo máy, Điện công nghiệp - điện lạnh - điện tử, công nghệ thông tin, nông - lâm - ngư nghiệp, giáo dục, y tế, chế biến lương thực - thực phẩm, công nghệ sinh học, hóa học và ngành nghề khác.

Hội đồng sơ tuyển chọn 25 cá nhân xuất sắc vào vòng chung khảo. Hội đồng xét chọn vòng chung khảo tiếp tục xét chọn dựa trên các tiêu chí chọn ra 11 cá nhân tiêu biểu trình UBND TPHCM công nhận và khen thưởng.