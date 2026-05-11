HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

1.136 đại biểu dự Đại hội toàn quốc MTTQ Việt Nam

Văn Duẩn

(NLĐO) - Chiều 11-5, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI bắt đầu làm việc phiên thứ nhất với sự tham dự của 1.136 đại biểu chính thức

Chiều 11-5, tại Trung tâm hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 bắt đầu làm việc phiên thứ nhất. 1.136 đại biểu đại diện cho các giai cấp, các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, các tôn giáo, lực lượng vũ trang, người Việt Nam ở nước ngoài và cán bộ Mặt trận các cấp đã tham dự đại hội.

1.136 đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI - Ảnh 1.

Đoàn Chủ tịch Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh: Quang Vinh

Tham dự Đại hội có bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X; bà Hà Thị Khiết, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Dân vận Trung ương, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X; bà Nguyễn Thị Doan, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam khóa X; bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X.

Cùng tham dự có các Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng; các Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng; các đại biểu các Ban, Bộ, ngành, Đoàn thể Trung ương; các vị Phó Chủ tịch, nguyên Phó Chủ tịch; các vị Ủy viên Đoàn Chủ tịch, nguyên Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

1.136 đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI - Ảnh 2.

Các đại biểu tham dự Đại hội

Đại hội là sự kiện có ý nghĩa chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện cho sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong kỷ nguyên mới, diễn ra ngay sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc lịch sử, mở đầu cho nhiệm kỳ vận hành bộ máy mới với vị thế, tầm vóc và chặng đường phát triển mới sau khi hoàn thành chủ trương sắp xếp các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ về trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển", Đại hội xác định phương hướng, mục tiêu và chương trình hành động nhiệm kỳ 2026 - 2031 nhằm đáp ứng yêu cầu của thực tiễn đặt ra. Đồng thời, khẳng định vai trò nòng cốt chính trị của MTTQ Việt Nam trong xây dựng và phát huy truyền thống yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức, đồng lòng cùng với toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tộc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (1930 - 2030), kỷ niệm 100 năm thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (1930 - 2030).

1.136 đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI - Ảnh 3.

Các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình Đại hội

Tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội là 33 vị, đoàn thư ký Đại hội là 3 vị; thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, bà Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, đã trình bày Báo cáo tình hình đại biểu tham dự Đại hội.

Bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trình bày tóm tắt Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giai đoạn 2024 - 2026.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy trình bày Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam.

Tổng số đại biểu chính thức triệu tập tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 là 1.136 đại biểu. Trong đó, đại biểu đương nhiên là 362 đại biểu là các vị Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X; Đại biểu do Đại hội cấp tỉnh và các tổ chức thành viên chọn cử là 705 đại biểu gồm: 129 đại biểu là các tổ chức thành viên ở Trung ương cử; 576 đại biểu do Đại hội MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố hiệp thương cử.

1.136 đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI - Ảnh 4.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hà Thị Nga trình bày báo cáo tại Đại hội

Đại biểu chỉ định gồm 69 đại biểu là các đại biểu được giới thiệu lần đầu tham gia Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI gồm: 11 vị đại diện tổ chức thành viên; 2 vị Chủ tịch MTTQ cấp tỉnh; 24 vị trí thức, chuyên gia; 4 vị đại diện cơ cấu Công nhân, Nông dân, Lực lượng vũ trang; 11 vị người dân tộc thiểu số; 5 vị chức sắc tôn giáo; 6 vị thuộc các thành phần kinh tế; 1 vị là Người Việt Nam định cư ở nước ngoài; 5 vị là cán bộ chuyên trách của Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Đại biểu cao tuổi nhất: 97 tuổi, sinh năm 1929 (Thiếu tướng Võ Sở, Chủ tịch Hội truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam).

Đại biểu trẻ tuổi nhất: 23 tuổi, sinh năm 2003 (bà Lò Thị Nga, cá nhân tiêu biểu, người dân tộc Lào, Bản Mường Luân 1, xã Mường Luân, tỉnh Điện Biên).

Như vậy, tổng số 1.136 đại biểu chính thức tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự Đại hội theo quy định.

Theo chương trình, sáng mai 12-5, Đại hội tiến hành phiên trọng thể, với sự tham dự và phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đại biểu tham luận; thông qua Đề án nhân sự Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI; Hiệp thương cử Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI. Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ nhất khóa XI diễn ra cùng ngày.

Tin liên quan

Hơn 1.300 đại biểu dự Đại hội toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Hơn 1.300 đại biểu dự Đại hội toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

(NLĐO) - Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra từ ngày 11 đến 13-5-2026, tại Thủ đô Hà Nội, với hơn 1.300 đại biểu dự.

Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI diễn ra trong 3 ngày

(NLĐO) - Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra trong 3 ngày từ 11 đến 13-5-2026 tại Thủ đô Hà Nội.

Lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khen thưởng những kiều bào tiêu biểu

(NLĐO)- Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài khẳng định kiều bào là nguồn lực quan trọng, đồng hành cùng đất nước trên hành trình phát triển.

MTTQ Việt Nam Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo