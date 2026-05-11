1.136 đại biểu dự Đại hội toàn quốc MTTQ Việt Nam

Chiều 11-5, tại Trung tâm hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 bắt đầu làm việc phiên thứ nhất. 1.136 đại biểu đại diện cho các giai cấp, các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, các tôn giáo, lực lượng vũ trang, người Việt Nam ở nước ngoài và cán bộ Mặt trận các cấp đã tham dự đại hội.

Đoàn Chủ tịch Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh: Quang Vinh

Tham dự Đại hội có bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X; bà Hà Thị Khiết, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Dân vận Trung ương, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X; bà Nguyễn Thị Doan, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam khóa X; bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X.

Cùng tham dự có các Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng; các Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng; các đại biểu các Ban, Bộ, ngành, Đoàn thể Trung ương; các vị Phó Chủ tịch, nguyên Phó Chủ tịch; các vị Ủy viên Đoàn Chủ tịch, nguyên Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Đại hội là sự kiện có ý nghĩa chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện cho sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong kỷ nguyên mới, diễn ra ngay sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc lịch sử, mở đầu cho nhiệm kỳ vận hành bộ máy mới với vị thế, tầm vóc và chặng đường phát triển mới sau khi hoàn thành chủ trương sắp xếp các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ về trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển", Đại hội xác định phương hướng, mục tiêu và chương trình hành động nhiệm kỳ 2026 - 2031 nhằm đáp ứng yêu cầu của thực tiễn đặt ra. Đồng thời, khẳng định vai trò nòng cốt chính trị của MTTQ Việt Nam trong xây dựng và phát huy truyền thống yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức, đồng lòng cùng với toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tộc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (1930 - 2030), kỷ niệm 100 năm thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (1930 - 2030).

Tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội là 33 vị, đoàn thư ký Đại hội là 3 vị; thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, bà Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, đã trình bày Báo cáo tình hình đại biểu tham dự Đại hội.

Bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trình bày tóm tắt Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giai đoạn 2024 - 2026.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy trình bày Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam.

Tổng số đại biểu chính thức triệu tập tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 là 1.136 đại biểu. Trong đó, đại biểu đương nhiên là 362 đại biểu là các vị Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X; Đại biểu do Đại hội cấp tỉnh và các tổ chức thành viên chọn cử là 705 đại biểu gồm: 129 đại biểu là các tổ chức thành viên ở Trung ương cử; 576 đại biểu do Đại hội MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố hiệp thương cử.

Đại biểu chỉ định gồm 69 đại biểu là các đại biểu được giới thiệu lần đầu tham gia Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI gồm: 11 vị đại diện tổ chức thành viên; 2 vị Chủ tịch MTTQ cấp tỉnh; 24 vị trí thức, chuyên gia; 4 vị đại diện cơ cấu Công nhân, Nông dân, Lực lượng vũ trang; 11 vị người dân tộc thiểu số; 5 vị chức sắc tôn giáo; 6 vị thuộc các thành phần kinh tế; 1 vị là Người Việt Nam định cư ở nước ngoài; 5 vị là cán bộ chuyên trách của Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Đại biểu cao tuổi nhất: 97 tuổi, sinh năm 1929 (Thiếu tướng Võ Sở, Chủ tịch Hội truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam).

Đại biểu trẻ tuổi nhất: 23 tuổi, sinh năm 2003 (bà Lò Thị Nga, cá nhân tiêu biểu, người dân tộc Lào, Bản Mường Luân 1, xã Mường Luân, tỉnh Điện Biên).

Như vậy, tổng số 1.136 đại biểu chính thức tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự Đại hội theo quy định.