Thời sự Chính trị

Đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Văn Duẩn

NL ĐO) - Sáng 11-5, Đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trước khi bước vào phiên trù bị Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031, sáng 11-5, Đoàn đại biểu tham dự Đại hội do bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, làm Trưởng đoàn đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Bắc Sơn (Hà Nội).

Đoàn đại biểu tham dự Đại hội do bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, làm Trưởng đoàn vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Quang Vinh

Tham dự có ông Huỳnh Đảm, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; bà Hà Thị Khiết, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Dân vận Trung ương, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; bà Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam; các vị trong Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; các vị Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, Đại biểu tham dự Đại hội đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại".

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ đến công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của toàn dân tộc Việt Nam.

Đoàn đại biểu tham dự Đại hội do bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, làm Trưởng đoàn vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Các đại biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Các đại biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Là người luôn mang trong mình tinh thần nhân văn cao cả, suốt cả cuộc đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã không ngừng xây dựng, hoàn thiện một hệ thống quan điểm về đại đoàn kết dân tộc, tích cực củng cố tư tưởng đoàn kết trong các tầng lớp nhân dân. Người cho rằng đại đoàn kết toàn dân tộc là vấn đề có ý nghĩa chiến lược, xuyên suốt tiến trình cách mạng Việt Nam.

Kế thừa truyền thống quý báu của dân tộc, phát triển tư tưởng đại đoàn kết của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta đã đề ra chủ trương, chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, coi đây là đường lối cơ bản, lâu dài và nhất quán…

Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài và Đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ Bắc Sơn

Các đại biểu dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ Bắc Sơn

Các đại biểu dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ Bắc Sơn

Tiếp đó, Đoàn đến đặt vòng hoa và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ, đường Bắc Sơn, Hà Nội; vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ: "Đời đời nhớ ơn các Anh hùng, Liệt sĩ".

Các đại biểu thành kính tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương, dũng cảm chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Hôm nay 11-5, 1.136 đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031. Với chủ đề "Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển", Đại hội là dấu mốc lịch sử, mở đầu cho nhiệm kỳ vận hành bộ máy với tầm vóc và chặng đường phát triển mới, khi các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ về trực thuộc MTTQ Việt Nam.


Lãnh đạo TPHCM gặp gỡ, giao nhiệm vụ cho Đoàn đại biểu dự Đại hội toàn quốc MTTQ Việt Nam

(NLĐO)- Lãnh đạo TPHCM đề nghị Đoàn phát huy trách nhiệm, đóng góp trí tuệ tại Đại hội toàn quốc MTTQ Việt Nam; lan tỏa hình ảnh TPHCM năng động, nghĩa tình

Hơn 1.300 đại biểu dự Đại hội toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

(NLĐO) - Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra từ ngày 11 đến 13-5-2026, tại Thủ đô Hà Nội, với hơn 1.300 đại biểu dự.

Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI diễn ra trong 3 ngày

(NLĐO) - Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra trong 3 ngày từ 11 đến 13-5-2026 tại Thủ đô Hà Nội.

