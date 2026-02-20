HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Đời sống

12 con giáp mặc màu gì trong năm 2026 để chiêu tài, đón lộc?

Huệ Bình tổng hợp (theo Cosmopolitan)

(NLĐO) – Năm Bính Ngọ 2026 mang năng lượng Hỏa mạnh, đòi hỏi 12 con giáp phải khéo léo sử dụng màu sắc để cân bằng và bứt phá.

Tạp chí Cosmopolitan liệt kê một số màu sắc giúp 12 con giáp chào đón một năm 2026 thịnh vượng và hạnh phúc.

Tuổi Tý

Màu may mắn: Trắng, đen, vàng, xanh dương.

Năm 2026, người tuổi Tý nên ưu tiên phong cách trung tính.

Màu trắng mang lại năng lượng khởi đầu mới, đen giúp duy trì sự tập trung.

Trong khi đó, vàng và xanh dương hỗ trợ tư duy sáng tạo và giữ bình tĩnh trước những thách thức của năm Bính Ngọ.

Tuổi Sửu

Màu may mắn: Trắng, đen, vàng, xanh dương.

Tuổi Sửu cần sự điềm tĩnh để nhìn rõ hướng đi trong sự nghiệp.

Màu trắng mang lại năng lượng tích cực, đen giúp cân bằng cảm xúc. Đặc biệt, sắc vàng sẽ đem lại tin vui về tiền bạc.

Còn xanh dương giúp việc giao tiếp, diễn đạt ý tưởng trở nên thuận lợi hơn, từ đó cải thiện các mối quan hệ xã giao.

Tuổi Dần

Màu may mắn: Đỏ, xanh lá, vàng, tím.

Vốn có khí chất mạnh mẽ, người tuổi Dần trong năm 2026 sẽ như "hổ mọc thêm cánh" nếu diện sắc đỏ hoặc tím. Màu đỏ kích hoạt khả năng hành động, màu tím mang lại cảm hứng và sự nể trọng từ cấp dưới.

Vàng và xanh lá sẽ là những mảng màu bổ trợ giúp con giáp này gia tăng sự tự tin và tạo ra những cơ hội thăng tiến bất ngờ.

12 con giáp mặc màu gì trong năm 2026 để chiêu tài, đón lộc? - Ảnh 1.

Người tuổi Dần trong năm 2026 sẽ như "hổ mọc thêm cánh" nếu diện sắc đỏ hoặc tím. Ảnh: Shutterstock

Tuổi Mão

Màu may mắn: Đỏ, xanh lá, vàng, tím.

Dù có tính cách dịu dàng, nhưng năm 2026 đòi hỏi tuổi Mão phải chủ động hơn.

Sắc cam hoặc đỏ sẽ tiếp thêm lòng dũng cảm, giúp con giáp này tự tin thể hiện thực lực và nắm bắt những cơ hội quý báu để bứt phá.

Tuổi Thìn

Màu may mắn: Tím, xanh lá, xanh dương, đen.

Với tuổi Thìn, màu tím nâng cao vị thế và khả năng quan sát, màu đen giúp tăng khí chất chuyên nghiệp.

Xanh lá và xanh dương giúp duy trì sự điềm tĩnh, làm chủ mọi biến động và gặt hái thành công bền vững.

Tuổi Tỵ

Màu may mắn: Vàng, đen, xanh dương, tím.

Năm 2026 là năm có nhiều sự thay đổi đối với tuổi Tỵ. Màu vàng sẽ giúp con giáp này gặt hái thành quả thực tế và tăng vận may về tài lộc nhỏ. Màu đen giúp tập trung, tránh bị tác động bởi những thị phi bên ngoài.

Tuổi Ngọ

Màu may mắn: Vàng, hồng, trắng, đỏ.

Trong năm "bản mệnh", tuổi Ngọ cần sự nhiệt huyết và sự ủng hộ từ quý nhân.

Màu hồng và vàng sẽ giúp con giáp này trở nên rạng rỡ, thu hút tình duyên và sự giúp đỡ của đồng nghiệp, giúp công việc trôi chảy và dễ dàng đạt được mục tiêu.

Đỏ tiếp thêm động lực hành động, trong khi trắng giúp tư duy sáng suốt hơn.

Tuổi Mùi

Màu may mắn: Vàng, hồng, trắng, đỏ.

Năm 2026 là năm vận thế của tuổi Mùi cực kỳ hanh thông.

Các màu kể trên sẽ giúp tuổi Mùi may mắn, mang lại tài lộc dồi dào và sự hỗ trợ từ những người xung quanh. Chỉ cần con giáp này giữ thái độ cầu tiến, các cơ hội thăng quan tiến chức sẽ tự tìm đến.

Tuổi Thân

Màu may mắn: Vàng kim, bạc, trắng, vàng.

Sự linh hoạt của tuổi Thân rất phù hợp với nhóm màu kim loại.

Vàng kim và bạc giúp con giáp này tỏa sáng, đại diện cho sự thành công và trí tuệ vượt trội. Màu nâu hoặc vàng sẽ củng cố nền tảng, giúp gặt hái thành công trong sự nghiệp.

Tuổi Dậu

Màu may mắn: Xanh lá, xanh dương, tím, đen.

Màu xanh lá giúp tuổi Dậu giảm bớt xung đột, màu tím tăng phong cách cá nhân và màu đen ổn định tâm trạng. Xanh dương hỗ trợ cho uy tín cá nhân.

Tuổi Tuất

Màu may mắn: Đỏ, hồng, vàng, tím.

Tuổi Tuất cần nâng cao sự hiện diện của mình trong đám đông.

Sắc đỏ, cam và vàng sẽ làm nổi bật sự hiện diện của con giáp này, thúc đẩy vận may về tiền bạc và cơ hội hợp tác. Còn màu tím giúp tăng sức hút lãnh đạo.

Tuổi Hợi

Màu may mắn: Xanh dương, đen, xám, vàng kim.

Năm 2026, tuổi Hợi nên chọn phong cách trầm ổn.

Xanh dương và đen giúp tuổi Hợi giữ được cái đầu lạnh trong việc quản lý tài chính và ứng phó với sự thay đổi của công việc.

Màu xám bổ trợ cho sự chuyên nghiệp và ổn định, giúp con giáp này duy trì tâm thế trung lập, tránh bị cuốn vào những tranh chấp không đáng có.

Riêng sắc vàng kim mang lại tài khí, kích hoạt vận may bất ngờ.

