Văn hóa - Văn nghệ

30 tác phẩm "Ngựa Xuân" đặc sắc hội tụ trong triển lãm chào năm mới Bính Ngọ

Dương Ngọc

(NLĐO)- Triển lãm "Ngựa Xuân" không chỉ là một sự kiện mỹ thuật, mà còn là biểu hiện cụ thể cho sứ mệnh văn hóa mà Báo Nhân Dân luôn kiên trì theo đuổi.

Ngày 2-2, tại trụ sở Báo Nhân Dân (71 Hàng Trống, Hà Nội), triển lãm mỹ thuật chào năm mới Bính Ngọ với chủ đề "Ngựa Xuân" chính thức khai mạc, giới thiệu 30 tác phẩm của 20 họa sĩ đến từ nhiều vùng miền trên cả nước.

30 tác phẩm "Ngựa Xuân" đặc sắc hội tụ trong triển lãm chào năm mới Bính Ngọ - Ảnh 1.

Ban tổ chức cắt băng khai mạc triển lãm

Triển lãm do Ban Chuyên đề, Báo Nhân Dân tổ chức, là một trong những điểm nhấn nghệ thuật đầu năm 2026, tiếp nối chương trình Hòa nhạc Ánh sáng chào năm mới 2026 vừa diễn ra. Phần lớn các tác phẩm được sáng tác mới trong dịp đầu năm, khai thác hình tượng con ngựa - con giáp của năm Bính Ngọ - với nhiều góc nhìn và ngôn ngữ tạo hình khác nhau.

Tại triển lãm, người xem có dịp thăm lại bằng màu đậm cá tính, cảm nhận sâu sắc hơn bút lực và tấm chân tình với con người, cuộc đời, nghệ thuật của nhiều tên tuổi họa sĩ: Lê Trí Dũng, Lê Anh Vân, Đặng Dương Bằng, Phạm An Hải, Đào Hải Phong, Phạm Luận, Đặng Tiến. Chút cảm xúc phiêu lãng có thể làm người xem xao xuyến khi đứng trước tranh của Bùi Tiến Tuấn, Vũ Đình Tuấn, Phương Bình, Phạm Hà Hải.

Ngôn ngữ hội họa biểu hiện ghi dấu ấn của các họa Trần Vinh, Đoàn Hoàng Lâm có thể đem lại không ít sự ngạc nhiên thú vị với những bức tranh mang chủ đề ngựa của họ. Các họa sĩ trẻ hơn, đang dồi dào sức sáng tạo và tinh thần thể nghiệm cũng góp ngôn ngữ, màu sắc, chất liệu, như Nguyễn Văn Đức, Nguyễn Minh, Bùi Văn Tuất, Đoàn Đức Hùng, Nguyễn Minh Quân, Kim Duẩn, Tùng Nguyễn cùng đóng góp vào sự phong phú những hình ảnh ngựa, rất đời, rất thực, mà cũng rất ảo, rất mơ.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, cho biết triển lãm "Ngựa Xuân" không chỉ là một sự kiện mỹ thuật, mà còn là biểu hiện cụ thể cho sứ mệnh văn hóa mà Báo Nhân Dân luôn kiên trì theo đuổi. Theo ông, bên cạnh nhiệm vụ thông tin và định hướng dư luận, báo chí cách mạng còn có trách nhiệm đồng hành cùng đời sống tinh thần xã hội, nuôi dưỡng các giá trị nhân văn và thẩm mỹ.

Tổng Biên tập Lê Quốc Minh nhấn mạnh, sự tham gia của đông đảo họa sĩ thuộc nhiều thế hệ, nhiều phong cách sáng tác cho thấy mối gắn bó ngày càng sâu sắc giữa Báo Nhân Dân với đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức – những cộng tác viên lâu dài của tờ báo. Qua đó, Báo Nhân Dân từng bước hiện thực hóa mong muốn trở thành một không gian văn hóa mở, nơi kết nối sáng tạo và lan tỏa cảm hứng tích cực trong xã hội.

30 tác phẩm "Ngựa Xuân" đặc sắc hội tụ trong triển lãm chào năm mới Bính Ngọ - Ảnh 2.

Khách mời chiêm ngưỡng tranh tại triển lãm. Ảnh: Dương Ngọc

Chia sẻ tại triển lãm, Nhà giáo Ưu tú, họa sĩ Lê Anh Vân cho rằng hình tượng con ngựa vừa quen thuộc vừa khó thể hiện, chính điều đó tạo nên thách thức và khơi gợi sáng tạo cho các họa sĩ. Với ông, ngựa trong tranh năm nay là biểu tượng của mùa xuân, sức sống mới và tinh thần vươn lên.

Họa sĩ Đặng Tiến, nguyên Chủ tịch Hội Mỹ thuật Hải Phòng, nhận định việc Báo Nhân Dân duy trì nhiều năm các hoạt động nghệ thuật đã biến tòa soạn trở thành một không gian nghệ thuật gần gũi với công chúng. Dù quy mô không lớn, triển lãm vẫn cho thấy rõ tinh thần đổi mới khi các họa sĩ mang đến những cách nhìn hiện đại, đa dạng về hình tượng con giáp quen thuộc trong mỹ thuật dân gian.

Triển lãm "Ngựa Xuân" kéo dài đến hết ngày 7-2-2026, mang đến cho công chúng những xúc cảm nghệ thuật đặc biệt trong những ngày đầu năm mới, khi truyền thống và đương đại giao thoa trong dòng chảy sáng tạo.

Một số hình ảnh: 

30 tác phẩm "Ngựa Xuân" đặc sắc hội tụ trong triển lãm chào năm mới Bính Ngọ - Ảnh 3.

Lễ khai mạc triển lãm tại trụ sở báo Nhân Dân

30 tác phẩm "Ngựa Xuân" đặc sắc hội tụ trong triển lãm chào năm mới Bính Ngọ - Ảnh 4.

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, phát biểu tại lễ khai mạc

30 tác phẩm "Ngựa Xuân" đặc sắc hội tụ trong triển lãm chào năm mới Bính Ngọ - Ảnh 5.

Nhà giáo Ưu tú, họa sĩ Lê Anh Vân phát biểu tại lễ khai mạc

30 tác phẩm "Ngựa Xuân" đặc sắc hội tụ trong triển lãm chào năm mới Bính Ngọ - Ảnh 6.

Khách mời chiêm ngưỡng tranh tại triển lãm. Ảnh: Dương Ngọc

30 tác phẩm "Ngựa Xuân" đặc sắc hội tụ trong triển lãm chào năm mới Bính Ngọ - Ảnh 7.

Khách mời chiêm ngưỡng tranh tại triển lãm. Ảnh: Dương Ngọc

30 tác phẩm "Ngựa Xuân" đặc sắc hội tụ trong triển lãm chào năm mới Bính Ngọ - Ảnh 8.

Khách mời chiêm ngưỡng tranh tại triển lãm. Ảnh: Dương Ngọc

30 tác phẩm "Ngựa Xuân" đặc sắc hội tụ trong triển lãm chào năm mới Bính Ngọ - Ảnh 9.

Khách mời, người tham quan có thể mua một số tranh hoặc tác phẩm điêu khắc ngựa sơn mài trưng tày tại triển lãm

30 tác phẩm "Ngựa Xuân" đặc sắc hội tụ trong triển lãm chào năm mới Bính Ngọ - Ảnh 10.

Khách mời, người tham quan có thể mua một số tranh hoặc tác phẩm điêu khắc ngựa sơn mài trưng tày tại triển lãm

 

Báo Nhân Dân ra mắt ấn phẩm đặc biệt mừng Quốc Khánh 2-9

Báo Nhân Dân ra mắt ấn phẩm đặc biệt mừng Quốc Khánh 2-9

(NLĐO)- Báo Nhân Dân giới thiệu các ấn phẩm đặc biệt và Triển lãm tương tác "80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập".

Nhạc sĩ Phạm Tuyên tặng ca khúc "Như có Bác trong ngày đại thắng" cho Báo Nhân Dân

(NLĐO) - Nhạc sĩ Phạm Tuyên tặng bản thảo và bản quyền ca khúc "Như có Bác trong ngày đại thắng" cho báo Nhân Dân

Báo Nhân Dân ra mắt ấn phẩm đặc biệt về Chủ tịch Hồ Chí Minh

(NLDO)- Báo Nhân Dân tổ chức Lễ khai mạc Triển lãm ảnh "Rạng rỡ tên Người" và ra mắt số báo Nhân Dân Cuối tuần đặc biệt.

