Gọi tên 3 cung hoàng đạo “vàng” tuần đầu năm mới Dương lịch 2026

Hãy cùng tạp chí Cosmopolitan tìm hiểu các dự báo về 12 cung hoàng đạo từ ngày 5-1 đến ngày 11-1.

Bạch Dương (21.3 – 19.4)

Bạch Dương có thể cảm thấy hiệu suất làm việc giảm sút hoặc không còn hào hứng với các nhiệm vụ hiện tại. Tương tự như công việc, vận trình tài lộc của bạn cũng đang ở trạng thái "nghỉ ngơi".

Kim Ngưu (20.4 – 20.5)

Kim Ngưu chính là cung hoàng đạo may mắn nhất về tài chính trong tuần đầu năm mới Dương lịch 2026. Cung hoàng đạo này có khả năng nhận được những khoản thanh toán bị trì hoãn, thu hồi nợ cũ hoặc có lợi nhuận từ các khoản đầu tư dài hạn trước đây.

Song Tử (21.5 – 21.6)

Tuần này, sự nghiệp nổi bật nhất trong vận trình của Song Tử. Đặc biệt, sự hỗ trợ từ đồng nghiệp và cấp trên chính là chìa khóa giúp cung hoàng đạo này hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Tử vi tuần mới từ ngày 5-1 đến 11-1: Kim Ngưu "vơ vét" tài lộc, Song Tử thăng hoa sự nghiệp. Ảnh: Pexels

Cự Giải (22.6 – 22.7)

Cự Giải có thể đối mặt với những sự thay đổi về vị trí, phương thức làm việc hoặc thậm chí là một quyết định chuyển hướng hoàn toàn mới. Mặc dù những điều chỉnh này có thể khiến Cự Giải cảm thấy lo lắng, nhưng về lâu dài, đây lại là tín hiệu tích cực.

Sư Tử (23.7 – 22.8)

Vận trình tài lộc của Sư Tử tuần này được dự báo là "thu hoạch muộn". Dòng tiền có thể chưa đổ về túi ngay lập tức, nhưng những gì cung hoàng đạo này đầu tư hiện tại đều đang âm thầm tạo ra giá trị bền vững.

Xử Nữ (23.8 – 22.9)

Xử Nữ sẽ cảm thấy áp lực công việc giảm đi đáng kể nhờ sự hỗ trợ từ các mối quan hệ xung quanh. Về tài lộc, duy trì ở mức khá tốt và có xu hướng đi lên nhờ vào các mối liên kết xã hội.

Đáng chú ý là có vận trình tình duyên thăng hoa.

Thiên Bình (23.9 – 23.10)

Thế mạnh về giao tiếp và ngoại giao của Thiên Bình sẽ được phát huy tối đa. Đặc biệt là trong các cuộc họp hoặc thảo luận nhóm, cung hoàng đạo này đóng vai trò là người hòa giải và kết nối các ý tưởng trái chiều lại với nhau.

Bọ Cạp (24.10 – 21.11)

Bọ Cạp thể hiện khả năng làm việc độc lập cực kỳ ấn tượng. Cung hoàng đạo có xu hướng đi sâu vào các chi tiết mà người khác thường bỏ qua, từ đó tìm ra những giải pháp đột phá cho các dự án đang bị đình trệ.

Nhân Mã (22.11 – 21.12)

Trong sự nghiệp, Nhân Mã cần đặc biệt cẩn trọng trước những lời mời gọi hấp dẫn nhưng thiếu tính thực tế.

Trong khi đó, cần đặc biệt chú ý đến tài chính. Cung hoàng đạo này dễ đưa ra những quyết định sai lầm do sự thúc ép từ bên ngoài hoặc vì muốn giữ thể diện với bạn bè.

Ma Kết (22.12 – 19.1)

Trong công việc, Ma Kết là cung hoàng đạo chịu áp lực lớn nhất tuần này. Điều đáng nói là áp lực này không hẳn đến từ khối lượng công việc quá tải, mà chủ yếu xuất phát từ tâm lý cầu toàn và nỗi sợ thất bại của cung hoàng đạo này.

Bảo Bình (20.1 – 18.2)

Bảo Bình cần nỗ lực để duy trì sự tập trung vì tâm trạng bất ổn có thể ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc. Do đó, cung hoàng đạo này nên tránh đưa ra các quyết định quan trọng hay thay đổi kế hoạch đột ngột trong khi cảm xúc đang bị chi phối.

Song Ngư (19.2 – 20.3)

Song Ngư tỏa sáng nhờ những ý tưởng độc đáo và khả năng xử lý vấn đề bằng cảm quan tinh tế. Đặc biệt là trong các công việc đòi hỏi sự sáng tạo, nghệ thuật hoặc chăm sóc con người, Song Ngư đạt được những bước tiến đáng kể mà không cần quá nỗ lực.