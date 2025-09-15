HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Đời sống

12 cung hoàng đạo tuần mới: Ai là người đổi vận?

Huệ Bình tổng hợp (theo Cosmopolitan, tdn.today)

(NLĐO) – Tử vi tuần mới của 12 cung hoàng đạo cho thấy Ma Kết có sự nghiệp thăng tiến vượt bậc.

Hãy cùng tạp chí Cosmopolitan và trang tdn.today tìm hiểu các dự báo về 12 cung hoàng đạo từ ngày 15-9 đến ngày 21-9.

Bạch Dương (21.3 – 19.4)

Bạch Dương hãy kiên nhẫn hơn khi làm việc và giao tiếp với đồng nghiệp. Cung hoàng đạo này cũng cần chú ý đến các khoản chi tiêu bất ngờ, nên hạn chế mua sắm không có kế hoạch.

Về tình cảm, người độc thân có thể tìm thấy tình yêu ở nơi làm việc, còn những ai đã có đôi thì nên tin tưởng và dành cho nhau nhiều không gian riêng tư hơn.

Kim Ngưu (20.4 – 20.5)

Tuần mới là lúc tuyệt vời để Kim Ngưu phát triển bản thân và thể hiện sự sáng tạo. Ngoài ra, nỗ lực của cung hoàng đạo này sẽ được đền đáp bằng thu nhập ổn định và những lợi ích bất ngờ.

Kim Ngưu độc thân có thể tìm được người hợp ý khi tham gia các câu lạc bộ hoặc theo đuổi sở thích cá nhân.

12 cung hoàng đạo tuần mới: Ai là người đổi vận?- Ảnh 1.

Nỗ lực của Kim Ngưu sẽ được đền đáp bằng thu nhập ổn định và những lợi ích bất ngờ. Ảnh: dahsing.com

Song Tử (21.5 – 21.6)

Song Tử nên tập trung vào việc giao tiếp và học hỏi. Hãy giữ cho đầu óc minh mẫn và kiên nhẫn khi trao đổi để tránh hiểu lầm.

Song Tử độc thân có thể gặp gỡ ai đó thú vị trong một chuyến đi ngắn ngày. Các cặp đôi nên cùng nhau học hỏi điều gì đó mới mẻ.

Cự Giải (22.6 – 22.7)

Cự Giải nên tích cực tham gia các hoạt động xã hội và làm việc nhóm. Đây là cơ hội tốt để cung hoàng đạo này mở rộng các mối quan hệ.

Trong công việc, tinh thần đồng đội sẽ mang lại hiệu quả cao hơn.

Sư Tử (23.7 – 22.8)

Trong tuần mới, Sư Tử sẽ tập trung vào tài chính và giá trị bản thân. Đây là thời điểm tốt để cung hoàng đạo này học hỏi về quản lý tiền bạc hoặc tìm kiếm cơ hội đầu tư mới, nhưng hãy luôn cẩn trọng với rủi ro.

Xử Nữ (23.8 – 22.9)

Đây là thời điểm cuối cùng để Xử Nữ bứt phá. Với tư duy minh mẫn và hành động quyết đoán, cung hoàng đạo này hoàn toàn có thể đạt được mục tiêu của mình. Tuy nhiên, hãy nhớ đừng quá ép buộc bản thân.

Thiên Bình (23.9 – 23.10)

Thiên Bình trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý. Thế nên, tuần mới là thời gian tuyệt vời để cung hoàng đạo này mở rộng các mối quan hệ xã hội hoặc đàm phán hợp đồng.

Thiên Bình độc thân có vận đào hoa rực rỡ.

Bọ Cạp (24.10 – 21.11)

Sự nghiệp có một bước ngoặt lớn với những nhiệm vụ mới và cơ hội thăng tiến. Tuy nhiên, Bọ Cạp cần cẩn trọng trong các mối quan hệ với cấp trên và đồng nghiệp.

Nhân Mã (22.11 – 21.12)

Đời sống cá nhân của Nhân Mã sẽ rất sôi động, mang đến nhiều cơ hội mới cho sự nghiệp. Tuy nhiên, hãy cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói để tránh những rắc rối không đáng có.

Ma Kết (22.12 – 19.1)

Trong tuần mới, Ma Kết là cung hoàng đạo có sự nghiệp rực rỡ nhất. Sự chăm chỉ và chuyên nghiệp sẽ được cấp trên công nhận, giúp cung hoàng đạo này xây dựng lòng tin lâu dài và có cơ hội thăng tiến.

Bảo Bình (20.1 – 18.2)

Bảo Bình nên tập trung vào các vấn đề tài chính và tài sản chung trong tuần mới. Cung hoàng đạo này cần nghĩ cách hợp tác để kiếm tiền hoặc giải quyết các vấn đề liên quan đến tài sản chung.

Song Ngư (19.2 – 20.3)

Sức khỏe và cuộc sống hàng ngày là ưu tiên hàng đầu của Song Ngư. Trong công việc, hãy cẩn thận với từng chi tiết để tránh sai sót.

Nếu còn độc thân, cung hoàng đạo này nên dành thời gian cho bản thân để khám phá những điều mới mẻ.


    Thông báo