Xếp hạng vận may của các con giáp từ nay đến cuối tháng 7 Âm lịch

Dựa vào thông tin vận may của 12 con giáp ở khía cạnh tình cảm, sự nghiệp và tài lộc, trang HK01 và trang click108.com đã chỉ ra các con giáp có khoảng thời gian đầy đột phá từ nay đến cuối tháng 7 Âm lịch.

Con giáp có tình duyên thuận lợi: Tỵ, Hợi, Mão, Tý, Thân

Tuổi Tỵ: Trong tháng 7 Âm lịch, các mối quan hệ xã giao và tình cảm của con giáp này sẽ vô cùng hòa hợp và viên mãn. Người độc thân có cơ hội tìm được ý trung nhân. Đáng chú ý, con giáp này dễ kết giao với những người bạn tài giỏi.

Tuổi Hợi: Tình cảm của tuổi Hợi phát triển thuận lợi, thu hút người khác giới nhờ vào tài năng của mình.

Tuổi Mão: Với tuổi Mão độc thân, họ cảm thấy mãn nguyện với cuộc sống hiện tại. Một số người có thể tìm thấy lương duyên tại nơi làm việc. Trong khi đó, những cặp đôi sẽ có sự đồng điệu về cảm xúc. Cả hai cảm thấy được thấu hiểu và yêu thương, giúp mối quan hệ thêm bền chặt.

Tuổi Tý: Đây là thời điểm tốt để bày tỏ tình cảm hoặc tạo ra những khoảnh khắc lãng mạn. Người độc thân có cơ hội tìm được ý trung nhân.

Tuổi Thân: Tình cảm của tuổi Thân có những bước tiến triển đáng mong đợi. Con giáp này nên chủ động bày tỏ tình cảm.

Tháng 7 Âm lịch là lúc để tuổi Tý bày tỏ tình cảm. Ảnh: Brainz Magazine

Con giáp có sự nghiệp thăng tiến: Dần, Mùi, Hợi, Ngọ, Sửu, Thìn

Tuổi Dần: Tuổi Dần sẽ có nhiều cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp, dễ dàng được cấp trên và đồng nghiệp chú ý, có danh tiếng tốt. Tuy nhiên, con giáp này nên tránh cho vay mượn hay đầu tư trong nửa cuối tháng 7 Âm lịch.

Tuổi Mùi: Tuổi Mùi có nhiều cơ hội để thể hiện bản thân và được trọng dụng nên chủ động nắm bắt cơ hội, không nên ngại cạnh tranh.

Tuổi Hợi: Vận may trong sự nghiệp rất tốt, con giáp này có thể phát huy tài năng lãnh đạo và tổ chức.

Tuổi Ngọ: Mọi việc trong công việc đều diễn ra suôn sẻ và con giáp này có thể đạt được những thành tựu nhất định. Lời khuyên dành cho tuổi Ngọ là nên làm việc từng bước một và chờ đợi cơ hội thể hiện.

Tuổi Sửu: Tuổi Sửu sẽ có cơ hội để giải quyết các vấn đề một cách hiệu quả. Nếu kiên nhẫn và tích cực, con giáp này sẽ có một tháng làm việc ổn định.

Tuổi Thìn: Vận may sự nghiệp khá ổn định. Con giáp này sẽ có cơ hội được đồng nghiệp giúp đỡ và học hỏi nhiều kinh nghiệm quý báu từ họ.

Con giáp có tài lộc hanh thông: Mùi, Dậu, Hợi

Tuổi Mùi: Trong nửa cuối tháng 7 Âm lịch, tài lộc của tuổi Mùi dồi dào, đặc biệt là với các khoản đầu tư ngắn hạn. Cần cẩn thận khi liên quan đến tiền bạc với người thân.

Tuổi Dậu: Con giáp này có nhiều cơ hội kiếm tiền và làm giàu từ việc đầu tư.

Tuổi Hợi: Mọi việc liên quan đến tiền bạc đều hanh thông và mang lại nhiều lợi nhuận cho tuổi Hợi trong nửa cuối tháng 7 Âm lịch. Con giáp này cũng có thể được trọng dụng, mở ra những cơ hội tài chính mới.