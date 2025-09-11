HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Đời sống

Năm con giáp bỗng “phất lên” bất ngờ trong tháng 7 âm lịch

Huệ Bình tổng hợp (theo UDN)

(NLĐO) – Tử vi tháng 7 âm lịch của 12 con giáp cho thấy tuổi Mão là con giáp đáng chú ý nhất.

Tờ Liên hợp (Đài Loan - Trung Quốc) kể tên 5 con giáp có tài vận dồi dào trong tháng 7 âm lịch, hứa hẹn đạt được đỉnh cao tài lộc trong năm nay.

Tuổi Mùi: Tài lộc bất ngờ

Trong tháng 7 âm lịch, tuổi Mùi sẽ có những khoản tiền bất ngờ từ nhiều nguồn khác. Nếu có các kênh đầu tư tiềm năng, tuổi Mùi có thể tham gia để có cơ hội kiếm được khoản tiền ngoài dự kiến.

Nếu là nhân viên kinh doanh phải thường xuyên di chuyển và giao tiếp, đặc biệt là kinh doanh nguyên vật liệu cho nhà máy, tháng 7 âm lịch là lúc con giáp này có thể tạo ra những đột phá.

Hãy chăm chỉ và nỗ lực hơn nữa, tuổi Mùi sẽ ký kết được nhiều hợp đồng giá trị, mang về khoản tiền thưởng lớn.

Tuổi Thân: Tiền bạc quay trở lại

Những tuổi Thân từng gặp trở ngại trong đầu tư hoặc quản lý tài chính, chẳng hạn như các khoản đầu tư "bị kẹt", sẽ có tin vui trong tháng 7 âm lịch. Ngay cả những tranh chấp tài chính hay nợ nần với người khác cũng dễ dàng được giải quyết êm đẹp.

Về công việc, tuổi Thân có cơ hội thăng tiến và đạt được những bước tiến mới. Một số người còn có thể nhận được lời mời làm việc hoặc đề nghị thăng chức bất ngờ.

Năm con giáp bỗng “phất lên” bất ngờ trong tháng 7 âm lịch- Ảnh 1.

Tháng 7 âm lịch là thời điểm then chốt để các con giáp Mùi, Thân, Dậu, Thìn, Mão chuyển mình thần tốc, tài lộc dồi dào. Ảnh: Ingimage

Tuổi Dậu: Thời điểm vàng để tăng lương và chuyển việc

Người tuổi Dậu cuối cùng cũng có thể tự hào vì vận may trong công việc đang rất tốt.

Đây là thời điểm tuyệt vời để tích cực đàm phán tăng lương. Nếu trước đây con giáp này luôn than phiền không có cơ hội tăng lương, thì trong tháng 7 âm lịch, tuổi Dậu có thể đề xuất với cấp trên và hy vọng sẽ được tăng lương.

Nếu muốn thay đổi công việc, con giáp này cũng có cơ hội nhận được mức đãi ngộ hấp dẫn hơn.

Nhu cầu làm đẹp ngày càng cao, vì thế, những người làm trong ngành này như tạo mẫu tóc, spa, làm móng hay thẩm mỹ... sẽ có tài vận bùng nổ suốt tháng 7 âm lịch

Tuổi Thìn: Biến trí tuệ thành tiền bạc, du lịch để đổi vận

Tuổi Thìn với sự thông minh và nhạy bén của mình sẽ nắm bắt được nhiều cơ hội tài chính hơn trong tháng 7 âm lịch.

Đây là thời điểm đặc biệt thích hợp để đi du lịch, không chỉ giúp con giáp này đổi vận mà còn có thể khám phá những ngành nghề mới, mang lại những mối quan hệ và cơ hội kinh doanh mới.

Những tuổi Thìn tự sản xuất và kinh doanh, đặc biệt là các mặt hàng như bánh ngọt, đồ hộp... sẽ đón nhận một làn sóng may mắn. Chỉ cần giữ thái độ chuyên nghiệp và làm việc chăm chỉ, con giáp này sẽ thấy tiền bạc đổ về dồi dào.

Đối với những người muốn khởi nghiệp, đây là thời điểm lý tưởng để bắt đầu một dự án mới.

Tuổi Mão: Doanh số tăng vọt, thu nhập gấp đôi

Tháng 7 âm lịch là điểm sáng lớn nhất của tuổi Mão trong năm nay. Tuổi Mão có nhiều cơ hội thăng tiến, mở rộng công việc kinh doanh và nhận được sự hỗ trợ từ những người xung quanh.

Nếu đang chịu áp lực về doanh số, tuổi Mão sẽ cảm nhận rõ rệt sự tăng trưởng trong công việc và tài vận suốt tháng 7 âm lịch.

Con giáp này còn có cơ hội nhận thêm tiền thưởng, cổ tức, hoặc các khoản thu nhập làm thêm. Đây chính là kết quả xứng đáng cho những nỗ lực và cống hiến của tuổi Mão trong suốt thời gian qua.

