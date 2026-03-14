12 cung hoàng đạo tuần mới: Cảnh báo “thị phi” đeo bám Thiên Bình

Hãy cùng tạp chí Cosmopolitan tìm hiểu các dự báo về 12 cung hoàng đạo từ ngày 16-3 đến ngày 22-3.

Bạch Dương (21.3 – 19.4)

Tuần này, năng lượng cạnh tranh của Bạch Dương tăng cao, dễ dẫn đến những tranh luận gay gắt để bảo vệ lập trường cá nhân.

Tuy nhiên, thay vì chỉ quan tâm đến thắng thua tức thời, cung hoàng đạo này nên giữ bình tĩnh để nhìn nhận vấn đề dài hạn.

Kim Ngưu (20.4 – 20.5)

Đây là tuần lễ của sự kết nối khi các mối quan hệ xã hội mang lại cho Kim Ngưu nhiều cơ hội hợp tác quý giá. Nhờ sự khéo léo, cung hoàng đạo này dễ dàng nhận được sự hỗ trợ từ đồng nghiệp và bạn bè để hoàn thành mục tiêu.

Song Tử (21.5 – 21.6)

Song Tử bắt đầu tuần mới với những kế hoạch có tầm nhìn xa, thôi thúc cung hoàng đạo này bước ra khỏi vùng an toàn để khám phá lĩnh vực mới.

Tuy công việc có thể xuất hiện thử thách, song chính sự tò mò sẽ giúp Song Tử học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm.

Tuần từ ngày 16-3 đến ngày 22-3, Bọ Cạp là "ngôi sao" trong các mối quan hệ. Sự cởi mở và năng lượng tích cực giúp thu hút người khác phái (nếu độc thân) hoặc hâm nóng tình cảm (nếu đã có đôi). Ảnh: Pexels

Cự Giải (22.6 – 22.7)

Nhịp sống của Cự Giải trở nên hối hả hơn khi phải liên tục xoay xở giữa nhiều vai trò khác nhau trong tập thể. Dù áp lực khá lớn, nhưng sự hiện diện của Cự Giải lại là mắt xích quan trọng giúp kết nối mọi người.

Sư Tử (23.7 – 22.8)

Sư Tử đón nhận vận may tài chính rực rỡ nhất trong tuần nhờ những khoản đầu tư khôn ngoan hoặc nguồn thu từ các mối quan hệ cũ.

Bên cạnh đó, việc sẵn lòng giúp đỡ người khác cũng gián tiếp mang lại cho cung hoàng đạo này những tài nguyên bất ngờ.

Xử Nữ (23.8 – 22.9)

Trong tuần này, Xử Nữ cần tập trung tối đa vào việc xử lý các chi tiết tỉ mỉ trong công việc để tránh sai sót không đáng có. Dù có lúc cảm thấy mệt mỏi vì khối lượng công việc nhiều, nhưng kết quả đạt được sẽ xứng đáng với nỗ lực bỏ ra.

Thiên Bình (23.9 – 23.10)

Sự nghiệp của Thiên Bình gặp chút trục trặc do thông tin thiếu minh bạch hoặc sự cạnh tranh ngầm tại công sở.

Việc giữ cái đầu lạnh sẽ giúp Thiên Bình tránh được những rắc rối thị phi không đáng có trong các mối quan hệ.

Bọ Cạp (24.10 – 21.11)

Vận trình tình cảm vô cùng tốt. Bọ Cạp độc thân dễ dàng tìm thấy đối tượng tâm đầu ý hợp trong các buổi gặp gỡ bạn bè thân mật. Song song đó, các cặp đôi sẽ có những giây phút ngọt ngào.

Nhân Mã (22.11 – 21.12)

Nhân Mã cần lưu ý về chuyện tình cảm vì những áp lực từ quá khứ hoặc công việc có thể gây ra sự xa cách giữa hai người. Nhân Mã nên dành thời gian để tĩnh tâm, cân bằng lại tâm lý cá nhân.

Ma Kết (22.12 – 19.1)

Tuần mới mang đến cho Ma Kết sự ổn định cần thiết để hoàn thành những dự án còn dang dở một cách xuất sắc. Nhờ sự kiên trì vốn có, cung hoàng đạo này sẽ nhận được sự đánh giá cao từ cấp trên, mở ra cơ hội thăng tiến mới.

Bảo Bình (20.1 – 18.2)

Sự nghiệp của Bảo Bình khởi sắc khi khả năng lãnh đạo và phối hợp nhóm được phát huy tối đa. Việc duy trì giao tiếp tốt với đồng nghiệp sẽ tạo ra môi trường làm việc lý tưởng để cung hoàng đạo này tiếp tục tỏa sáng.

Song Ngư (19.2 – 20.3)

Song Ngư cần lưu tâm đến vấn đề tài chính, vì các khoản chi cho học tập hoặc sắm sửa thiết bị có thể tăng vọt. Vì vậy, hãy lập kế hoạch quản lý dòng tiền thật chặt chẽ.