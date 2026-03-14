12 cung hoàng đạo tuần mới: Cảnh báo “thị phi” đeo bám Thiên Bình

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống

12 cung hoàng đạo tuần mới: Cảnh báo “thị phi” đeo bám Thiên Bình

Huệ Bình tổng hợp (theo Cosmopolitan)

(NLĐO) – Tử vi tuần mới của 12 cung hoàng đạo cho thấy Bảo Bình thuận lợi trong công việc, Sư Tử đón nhận tin vui về tiền bạc.

Hãy cùng tạp chí Cosmopolitan tìm hiểu các dự báo về 12 cung hoàng đạo từ ngày 16-3 đến ngày 22-3.

Bạch Dương (21.3 – 19.4)

Tuần này, năng lượng cạnh tranh của Bạch Dương tăng cao, dễ dẫn đến những tranh luận gay gắt để bảo vệ lập trường cá nhân.

Tuy nhiên, thay vì chỉ quan tâm đến thắng thua tức thời, cung hoàng đạo này nên giữ bình tĩnh để nhìn nhận vấn đề dài hạn.

Kim Ngưu (20.4 – 20.5)

Đây là tuần lễ của sự kết nối khi các mối quan hệ xã hội mang lại cho Kim Ngưu nhiều cơ hội hợp tác quý giá. Nhờ sự khéo léo, cung hoàng đạo này dễ dàng nhận được sự hỗ trợ từ đồng nghiệp và bạn bè để hoàn thành mục tiêu.

Song Tử (21.5 – 21.6)

Song Tử bắt đầu tuần mới với những kế hoạch có tầm nhìn xa, thôi thúc cung hoàng đạo này bước ra khỏi vùng an toàn để khám phá lĩnh vực mới.

Tuy công việc có thể xuất hiện thử thách, song chính sự tò mò sẽ giúp Song Tử học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm.

12 cung hoàng đạo tuần mới: Cảnh báo “thị phi” đeo bám Thiên Bình - Ảnh 1.

Tuần từ ngày 16-3 đến ngày 22-3, Bọ Cạp là "ngôi sao" trong các mối quan hệ. Sự cởi mở và năng lượng tích cực giúp thu hút người khác phái (nếu độc thân) hoặc hâm nóng tình cảm (nếu đã có đôi). Ảnh: Pexels

Cự Giải (22.6 – 22.7)

Nhịp sống của Cự Giải trở nên hối hả hơn khi phải liên tục xoay xở giữa nhiều vai trò khác nhau trong tập thể. Dù áp lực khá lớn, nhưng sự hiện diện của Cự Giải lại là mắt xích quan trọng giúp kết nối mọi người.

Sư Tử (23.7 – 22.8)

Sư Tử đón nhận vận may tài chính rực rỡ nhất trong tuần nhờ những khoản đầu tư khôn ngoan hoặc nguồn thu từ các mối quan hệ cũ.

Bên cạnh đó, việc sẵn lòng giúp đỡ người khác cũng gián tiếp mang lại cho cung hoàng đạo này những tài nguyên bất ngờ.

Xử Nữ (23.8 – 22.9)

Trong tuần này, Xử Nữ cần tập trung tối đa vào việc xử lý các chi tiết tỉ mỉ trong công việc để tránh sai sót không đáng có. Dù có lúc cảm thấy mệt mỏi vì khối lượng công việc nhiều, nhưng kết quả đạt được sẽ xứng đáng với nỗ lực bỏ ra.

Thiên Bình (23.9 – 23.10)

Sự nghiệp của Thiên Bình gặp chút trục trặc do thông tin thiếu minh bạch hoặc sự cạnh tranh ngầm tại công sở.

Việc giữ cái đầu lạnh sẽ giúp Thiên Bình tránh được những rắc rối thị phi không đáng có trong các mối quan hệ.

Bọ Cạp (24.10 – 21.11)

Vận trình tình cảm vô cùng tốt. Bọ Cạp độc thân dễ dàng tìm thấy đối tượng tâm đầu ý hợp trong các buổi gặp gỡ bạn bè thân mật. Song song đó, các cặp đôi sẽ có những giây phút ngọt ngào.

Nhân Mã (22.11 – 21.12)

Nhân Mã cần lưu ý về chuyện tình cảm vì những áp lực từ quá khứ hoặc công việc có thể gây ra sự xa cách giữa hai người. Nhân Mã nên dành thời gian để tĩnh tâm, cân bằng lại tâm lý cá nhân.

Ma Kết (22.12 – 19.1)

Tuần mới mang đến cho Ma Kết sự ổn định cần thiết để hoàn thành những dự án còn dang dở một cách xuất sắc. Nhờ sự kiên trì vốn có, cung hoàng đạo này sẽ nhận được sự đánh giá cao từ cấp trên, mở ra cơ hội thăng tiến mới.

Bảo Bình (20.1 – 18.2)

Sự nghiệp của Bảo Bình khởi sắc khi khả năng lãnh đạo và phối hợp nhóm được phát huy tối đa. Việc duy trì giao tiếp tốt với đồng nghiệp sẽ tạo ra môi trường làm việc lý tưởng để cung hoàng đạo này tiếp tục tỏa sáng.

Song Ngư (19.2 – 20.3)

Song Ngư cần lưu tâm đến vấn đề tài chính, vì các khoản chi cho học tập hoặc sắm sửa thiết bị có thể tăng vọt. Vì vậy, hãy lập kế hoạch quản lý dòng tiền thật chặt chẽ.

Tin liên quan

Con giáp nào là “con cưng” của 6 hành tinh xếp hàng trên bầu trời?

Con giáp nào là “con cưng” của 6 hành tinh xếp hàng trên bầu trời?

(NLĐO) – Trong tháng 3 này, tuổi Thân là con giáp cần chú ý nhất vì dễ gặp sai lầm trong các quyết định quan trọng.

Các con giáp, cung hoàng đạo sắp đón nhận làn sóng “tiền vào như nước”

(NLĐO) – Cung hoàng đạo Bạch Dương và con giáp Dậu chính là những cái tên dẫn đầu bảng vàng tài lộc những ngày sắp tới.

Top 4 cung hoàng đạo "có vận may sự nghiệp tốt nhất năm 2026"

(NLĐO) – Trong danh sách 4 cung hoàng đạo may mắn nhất năm 2026 - theo dự đoán từ trang Jobsdb, Ma Kết đứng đầu về mức độ bền vững và quyền lực trong sự nghiệp.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo