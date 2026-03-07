HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Đời sống

Con giáp nào là “con cưng” của 6 hành tinh xếp hàng trên bầu trời?

Huệ Bình tổng hợp (theo UDN)

(NLĐO) – Trong tháng 3 này, tuổi Thân là con giáp cần chú ý nhất vì dễ gặp sai lầm trong các quyết định quan trọng.

Năng lượng từ hiện tượng 6 hành tinh (Sao Mộc, Sao Thổ, Sao Kim, Sao Thủy, Sao Hải Vương và Sao Thiên Vương) xếp hàng trên bầu trời mới đây sẽ tạo ra sự thay đổi lớn. Theo tờ Liên hợp (UDN - Đài Loan, Trung Quốc), hiện tượng thiên văn hiếm gặp đó được coi là điểm kích hoạt năng lượng cho cả tháng 3, tác động đến 8 con giáp.

Nhóm con giáp may mắn

1. Tuổi Ngọ

Trong tháng 3, tuổi Ngọ chính là ngôi sao sáng nhất với vận thế bùng nổ mạnh mẽ.

Nhờ phong thái tự tin và bản lĩnh làm chủ cuộc chơi, con giáp này dễ dàng thu hút mọi ánh nhìn cùng những cơ hội hợp tác béo bở.

Đây là thời điểm vàng để đẩy mạnh ngoại giao, vì mỗi lời nói ra đều có sức nặng giúp kết nối nguồn lực quý giá. Nếu đang ấp ủ dự định thăng chức hay tăng lương, hãy mạnh dạn đề xuất.

2. Tuổi Dần

Nhờ sự kiên định và năng lực vượt trội, tuổi Dần dễ dàng lọt vào "mắt xanh" của cấp trên, mở ra cơ hội bước chân vào đội ngũ lãnh đạo chủ chốt.

Dù áp lực công việc có phần gia tăng, nhưng đây chính là bước đệm hoàn hảo để con giáp này khẳng định vị thế. Chỉ cần kiên trì trụ vững, thành quả ngọt ngào và vinh quang rực rỡ chắc chắn sẽ thuộc về tuổi Dần.

Con giáp nào là “con cưng” của 6 hành tinh xếp hàng trên bầu trời? - Ảnh 1.

Trong tháng 3, vận tiền bạc của tuổi Tỵ không thuận lợi, tuổi Hợi dễ mất kiểm soát cảm xúc, tuổi Tuất dễ gặp vận hạn về bệnh cũ hoặc rắc rối trong nhà. Ảnh: AI/ SETN

3. Tuổi Tý

Tuổi Tý có đầu óc cực kỳ nhạy bén. Giữa bối cảnh thị trường biến động, con giáp này luôn là người đầu tiên tìm ra từ khóa quan trọng để dẫn đầu xu thế.

Đây là thời điểm tốt để đẩy mạnh các dự án tay trái hoặc ứng dụng công nghệ vào kinh doanh nhằm tối ưu hóa lợi nhuận. Sự kết hợp giữa cảm giác nhạy bén và khả năng tích hợp nguồn lực sẽ giúp tuổi Tý gặt hái thành công ngoài mong đợi.

4. Tuổi Thìn

Nhờ năng lực chuyên môn vững vàng, các đề án hay sản phẩm tâm huyết của tuổi Thìn sẽ dễ dàng gây tiếng vang lớn và thu hút sự chú ý của mọi người.

Đây là thời điểm lý tưởng để con giáp này chủ động bước ra khỏi vùng an toàn, khẳng định tên tuổi. Thành công sẽ đến xứng đáng với những nỗ lực bền bỉ bấy lâu.

Nhóm con giáp cần cẩn trọng

1. Tuổi Thân:

Tuổi Thân cần đặc biệt thận trọng vì dễ rơi vào trạng thái mất phương hướng. Do lượng thông tin bủa vây quá lớn, con giáp này rất dễ gặp sai sót trong giao tiếp hoặc đưa ra những quyết định thiếu chính xác.

Tháng 3 này chưa phải là thời điểm thích hợp để thực hiện các khoản đầu tư mạo hiểm hay đưa ra những cam kết quan trọng.

2. Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ đối mặt với nhiều biến động về tài chính. Những lời mời chào lợi nhuận cao có vẻ rất hấp dẫn nhưng lại ẩn chứa rủi ro khôn lường. Ưu tiên sự an toàn là chìa khóa giúp tuổi Tỵ vượt qua giai đoạn này.

3. Tuổi Hợi

Cảm xúc của tuổi Hợi dễ trở nên nhạy cảm và khó kiểm soát. Con giáp này có thể suy diễn quá mức lời nói của người thân, dẫn đến những mâu thuẫn không đáng có. Do đó, hãy giữ tâm thế bình tĩnh, học cách lắng nghe.

4. Tuổi Tuất

Tuổi Tuất cần đặc biệt lưu tâm đến sức khỏe và các vấn đề gia đình. Những khoản chi phí phát sinh hoặc bệnh cũ tái phát có thể khiến lịch trình của con giáp này bị đảo lộn.

Đừng cố gắng ôm đồm quá nhiều việc và hãy ưu tiên chăm sóc bản thân.

