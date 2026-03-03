HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Đời sống

Top 4 cung hoàng đạo "có vận may sự nghiệp tốt nhất năm 2026"

Huệ Bình tổng hợp (theo Jobsdb)

(NLĐO) – Trong danh sách 4 cung hoàng đạo may mắn nhất năm 2026 - theo dự đoán từ trang Jobsdb, Ma Kết đứng đầu về mức độ bền vững và quyền lực trong sự nghiệp.

Nếu các cung hoàng đạo khác như Song Tử mạnh về sự linh hoạt, hay Bọ Cạp mạnh về quan hệ, thì Ma Kết lại hội tụ đủ yếu tố để thăng tiến lên vị trí lãnh đạo cao nhất.

Ma Kết (22.12 – 19.1): Sự lên ngôi của vị thế lãnh đạo

Trong năm 2026, Ma Kết chính là "ngôi sao" sáng nhất trên bầu trời sự nghiệp.

Vốn nổi tiếng với tính kỷ luật và kiên trì, Ma Kết sẽ nhận được sự hỗ trợ đắc lực giúp những dự án dài hơi bắt đầu đơm hoa kết trái.

Theo trang Jobsdb, đây là năm cung hoàng đạo này không chỉ làm tốt công việc chuyên môn mà còn thể hiện tầm nhìn chiến lược xuất sắc. Những nỗ lực âm thầm bấy lâu nay sẽ được cấp trên ghi nhận bằng một vị trí quản lý hoặc một lộ trình thăng tiến rõ rệt.

Nếu Ma Kết đang có ý định mở rộng kinh doanh hoặc đảm nhận những trọng trách mới, đừng ngần ngại, vì vận may đang đứng về phía cung hoàng đạo này.

Top 4 cung hoàng đạo có vận may sự nghiệp tốt nhất năm 2026 - Ảnh 1.

Theo trang Jobsdb, năm 2026 là năm mà cung hoàng đạo Ma Kết không chỉ làm tốt công việc chuyên môn mà còn thể hiện tầm nhìn chiến lược xuất sắc. Ảnh: unsplash

Xử Nữ (23.8 – 22.9): Đột phá từ sự tỉ mỉ và chuyên nghiệp

Xử Nữ bước vào năm 2026 với một nguồn năng lượng sáng tạo dồi dào.

Nhờ sự nhạy bén đặc trưng, Xử Nữ dễ dàng nhận ra các lỗ hổng trong quy trình làm việc và đưa ra những giải pháp tối ưu. Điều này khiến cung hoàng đạo này trở thành "báu vật" trong mắt các nhà tuyển dụng và đối tác.

Vận may sự nghiệp của Xử Nữ năm nay thiên về việc nâng cao chuyên môn.

Những khóa học chứng chỉ cao cấp hoặc việc tu nghiệp tại nước ngoài sẽ là bước đệm hoàn hảo giúp thay đổi hoàn toàn vị thế.

Có thể nói sự nghiệp khởi sắc không chỉ mang lại danh tiếng mà còn giúp nguồn thu nhập của Xử Nữ tăng trưởng vượt bậc, đặc biệt là vào nửa cuối năm 2026.

Bọ Cạp (24.10 – 21.11): Quý nhân giúp đỡ, chuyển mình rực rỡ

Với Bọ Cạp, năm 2026 là năm của những mối quan hệ chất lượng. Vận may sự nghiệp không đến từ việc làm việc độc lập mà đến từ sự kết nối.

Cung hoàng đạo này sẽ gặp được những quý nhân - có thể là lãnh đạo cũ, đối tác hoặc một người bạn lâu năm - mang đến những cơ hội chuyển nghề "trong mơ".

Khả năng quan sát tinh tế và quyết đoán giúp Bọ Cạp nắm bắt được những dự án có lợi nhuận cao hoặc những vị trí có quyền lực thực thụ.

Đây cũng là thời điểm lý tưởng để Bọ Cạp thực hiện những cuộc đàm phán quan trọng về lương thưởng. Sự tự tin và khí chất sẽ giúp cung hoàng đạo này chiếm ưu thế tuyệt đối trên bàn thương lượng.

Song Tử (21.5 – 21.6): Đa nhiệm và bùng nổ ý tưởng

Song Tử sẽ có một năm 2026 vô cùng bận rộn nhưng cũng cực kỳ thỏa mãn.

Sự linh hoạt vốn có giúp Song Tử thích nghi cực nhanh với những thay đổi của thị trường lao động.

Năm nay, những Song Tử làm việc trong các lĩnh vực liên quan đến truyền thông, marketing, công nghệ hoặc dịch vụ sẽ có nhiều đất diễn nhất.

Cung hoàng đạo này sẽ nhận thấy mình có khả năng đa nhiệm xuất sắc, xử lý nhiều dự án cùng lúc mà vẫn đảm bảo hiệu quả cao.

Vận may của Song Tử còn nằm ở khả năng giao tiếp.

Những ý tưởng táo bạo của cung hoàng đạo này khi trình bày sẽ dễ dàng thuyết phục được các nhà đầu tư khó tính. Đừng ngạc nhiên nếu nhận được những lời mời hợp tác hấp dẫn từ các công ty đa quốc gia.

