12 đội tranh tài tại Vòng chung kết Giải Bóng đá Vô địch U19 Quốc gia

Sáng 9-1, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam phối hợp tổ chức công bố nhà tài trợ chính và bốc thăm xếp lịch thi đấu Vòng chung kết (VCK) Giải Bóng đá Vô địch U19 Quốc gia - Cúp Modern 2025/26.

Đại diện VFF và Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam ký kết và trao chứng thư tại buổi lễ. Ảnh: VFF

Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Trung Kiên, Phó Chủ tịch VFF; ông Trần Văn Quỳnh, Ủy viên Ban Chấp hành VFF; ông Nguyễn Văn Phú, Tổng Thư ký VFF; bà Nguyễn Thanh Hà, Phó Tổng Thư ký VFF. Đại diện nhà tài trợ chính của giải có ông Nguyễn Đức Mẫn, Trưởng phòng Marketing Chi nhánh Hưng Yên, Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam.

Thay mặt VFF, ông Nguyễn Văn Phú đã cảm ơn và đánh giá cao những đóng góp hiệu quả của Công ty Cổ phần ACECOOK Việt Nam với bóng đá Việt Nam nói chung, giải đấu nói riêng. Đây là lần đầu tiên Acecook Việt Nam đồng hành cùng VCK Giải Bóng đá Vô địch U19 Quốc gia - Cúp Modern 2025/26 trong vai trò Nhà tài trợ chính.

Với sự chuẩn bị chu đáo của Ban Tổ chức, sự đồng hành tích cực của nhà tài trợ, cùng tinh thần thi đấu trung thực, cao thượng của các đội bóng, VCK Giải Bóng đá Vô địch U19 Quốc gia - Cúp Modern 2025/26 hứa hẹn mang đến cho người hâm mộ những trận đấu hấp dẫn, giàu tính chuyên môn, đồng thời trở thành điểm hẹn thể thao sôi động, nơi các cầu thủ trẻ thể hiện tài năng trên sân cỏ để tạo nên những khoảnh khắc thi đấu mới mẻ, bùng nổ và đầy cảm xúc.

Bốc thăm chia bảng cho các đội tham dự VCK Giải Bóng đá Vô địch U19 Quốc gia - Cúp Modern 2025/26. Ảnh: VFF

Ông Nguyễn Đức Mẫn bày tỏ vinh dự khi Acecook Việt Nam được đồng hành cùng VCK Giải Bóng đá Vô địch U19 Quốc gia - Cúp Modern 2025/26, một giải đấu có ý nghĩa đặc biệt trong việc ươm mầm tài năng bóng đá trẻ, tạo nền tảng vững chắc cho tương lai của bóng đá Việt Nam. Thông qua các hoạt động đồng hành và tài trợ thể thao, Acecook Việt Nam mong muốn góp phần tiếp thêm cảm hứng cho bóng đá Việt Nam.

"Chúng tôi kỳ vọng Bóng đá Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì đà phát triển mạnh mẽ như hiện tại, không ngừng khẳng định vị thế trên đấu trường khu vực và quốc tế, trở thành nguồn động lực tích cực cho thế hệ trẻ, đồng thời tiếp nối những bước tiến vững chắc cho tương lai của nền bóng đá nước nhà" - đại diện nhà tài trợ bày tỏ.

VCK Giải Bóng đá Vô địch U19 Quốc gia - Cúp Modern 2025/26 sẽ diễn ra từ ngày 14-1 đến 27-1-2026 tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam với sự tham dự của 12 đội bóng gồm: Thể Công Viettel I, PVF, PVF CAND (chủ nhà), Hà Nội, SLNA, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, LPBank HAGL, TPHCM , SHB Đà Nẵng, Đắk Lắk, CA. TPHCM và Đồng Tháp.

Tại buổi lễ, ban tổ chức đã tiến hành bốc thăm chia bảng cho các đội. Theo đó 12 đội được chia vào 3 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng. Các đội nhất, nhì tại mỗi bảng và hai đội đứng thứ ba có thành tích tốt hơn trong ba nhóm sẽ giành quyền vào tứ kết.

Giải Bóng đá Vô địch U19 Quốc gia là một trong những sân chơi quan trọng trong hệ thống thi đấu trẻ, đóng vai trò then chốt trong công tác đào tạo, phát triển lực lượng cầu thủ kế cận cho bóng đá Việt Nam. Thông qua giải đấu, các cầu thủ trẻ có cơ hội cọ xát, tích lũy kinh nghiệm thi đấu, từng bước hoàn thiện bản lĩnh và chuyên môn trong môi trường chuyên nghiệp.

Giải đấu năm nay mang tên U19 Cúp Modern 2025/26, với tinh thần trẻ trung, năng động, gắn liền với thông điệp truyền thông của nhãn hàng Modern: "U19 Cúp Modern - Chiến ngay mới đã".