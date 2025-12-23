HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao Bóng đá

Giải bóng đá Nữ Vô địch U19 quốc gia - Cúp ACECOOK 2026 diễn ra từ 7-1 đến 7-2-2026

B.T.V

(NLĐO) - Giải bóng đá Nữ Vô địch U19 quốc gia - Cúp ACECOOK 2026 diễn ra từ ngày 7-1 đến 7-2-2026, tại Hà Nội và Ninh Bình, với sự tham dự của 5 đội bóng.

Chiều 23-12, tại Trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), Lễ công bố Nhà tài trợ chính và Bốc thăm xếp lịch thi đấu Giải bóng đá Nữ Vô địch U19 quốc gia - Cúp ACECOOK 2026 đã diễn ra, đánh dấu bước khởi động quan trọng cho mùa giải mới của bóng đá nữ trẻ Việt Nam.

Giải bóng đá Nữ Vô địch U19 quốc gia - Cúp ACECOOK 2026 diễn ra từ 7-1 đến 7-2-2026 - Ảnh 1.

Lễ công bố nhà tài trợ chính và bốc thăm xếp lịch thi đấu Giải bóng đá Nữ vô địch U19 quốc gia - Cúp Acecook 2026. Ảnh: VFF

Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Văn Phú, Tổng Thư ký VFF; ông Nguyễn Minh Châu, Phó Tổng Thư ký VFF; bà Nguyễn Thanh Hà, Phó Tổng Thư ký VFF, Trưởng Ban Tổ chức giải; ông Nguyễn Đức Mẫn, Trưởng phòng Marketing Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam cùng đại diện các phòng chức năng, đơn vị trực thuộc VFF và các đội bóng tham dự giải.

Năm 2026 là năm thứ ba liên tiếp VFF phối hợp cùng Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam tổ chức Giải bóng đá Nữ Vô địch U19 quốc gia. Việc Acecook Việt Nam tiếp tục đồng hành với vai trò Nhà tài trợ chính không chỉ thể hiện sự gắn bó bền bỉ của doanh nghiệp với bóng đá Việt Nam mà còn khẳng định trách nhiệm xã hội và sự quan tâm lâu dài đối với sự phát triển của bóng đá nữ, đặc biệt là công tác đào tạo trẻ - nền tảng quan trọng cho sự phát triển bền vững của bóng đá nước nhà.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Phú, Tổng Thư ký VFF, nhấn mạnh những năm gần đây bóng đá nữ Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu ấn tượng trên đấu trường khu vực và châu lục. Riêng trong năm 2025, cả ba đội tuyển nữ Việt Nam gồm U17, U20 và Đội tuyển Quốc gia đều giành quyền tham dự các vòng chung kết châu Á năm 2026. Theo ông Nguyễn Văn Phú, những kết quả tích cực này có đóng góp quan trọng từ hệ thống các giải bóng đá nữ do VFF tổ chức, trong đó Giải U19 nữ quốc gia là một mắt xích then chốt.

Giải bóng đá Nữ Vô địch U19 quốc gia - Cúp ACECOOK 2026 diễn ra từ 7-1 đến 7-2-2026 - Ảnh 2.

Bốc thăm xếp lịch thi đấu Giải bóng đá Nữ vô địch U19 quốc gia - Cúp Acecook 2026. Ảnh: VFF

Trải qua 18 năm hình thành và phát triển, với tiền thân là Giải U18 nữ quốc gia, giải đấu đã trở thành sân chơi chuyên môn bổ ích, giúp các cầu thủ nữ trẻ được rèn luyện toàn diện về kỹ năng thi đấu, bản lĩnh, ý thức kỷ luật, tinh thần tập thể và khát vọng cống hiến. Từ giải đấu này, nhiều gương mặt triển vọng đã được phát hiện, đào tạo và trưởng thành, đóng góp tích cực cho các câu lạc bộ và các đội tuyển quốc gia.

Đại diện Nhà tài trợ chính, ông Nguyễn Đức Mẫn, Trưởng phòng Marketing Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam, bày tỏ kỳ vọng thông qua việc đồng hành và tài trợ cho các hoạt động thể thao, Acecook Việt Nam mong muốn tiếp thêm cảm hứng cho bóng đá Việt Nam, đặc biệt là bóng đá nữ, nơi hội tụ tinh thần bền bỉ, ý chí vươn lên và niềm tự hào dân tộc. "Chúng tôi kỳ vọng Bóng đá Nữ Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì đà phát triển mạnh mẽ như hiện tại, không ngừng khẳng định vị thế trên đấu trường khu vực và quốc tế, trở thành nguồn động lực tích cực cho thế hệ trẻ, đồng thời tiếp nối những bước tiến vững chắc cho tương lai của nền bóng đá nước nhà" - ông Mẫn nói.

Theo kết quả bốc thăm, Giải bóng đá Nữ Vô địch U19 quốc gia - Cúp ACECOOK 2026 sẽ diễn ra từ ngày 7-1 đến 7-2-2026, theo thể thức vòng tròn hai lượt đi và về tại Hà Nội và Ninh Bình, với sự tham dự của 5 đội bóng: Hà Nội, Phong Phú Hà Nam, Than KSVN, Thái Nguyên T&T và TPHCM. Ban Tổ chức kỳ vọng giải đấu sẽ mang đến những trận cầu hấp dẫn, giàu tính cạnh tranh, góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn và lan tỏa hình ảnh tích cực của bóng đá nữ Việt Nam.

bóng đá nữ liên đoàn bóng đá việt nam bóng đá Việt Nam
