Trong chiều 6-1, Ban Kỷ luật VFF đã ra thông báo quyết định xử phạt các cầu thủ Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Xuân Quyền, Mạc Quốc Tịnh, Lê Văn Tâm và Lê Minh Khôi do có hành vi thi đấu không đúng khả năng, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính trung thực, công bằng của giải đấu cũng như uy tín công tác tổ chức.

Theo thông báo của VFF, mỗi cầu thủ bị phạt tiền 2,5 triệu đồng và đình chỉ thi đấu 5 trận kế tiếp tại các giải do VFF quản lý, tổ chức.

Mức kỷ luật được áp dụng căn cứ theo các quy định hiện hành đối với hành vi làm sai lệch tính chất chuyên môn của trận đấu.

Ban Kỷ luật VFF khẳng định việc xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm là cần thiết nhằm bảo đảm tính minh bạch, công bằng, đồng thời giữ gìn hình ảnh các giải bóng đá quốc gia, đặc biệt là các giải trẻ, nền tảng quan trọng trong công tác đào tạo và phát triển cầu thủ.



Trước đó, VFF đã ban hành hai thông báo kỷ luật, xử phạt tổng cộng 13 cầu thủ vì hành vi thi đấu không đúng khả năng tại Giải U19 Quốc gia. Cụ thể, ngày 31-12, các cầu thủ Dương Thanh Tú, Võ Xuân Thiện, Trần Nhật Lương, Thái Bá Bảo Hoàng và Nguyễn Đại Huệ (U19 Hoài Đức); Đoàn Quốc Huy và thủ môn Vũ Tuấn Anh (U19 Luxury Hạ Long); cùng Đào Minh Trí (U19 Trung tâm Bóng đá Đào Hà) đều bị xử lý kỷ luật.

Theo các quyết định từ số 1263 đến 1270/QĐ-LĐBĐVN, mỗi cầu thủ bị phạt 3,75 triệu đồng và đình chỉ thi đấu đến hết Giải U19 Quốc gia mùa 2025-2026.

Vào ngày 29-12, hai cầu thủ Trần Quang Duy và Trương Phú Quý (U19 Bê Tông 26) cũng bị phạt 3,75 triệu đồng/người và đình chỉ thi đấu đến hết giải vì thi đấu không đúng khả năng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính công bằng của giải đấu.