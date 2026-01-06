HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

U19 Quốc gia thêm 5 cầu thủ bị kỷ luật, nâng lên 18 người nhận án vì thi đấu không đúng khả năng

Quốc An

(NLĐO) - Giải U19 Quốc gia năm nay đã chứng kiến 18 cầu thủ bị đình chỉ vì thi đấu không đúng khả năng, ảnh hưởng chuyên môn trận đấu.

Trong chiều 6-1, Ban Kỷ luật VFF đã ra thông báo quyết định xử phạt các cầu thủ Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Xuân Quyền, Mạc Quốc Tịnh, Lê Văn Tâm và Lê Minh Khôi do có hành vi thi đấu không đúng khả năng, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính trung thực, công bằng của giải đấu cũng như uy tín công tác tổ chức.

Theo thông báo của VFF, mỗi cầu thủ bị phạt tiền 2,5 triệu đồng và đình chỉ thi đấu 5 trận kế tiếp tại các giải do VFF quản lý, tổ chức.

Mức kỷ luật được áp dụng căn cứ theo các quy định hiện hành đối với hành vi làm sai lệch tính chất chuyên môn của trận đấu.

U19 Quốc gia lại thêm 5 cầu thủ bị kỷ luật, nâng lên 18 cầu thủ thi đấu không đúng khả năng bị đình chỉ - Ảnh 1.

Ban Kỷ luật VFF khẳng định việc xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm là cần thiết nhằm bảo đảm tính minh bạch, công bằng, đồng thời giữ gìn hình ảnh các giải bóng đá quốc gia, đặc biệt là các giải trẻ, nền tảng quan trọng trong công tác đào tạo và phát triển cầu thủ.

Trước đó, VFF đã ban hành hai thông báo kỷ luật, xử phạt tổng cộng 13 cầu thủ vì hành vi thi đấu không đúng khả năng tại Giải U19 Quốc gia. Cụ thể, ngày 31-12, các cầu thủ Dương Thanh Tú, Võ Xuân Thiện, Trần Nhật Lương, Thái Bá Bảo Hoàng và Nguyễn Đại Huệ (U19 Hoài Đức); Đoàn Quốc Huy và thủ môn Vũ Tuấn Anh (U19 Luxury Hạ Long); cùng Đào Minh Trí (U19 Trung tâm Bóng đá Đào Hà) đều bị xử lý kỷ luật.

Theo các quyết định từ số 1263 đến 1270/QĐ-LĐBĐVN, mỗi cầu thủ bị phạt 3,75 triệu đồng và đình chỉ thi đấu đến hết Giải U19 Quốc gia mùa 2025-2026.

Vào ngày 29-12, hai cầu thủ Trần Quang Duy và Trương Phú Quý (U19 Bê Tông 26) cũng bị phạt 3,75 triệu đồng/người và đình chỉ thi đấu đến hết giải vì thi đấu không đúng khả năng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính công bằng của giải đấu.

Tin liên quan

U19 futsal Việt Nam thắng đậm Brunei 18-0

U19 futsal Việt Nam thắng đậm Brunei 18-0

(NLĐO) - Tuyển futsal U19 Việt Nam có màn ra quân ấn tượng tại Giải futsal U19 Đông Nam Á 2025 khi giành chiến thắng đậm 18-0 trước U19 Brunei.

Giải bóng đá Nữ Vô địch U19 quốc gia - Cúp ACECOOK 2026 diễn ra từ 7-1 đến 7-2-2026

(NLĐO) - Giải bóng đá Nữ Vô địch U19 quốc gia - Cúp ACECOOK 2026 diễn ra từ ngày 7-1 đến 7-2-2026, tại Hà Nội và Ninh Bình, với sự tham dự của 5 đội bóng.

Thua tuyển Thái Lan, đội trưởng U19 nữ Việt Nam thất vọng với "hat-trick buồn"

(NLĐO) - U19 nữ Việt Nam thua 1-3 trước Thái Lan và không thể giữ lại chức vô địch trên sân nhà. Đặc biệt, đội trưởng Hoàng Vân lần thứ 3 về nhì ở sân chơi này

cầu thủ trẻ U19 quốc gia VFF
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo