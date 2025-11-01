HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

12 giờ chạy đua giữa dòng nước lũ để tìm một người phụ nữ ở Quảng Trị

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Sau 12 giờ nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị đã tìm thấy bà Hồ Thị Một bên bờ sông Long Đại.

Tìm kiếm chị Hồ Thị Một trong dòng lũ Quảng Trị: Cuộc đua giữa sự sống và cái chết - Ảnh 1.

Lực lượng công an và người dân xã Kim Ngân lên đường tìm kiếm nạn nhân

Tối 31-10, Công an xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị nhận được tin báo bà Hồ Thị Một (SN 1986, trú bản Mít Cát, xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị). Bà Một đi rừng lấy măng từ 6 giờ sáng nhưng đến tối vẫn chưa trở về.

Ngay khi nhận tin, lãnh đạo Công an xã Kim Ngân huy động khẩn cấp 5 tổ công tác phối hợp cùng lực lượng biên phòng, quân sự, kiểm lâm, lực lượng an ninh trật tự cơ sở và người dân địa phương tổ chức tìm kiếm xuyên đêm.

Mưa lớn kéo dài, nước suối dâng cao, nhiều đoạn đường bị sạt lở, chia cắt khiến việc tìm kiếm vô cùng khó khăn. Các tổ công tác phải băng rừng, vượt suối, soi đèn pin lội qua nhiều khu vực nguy hiểm để truy tìm dấu vết người mất tích.

Tìm kiếm chị Hồ Thị Một trong dòng lũ Quảng Trị: Cuộc đua giữa sự sống và cái chết - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng cùng người dân bản Mít Cát mang theo đèn pin, áo mưa tham gia tìm người mất tích.

Tìm kiếm chị Hồ Thị Một trong dòng lũ Quảng Trị: Cuộc đua giữa sự sống và cái chết - Ảnh 3.

Bà Hồ Thị Một được tìm thấy trong tình trạng mệt lả, sức khỏe cơ bản ổn định.

Sau 12 giờ nỗ lực tìm kiếm, đến khoảng 8 giờ ngày 1-11, lực lượng chức năng phát hiện bà Hồ Thị Một bên bờ suối dọc sông Long Đại, đoạn qua bản Mít Cát, trong tình trạng tinh thần hoảng loạn nhưng sức khỏe cơ bản ổn định.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng sơ cứu rồi đưa bà Một vượt sông Long Đại về  cơ sở y tế để chăm sóc.

Theo người dân địa phương, khu vực rừng nơi bà Một đi lấy măng là vùng núi hiểm trở, có nhiều suối sâu và đường mòn dễ lạc, nhất là trong điều kiện mưa lớn kéo dài. 

Việc tìm thấy và đưa bà Một trở về an toàn được xem là một nỗ lực lớn của các lực lượng chức năng và người dân xã Kim Ngân.

12 tiếng chạy đua giữa dòng lũ để tìm một người phụ nữ ở Quảng Trị - Ảnh 1.

Tin liên quan

Mưa lũ ở Quảng Trị: 5 người chết và mất tích, hơn 3.600 nhà dân ngập sâu

Mưa lũ ở Quảng Trị: 5 người chết và mất tích, hơn 3.600 nhà dân ngập sâu

(NLĐO) - Mưa lớn kéo dài khiến hàng nghìn ngôi nhà ở Quảng Trị ngập sâu, nhiều tuyến đường chia cắt, 5 người chết và mất tích.

Mưa lớn khiến Quốc lộ 1 qua Quảng Trị biến thành "biển nước"

(NLĐO) - Mưa lớn kéo dài khiến Quốc lộ 1 đoạn qua xã Quảng Trạch (tỉnh Quảng Trị) bị ngập sâu, lực lượng CSGT phải túc trực để phân luồng, cảnh báo nguy hiểm.

Vượt lũ dữ hỗ trợ sản phụ sinh con ở Quảng Trị

(NLĐO) - Mưa lũ chia cắt, lực lượng quân y Đồn Biên phòng A Vao (Quảng Trị) đã kịp thời hỗ trợ sản phụ Hồ Thị Chơn sinh con trai an toàn.

Quảng Trị tìm người mất tích người phụ nữ mất tích mưa lũ Quảng Trị xã Kim Ngân Hồ Thị Mọt đi rừng lấy măng băng rừng giữa mưa lũ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo