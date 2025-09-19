HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

12 tập thể, 45 cá nhân ở Cần Thơ được tôn vinh

Tin-ảnh: Ca Linh

(NLĐO) - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ tặng bằng khen cho 12 tập thể, 45 cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước.

Ngày 19-9, UBND TP Cần Thơ tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ I (2025-2030). 

Trong 5 năm qua, thành phố đã có 1.037 tập thể được tặng cờ thi đua cấp thành phố, 6.827 tập thể được tặng danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc", 992 cá nhân được tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua thành phố", 12.921 tập thể và 51.139 cá nhân được Chủ tịch UBND thành phố tặng bằng khen.

Một chủ cơ sở sản xuất rượu được tặng bằng khen của Chủ tịch UBND TP Cần Thơ - Ảnh 1.

Ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, phát biểu tại đại hội

Về khen thưởng cấp Nhà nước, có 104 tập thể được tặng cờ thi đua của Chính phủ, 3.148 trường hợp được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, Chủ tịch nước tặng 1 Huân chương Hồ Chí Minh, 1 Huân chương Độc lập hạng Ba và 256 Huân chương Lao động các hạng.

"Nhìn chung, thời gian qua, công tác khen thưởng trên địa bàn thành phố đã kịp thời tôn vinh gương điển hình, gương người tốt việc tốt và những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích đóng góp tích cực trong phong trào thi đua yêu nước, tạo niềm tin và trách nhiệm trong mỗi tập thể, cá nhân xứng đáng với những danh hiệu đã đạt được" – ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, nhận định.

Theo ông Phạm Huy Giang, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, công tác thi đua, khen thưởng cần tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước và Chỉ thị 41-CT/TW ngày 26-12-2024 của Bộ Chính trị. Song song đó, cần quan tâm khen thưởng đối tượng ở cơ sở, các tập thể, cá nhân trực tiếp công tác, lao động, chiến đấu.

Một chủ cơ sở sản xuất rượu được tặng bằng khen của Chủ tịch UBND TP Cần Thơ - Ảnh 2.

Một chủ cơ sở sản xuất rượu được tặng bằng khen của Chủ tịch UBND TP Cần Thơ - Ảnh 3.

Các đại biểu tham dự đại hội

Một chủ cơ sở sản xuất rượu được tặng bằng khen của Chủ tịch UBND TP Cần Thơ - Ảnh 4.

Ông Phạm Huy Giang, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, đề nghị thành phố cần khen thưởng nhiều đối tượng ở cơ sở

Ông Phạm Huy Giang nhấn mạnh: "Tôi tin tưởng rằng trong thời gian tới, các phong trào thi đua yêu nước của TP Cần Thơ tiếp tục chuyển biến mạnh mẽ, là động lực góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của thành phố phát triển nhanh và bền vững; đóng góp nhiều hơn nữa cho quá trình phát triển chung của đất nước".

Một chủ cơ sở sản xuất rượu được tặng bằng khen của Chủ tịch UBND TP Cần Thơ - Ảnh 5.

Một chủ cơ sở sản xuất rượu được tặng bằng khen của Chủ tịch UBND TP Cần Thơ - Ảnh 6.

Các tập thể và cá nhân nhận cờ thi đua và bằng khen của UBND thành phố và Chủ tịch UBND TP Cần Thơ

Một chủ cơ sở sản xuất rượu được tặng bằng khen của Chủ tịch UBND TP Cần Thơ - Ảnh 7.

Một chủ cơ sở sản xuất rượu được tặng bằng khen của Chủ tịch UBND TP Cần Thơ - Ảnh 8.

Các đại biểu tham quan triển lãm tại đại hội

Dịp này, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ tặng bằng khen cho 12 tập thể, 45 cá nhân; UBND thành phố tặng cờ thi đua cho 11 tập thể đạt thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025.

Danh sách 12 tập thể, 45 cá nhân được tặng bằng khen mời bạn đọc xem tại đây.

tại đây


Cần Thơ thi đua yêu nước sản xuất rượu
