Thời sự

Chủ tịch Đà Nẵng: Thi đua yêu nước là động lực xây dựng thành phố hiện đại, giàu bản sắc

B.Vân

(NLĐO) - Tại Đại hội Thi đua yêu nước, Đà Nẵng đã vinh danh 394 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến

Sáng 4-9, UBND TP Đà Nẵng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ I (2025 – 2030) với chủ đề "Phát huy sức mạnh đại đoàn kết và khát vọng phát triển, quyết tâm xây dựng TP Đà Nẵng hiện đại, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc".

Đại hội là dịp tổng kết, đánh giá công tác thi đua – khen thưởng giai đoạn 2020 – 2025; biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho 5 năm tới.

Chủ tịch Đà Nẵng: Thi đua yêu nước là động lực xây dựng thành phố hiện đại, giàu bản sắc - Ảnh 1.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng (bìa phải) và ông Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Đà Nẵng trao Cờ thi đua yêu nước cho cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc

Phát biểu tại Đại hội, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng – nhấn mạnh, trong 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn đã phát triển mạnh mẽ, lan tỏa ở tất cả lĩnh vực đời sống xã hội. 

Công tác phát động, chỉ đạo phong trào ngày càng đổi mới, đa dạng về nội dung, hình thức, thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân. Nhiều mô hình, sáng kiến, cách làm hay đã được tổng kết, nhân rộng, góp phần củng cố ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng – an ninh và tăng cường đồng thuận xã hội.

Chủ tịch Đà Nẵng: Thi đua yêu nước là động lực xây dựng thành phố hiện đại, giàu bản sắc - Ảnh 2.

Phong trào thi đua yêu nước TP Đà Nẵng giai đoạn 2025 – 2030, hướng tới mục tiêu phát huy sức mạnh đoàn kết và khát vọng phát triển trong chặng đường mới.

"Đại hội thi đua yêu nước TP Đà Nẵng giai đoạn 2025 – 2030 chắc chắn sẽ là dấu mốc quan trọng, cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân toàn thành phố chung sức xây dựng Đà Nẵng hiện đại, giàu bản sắc, con người nhân văn, chất lượng cuộc sống cao, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới" - ông Lương Nguyễn Minh Triết khẳng định.

Tại Đại hội, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo TP Đà Nẵng đã trao Huân chương Lao động cho 34 cá nhân; Cờ thi đua của Chính phủ cho 14 tập thể; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 28 cá nhân và tập thể. 

Dịp này, UBND TP Đà Nẵng cũng vinh danh, trao Cờ thi đua và Bằng khen cho 394 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong giai đoạn 2020 – 2025.

Đại hội đồng thời phát động phong trào thi đua yêu nước TP Đà Nẵng giai đoạn 2025 – 2030, hướng tới mục tiêu phát huy sức mạnh đoàn kết và khát vọng phát triển trong chặng đường mới.

thi đua yêu nước Đà Nẵng
