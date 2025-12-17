129 người ngộ độc, chuỗi bánh mì Hồng Vân rao bán thanh lý đồ

Ngày 17-12, mạng xã hội lan truyền hình ảnh chuỗi bánh mì Hồng Vân rao bán thanh lý toàn bộ tủ bán bánh mì.

Trao đổi qua điện thoại, chủ sở hữu bánh mì Hồng Vân xác nhận đang bán toàn bộ tủ bán bánh mì, giá thấp nhất 1 triệu đồng/ tủ.

Trước đó, nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi sau khi ăn bánh mì Hồng Vân đã xuất hiện các triệu chứng như đau bụng, nôn ói, tiêu chảy, sốt, đau đầu…

Chuỗi bánh mì Hồng Vân thông báo thanh lý toàn bộ tủ bán bánh mì

Các điểm bán bánh mì Hồng Vân được bệnh nhân xác nhận gồm các quầy trên đường Huỳnh Thúc Kháng (khu Ngọc Bảo Viên, phường Nghĩa Lộ), đường Quang Trung (gần Khách sạn Trung Tâm), số 1156 Quang Trung, số 47 Trần Hưng Đạo (cùng thuộc phường Cẩm Thành) và một số điểm bán khác trên địa bàn.

Tổng số người mắc các triệu chứng nghi ngộ độc tìm đến các cơ sở y tế là 129 người. Ngoài ra, một số người mắc các triệu chứng nhẹ tự điều trị tại nhà.

Sau khi vụ ngộ độc xảy ra, đoàn kiểm tra liên ngành Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi đã tiến hành kiểm tra các cơ sở sản xuất bánh mì do ông Nguyễn Hồng làm chủ.

Bánh mì Hồng Vân đóng cửa, thanh lý toàn bộ tủ bánh mì sau sự cố khiến hơn 120 người nhập viện cấp cứu

Qua kiểm tra, đoàn công tác ghi nhận chủ cơ sở chưa xuất trình được các giấy tờ pháp lý liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm; không chứng minh được nguồn gốc nguyên liệu đầu vào; không có hồ sơ khám sức khỏe và giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và nhân viên. Các sản phẩm chả sử dụng làm nhân bánh mì cũng chưa có hồ sơ công bố theo quy định.

Đáng chú ý, khu vực sản xuất tại số 280 Nguyễn Nghiêm, nơi chế biến chả, xíu mại, bơ, tương ớt... chưa có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Điều kiện vệ sinh tại đây không bảo đảm, khu vực chế biến không tuân thủ nguyên tắc một chiều, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm thực phẩm.

UBND phường Cẩm Thành đã tiến hành niêm phong toàn bộ thực phẩm còn lại tại các quầy bánh mì và cơ sở sản xuất. Yêu cầu các điểm kinh doanh bánh mì Hồng Vân tạm ngưng hoạt động để phục vụ công tác điều tra, chờ kết luận chính thức từ cơ quan chức năng.