Thời sự

Đình chỉ cơ sở bánh mì Hồng Vân sau khi có 78 người nhập viện

T.Trực

(NLĐO) – Qua kiểm tra ban đầu, cơ sở bánh mì Hồng Vân chưa xuất trình đầy đủ hồ sơ pháp lý và các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định.

Theo báo cáo của Sở Y tế Quảng Ngãi, trong các ngày 13 và 14-12, Bệnh viện đa khoa tư nhân Phúc Hưng, Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi và Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh tiếp nhận nhiều trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại các điểm kinh doanh mang thương hiệu bánh mì Hồng Vân.

Hiện có tổng cộng 78 trường hợp cấp cứu sau khi ăn bánh mì

Ngay sau khi nhận thông tin, Sở Y tế đã chỉ đạo Chi cục An toàn thực phẩm phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, các bệnh viện, Trung tâm Y tế Quảng Ngãi và các đơn vị chức năng tiến hành điều tra, xử lý, lấy mẫu kiểm nghiệm để xác định nguyên nhân.

Theo khai báo của các bệnh nhân, khoảng từ 15 giờ ngày 11-12 đến 8 giờ ngày 13-12, các bệnh nhân có mua và sử dụng bánh mì có nhân tại các quầy kinh doanh bánh mì Hồng Vân, đường Huỳnh Thúc Kháng (Khu Ngọc Bảo Viên, phường Nghĩa Lộ), đường Quang Trung (gần Khách sạn Trung Tâm, phường Cẩm Thành), số 1156 đường Quang Trung (phường Cẩm Thành) và 47 đường Trần Hưng Đạo (phường Cẩm Thành) và một số điểm bán bánh mì Hồng Vân...

1 trường hợp bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì Hồng Vân

Triệu chứng đầu tiên xuất hiện vào khoảng 17 giờ ngày 11-12, gồm đau bụng, tiêu chảy, nôn, sốt cao, đau đầu. Các bệnh nhân sau đó được đưa đến các bệnh viện để cấp cứu và điều trị. Đến đầu giờ chiều ngày 14-12, tổng số người nhập viện là 78 trường hợp.  

Trong đó, Bệnh viện đa khoa tư nhân Phúc Hưng đã tiếp nhận hơn 53 bệnh nhân, Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi tiếp nhận 22 ca, Phòng khám Thiện Nhân tiếp nhận 3 trường hợp.

Hiện đa phần các bệnh nhân đã ổn định, có vài trường hợp nặng.

Ngày 13-12, đoàn kiểm tra đã làm việc với ông Nguyễn Hồng, chủ cơ sở tại số 280 Nguyễn Nghiêm, phường Cẩm Thành, và các điểm kinh doanh bánh mì Hồng Vân. Qua khai báo của ông Nguyễn Hồng, các quầy kinh doanh trên là của cơ sở ông Hồng, riêng địa điểm số 1156 đường Quang Trung được nhượng quyền tên Hồng Vân.

 Ông Hồng cung cấp chả các loại (thịt heo và thịt bò), xíu mại, bơ, tương ớt, rau, bánh mì cho các quầy, điểm bán bánh mì hiệu bánh mì Hồng Vân trên địa bàn phường Cẩm Thành, phường Nghĩa Lộ. Riêng điểm bán tại số 1156 Quang Trung là nhượng quyền, không lấy rau và bánh mì từ cơ sở ông Hồng.

Một điểm bán bánh mì Hồng Vân

Về thủ tục pháp lý, chủ cơ sở chưa chứng minh đầy đủ hồ sơ liên quan đến sản xuất, kinh doanh thực phẩm và nguồn gốc nguyên liệu. Cụ thể, chưa chứng minh được xuất xứ nguyên liệu; chủ cơ sở và nhân viên chưa có giấy khám sức khỏe, chưa được tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm; chưa công bố sản phẩm đối với các loại chả. 

Cơ sở sản xuất 215 m² tại 280 Nguyễn Nghiêm chưa có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm; khu vực sản xuất không bảo đảm nguyên tắc một chiều và chưa tách biệt với các yếu tố ô nhiễm.

UBND phường Cẩm Thành đã niêm phong toàn bộ thực phẩm còn lại tại các quầy và cơ sở, yêu cầu tạm ngừng kinh doanh. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã lấy 17 mẫu thực phẩm và 6 bệnh phẩm để xét nghiệm.

Sở Y tế đề nghị UBND phường tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh thực phẩm đường phố; Sở Nông nghiệp và Môi trường giám sát các cơ sở sản xuất thực phẩm, đặc biệt là chả, xíu mại, bơ, tương ớt; Sở Công Thương kiểm tra các cơ sở vừa sản xuất vừa kinh doanh bánh mì.

Tin liên quan

Vụ ngộ độc sau khi ăn bánh mì: Số người nhập viện tiếp tục tăng, 1 cụ ông diễn tiến nặng

Vụ ngộ độc sau khi ăn bánh mì: Số người nhập viện tiếp tục tăng, 1 cụ ông diễn tiến nặng

(NLĐO) – Thêm 10 trường hợp phải nhập viện sau khi ăn bánh mì, nâng tổng số lên 25 trường hợp, trong đó có bệnh nhân 73 tuổi diễn tiến nặng do suy thận cấp

Sau ăn bánh mì, nhiều người ở Quảng Ngãi phải nhập viện cấp cứu

(NLĐO) – Trong số 15 người phải nhập viện do ăn bánh mì, đã có 8 người xuất viện, 7 bệnh nhân đang được theo dõi.

Thông tin mới vụ ngộ độc thực phẩm "Bánh mì cóc cô Bích"

(NLĐO) - Sở An toàn thực phẩm TPHCM đang hoàn thiện hồ sơ xử lý vi phạm hành chính đối với cơ sở Bánh mì cóc cô Bích

