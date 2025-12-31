HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
13 cầu thủ bị VFF phạt vì thi đấu không đúng khả năng ở giải U19 Quốc gia

Quốc An

(NLĐO) - VFF đã có những quyết định cứng rắn đến 13 các cầu thủ U19 vi phạm kỷ luật thi đấu tại giải đấu để đảm bảo tính công bằng và trung thực.

Trong ngày 31-12, Ban Kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) ban hành hàng loạt quyết định kỷ luật đối với các cầu thủ vi phạm tại Giải U19 Quốc gia 2025-2026, liên quan đến hành vi thi đấu không đúng khả năng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính trung thực và công bằng của giải đấu.

Cụ thể, các cầu thủ Dương Thanh Tú, Võ Xuân Thiện, Trần Nhật Lương, Thái Bá Bảo Hoàng và Nguyễn Đại Huệ (U19 Hoài Đức); Đoàn Quốc Huy và thủ môn Vũ Tuấn Anh (U19 Luxury Hạ Long); cùng Đào Minh Trí (U19 Trung tâm bóng đá Đào Hà) đều bị xử phạt.

Theo các quyết định từ số 1263 đến 1270/QĐ-LĐBĐVN, mỗi cầu thủ bị phạt tiền 3,75 triệu đồng và đình chỉ thi đấu đến hết Giải U19 Quốc gia 2025-2026.

VFF phạt nhiều cầu thủ trẻ thi đấu không đúng khả năng ở giải U19 Quốc gia - Ảnh 1.

Trước đó, ngày 29-12, hai cầu thủ Trần Quang Duy và Trương Phú Quý (U19 Bê Tông 26) bị phạt 3,75 triệu đồng/người và đình chỉ thi đấu đến hết giải do thi đấu không đúng khả năng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính công bằng của giải đấu.

Ngoài ra, các cầu thủ Trần Triệu Anh Khoa, Đinh Duy Báo và thủ môn Nguyễn Công Thuận của đội bóng này bị phạt 2,5 triệu đồng/người, đồng thời bị đình chỉ thi đấu 5 trận tiếp theo với vi phạm tương tự. Như vậy, VFF đã ra án phạt vì hành vi này đối với 13 cầu thủ.

Bên cạnh đó, ông Đinh Văn Dũng, HLV đội U19 Hà Tĩnh cũng bị phạt 7,5 triệu đồng và đình chỉ làm nhiệm vụ 6 trận do hành vi xâm phạm thân thể trọng tài trong trận đấu giữa U19 Sông Lam Nghệ An và U19 Hà Tĩnh ngày 27-12-2025. Liên quan đến trận đấu này, ông Nguyễn Anh Cường, trợ lý HLV U19 Hà Tĩnh cũng bị phạt 1,25 triệu đồng và đình chỉ làm nhiệm vụ 2 trận kế tiếp do phản ứng với trọng tài.

VFF cũng nhấn mạnh quan điểm xử lý nghiêm minh, không có ngoại lệ với mọi hành vi vi phạm kỷ luật, đạo đức thi đấu và tiêu cực trong bóng đá; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục siết chặt công tác giám sát, kiểm tra nhằm bảo vệ hình ảnh và uy tín của các giải đấu quốc nội.

