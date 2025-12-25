U19 futsal Việt Nam thắng đậm Brunei 18-0

Tối 24-12, tuyển U19 futsal Việt Nam có màn ra quân đầy ấn tượng tại Giải futsal U19 Đông Nam Á 2025.

Với thực lực được đánh giá vượt trội so với Brunei, các cầu thủ U19 futsal Việt Nam nhanh chóng áp đặt thế trận, kiểm soát hoàn toàn cục diện và liên tục tạo ra sức ép lớn về phía khung thành đối phương.

Ngay trong hiệp một, U19 futsal Việt Nam nhanh chóng áp đảo đối thủ, sớm khai thông thế bế tắc và tạo cách biệt lớn nhờ lối chơi tấn công đa dạng, hiệu quả. Đỗ Tuấn Vũ và Hoàng Minh Thức mở tỉ số và hoàn tất cú đúp phút 14. Trong khi Nguyễn Thạc Hiếu và Nguyễn Thọ Minh Huy tỏa sáng với hai hat-trick.

Các bàn còn lại thuộc về cú đúp của riêng Nguyễn Huỳnh Tuấn Việt và Trần Lê Bộ, Vũ Đại Học, Phạm Quang Huy, Nguyễn Minh Lương lần lượt ghi một bàn khép lại trận đấu với “cơn mưa” bàn thắng cho tuyển futsal Việt Nam.



Bên cạnh đó, U19 Brunei còn hai lần phản lưới nhà ở các phút 21 và 34.

Khép lại trận thắng đậm 18-0, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Anh không chỉ giành 3 điểm trọn vẹn mà còn giúp U19 futsal Việt Nam tạo lợi thế lớn về hiệu số bàn thắng bại sau lượt trận mở màn.







