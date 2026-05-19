13 đảng viên Đảng bộ các cơ quan Đảng TPHCM nhận Huy hiệu Đảng đợt 19-5

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

13 đảng viên Đảng bộ các cơ quan Đảng TPHCM nhận Huy hiệu Đảng đợt 19-5

PHAN ANH

(NLĐO)- Chiều 19-5, Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt ngày 19-5-2026.

Phát biểu tại lễ trao Huy hiệu Đảng, bà Lê Thị Hồng Nga - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy các cơ quan Đảng thành phố, cho biết chương trình năm nay mang ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh nhật Bác, hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2.7.1976 - 2.7.2026).

13 đảng viên Đảng bộ các cơ quan Đảng TPHCM nhận Huy hiệu Đảng đợt 19-5 - Ảnh 1.

Ông Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; ông Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM, chúc mừng các đảng viên nhận Huy hiệu Đảng

Theo bà Lê Thị Hồng Nga, đây cũng là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên soi rọi lại bản thân, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại mỗi cấp ủy, đảng bộ, để tư tưởng của Người mãi soi sáng con đường cách mạng.

13 đảng viên Đảng bộ các cơ quan Đảng TPHCM nhận Huy hiệu Đảng đợt 19-5 - Ảnh 2.

Các đảng viên Đảng bộ các cơ quan Đảng TPHCM nhận Huy hiệu Đảng đợt ngày 19-5

Đợt ngày 19-5, Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM có 13 đảng viên vinh dự nhận Huy hiệu Đảng. Trong đó, có 1 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 2 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 3 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 3 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng; 4 đảng viên nhận Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng; truy tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng đối với 1 đảng viên.

13 đảng viên Đảng bộ các cơ quan Đảng TPHCM nhận Huy hiệu Đảng đợt 19-5 - Ảnh 3.

Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt ngày 19-5, cho các đảng viên

Gửi lời chúc mừng đến các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng đợt ngày 19-5 năm nay, bà Lê Thị Hồng Nga mong các đảng viên luôn giữ trọn tấm lòng son sắt với Đảng, khắc ghi lời thề kiên trung của người đảng viên; tiếp tục là điểm tựa tinh thần vững chắc của chi bộ, đảng bộ và là tấm gương sáng về tinh thần phấn đấu, cống hiến, phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân cho thế hệ trẻ noi theo.

Xúc động khi nhận Huy hiệu Đảng, ông Nguyễn Đức Chí, đảng viên Đảng bộ Đoàn Luật sư thành phố, thuộc Đảng ủy MTTQ Việt Nam thành phố - bày tỏ bản thân cảm thấy vinh dự, tự hào khi được nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng.

Ông Chí nhớ lại thời điểm được đứng vào hàng ngũ của Đảng khi vừa mới 21 tuổi. Năm nay, ở tuổi 76 với 55 năm tuổi Đảng, ông vẫn giữ trọn lòng thủy chung son sắt với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; đồng thời luôn gìn giữ phẩm chất chính trị, đạo đức của người đảng viên.

Tin liên quan

Lãnh đạo TPHCM dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại

Lãnh đạo TPHCM dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại

(NLĐO) - Đoàn đại biểu TPHCM đã thành kính dâng lên Chủ tịch Hồ Chí Minh lẵng hoa tươi thắm với dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại"

TPHCM trao Huy hiệu 80 năm, 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên lão thành

(NLĐO)- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM đã trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Lê Thị Vĩnh Cửu, ngụ phường Cầu Ông Lãnh

Bí thư Thành ủy TPHCM trao Huy hiệu 65 tuổi Đảng cho nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa

(NLĐO) - Bí thư Thành ủy TPHCM khẳng định tấm gương của nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa là cảm hứng rất lớn cho cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố

TPHCM Đảng viên trao huy hiệu Đảng huy hiệu đảng Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM đảng bộ các cơ quan Đảng TPHCM đợt 19-5
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo