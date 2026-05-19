13 đảng viên Đảng bộ các cơ quan Đảng TPHCM nhận Huy hiệu Đảng đợt 19-5

Phát biểu tại lễ trao Huy hiệu Đảng, bà Lê Thị Hồng Nga - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy các cơ quan Đảng thành phố, cho biết chương trình năm nay mang ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh nhật Bác, hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2.7.1976 - 2.7.2026).



Ông Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; ông Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM, chúc mừng các đảng viên nhận Huy hiệu Đảng

Theo bà Lê Thị Hồng Nga, đây cũng là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên soi rọi lại bản thân, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại mỗi cấp ủy, đảng bộ, để tư tưởng của Người mãi soi sáng con đường cách mạng.

Các đảng viên Đảng bộ các cơ quan Đảng TPHCM nhận Huy hiệu Đảng đợt ngày 19-5

Đợt ngày 19-5, Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM có 13 đảng viên vinh dự nhận Huy hiệu Đảng. Trong đó, có 1 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 2 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 3 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 3 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng; 4 đảng viên nhận Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng; truy tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng đối với 1 đảng viên.



Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt ngày 19-5, cho các đảng viên

Gửi lời chúc mừng đến các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng đợt ngày 19-5 năm nay, bà Lê Thị Hồng Nga mong các đảng viên luôn giữ trọn tấm lòng son sắt với Đảng, khắc ghi lời thề kiên trung của người đảng viên; tiếp tục là điểm tựa tinh thần vững chắc của chi bộ, đảng bộ và là tấm gương sáng về tinh thần phấn đấu, cống hiến, phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân cho thế hệ trẻ noi theo.

Xúc động khi nhận Huy hiệu Đảng, ông Nguyễn Đức Chí, đảng viên Đảng bộ Đoàn Luật sư thành phố, thuộc Đảng ủy MTTQ Việt Nam thành phố - bày tỏ bản thân cảm thấy vinh dự, tự hào khi được nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng.

Ông Chí nhớ lại thời điểm được đứng vào hàng ngũ của Đảng khi vừa mới 21 tuổi. Năm nay, ở tuổi 76 với 55 năm tuổi Đảng, ông vẫn giữ trọn lòng thủy chung son sắt với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; đồng thời luôn gìn giữ phẩm chất chính trị, đạo đức của người đảng viên.