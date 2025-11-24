HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

13 đầu bếp Michelin thế giới hội tụ tại Việt Nam

Thùy Trang

(NLĐO)- Tinh hoa ẩm thực thế giới đến Việt Nam thông qua chương trình 100 Flavors-Michelin starred chef.

Tuần lễ tinh hoa ẩm thực

13 đầu bếp Michelin thế giới hội tụ tại Việt Nam - Ảnh 1.

Tuần lễn tinh hoa ẩm thực sẽ diễn ra tại Việt Nam với sự tham dực của 13 đầu bếp Michelin thế giới

Tuần lễ 100 Flavors-Michelin starred chef diễn ra từ ngày 23 đến 30-11 tại TP HCM và thành phố Huế, trong khuôn khổ "Năm Du lịch Quốc Gia 2025".

Lần đầu tiên, 13 vị đầu bếp Michelin – tinh hoa ẩm thực thế giới đến Việt Nam hội tụ trong sự kiện "100 Flavors – Michelin Starred Chef ": hành trình mang tinh hoa ẩm thực quốc tế giao thoa với di sản ẩm thực Việt, định vị Việt Nam là điểm đến hàng đầu châu Á về ẩm thực và du lịch.

Đồng hành cùng 100 Flavors chính là Dinner Incredible - dự án ẩm thực quốc tế do Chef Giorgio Diana sáng lập, từng chinh phục giới sành ăn ở Rome (Ý), Tokyo (Nhật Bản), Singapore và New York (Mỹ). 

Mỗi điểm đến là một bản hòa ca giữa di sản văn hóa bản địa và kỹ thuật ẩm thực thế giới, được thể hiện bởi các đầu bếp sao Michelin hàng đầu. Năm 2025, dưới sự kết nối của Chef Michael Bao, Việt Nam chính là điểm đến tiếp theo – không chỉ là một quốc gia giàu nguyên liệu, mà còn là mảnh đất của cảm xúc, di sản và sáng tạo. Dự án này đánh dấu sự trở về đầy tự hào của một đầu bếp Việt trên sân khấu quốc tế.

Ngày hội của đầu bếp Michelin 

13 đầu bếp Michelin thế giới hội tụ tại Việt Nam - Ảnh 2.

Các đầu bếp đến Việt Nam

Vào ngày 26-11, tại khách sạn La Vela Saigon Hotel (TP HCM), đêm tiệc là nghi lễ tôn vinh phong cách ẩm thực cao cấp đương đại, diễn ra trong không gian 5 sao sang trọng, nơi kỹ thuật quốc tế thăng hoa cùng hương vị bản địa. 

Ngày 28-11 tại Hue Times Square (Huế), chương trình tái hiện lại "Dạ Yến Hoàng Cung" với di sản ẩm thực đỉnh cao và tinh hoa nhã nhạc cung đình nổi tiếng tạo nên sự tinh túy truyền đời, khẳng định sự đa dạng và chiều sâu của văn hóa ẩm thực Việt Nam trên bản đồ quốc tế.

13 đầu bếp Michelin thế giới hội tụ tại Việt Nam - Ảnh 3.

Diễn viên Kim Thanh Thảo là trưởng ban tổ chức sự kiện

Với sự tham gia đồng hành xuyên suốt của 13 vị đầu bếp Michelin không chỉ đánh dấu cột mốc quan trọng cho chương trình "100 Flavors – Michelin Starred Chef", mà còn là bản hòa ca văn hóa giữa tinh hoa thế giới và bản sắc Việt Nam: Giorgio Diana (Ý): Nhà sáng lập Dinner Incredible, Bruno Menard (Pháp): 3 sao Michelin danh giá, Alvin Leung (Anh): 3 sao Michelin, "Demon Chef" huyền thoại, Thierry Voisin (Pháp): 3 sao Michelin, Bếp trưởng Les Saisons Tokyo, Stylianos Arakas (Hy Lạp): 3 sao Michelin danh giá, Thomas Bühner (Đức): 3 sao Michelin danh giá, Jacob Jan Boerma (Áo/Hà Lan): 3 sao Michelin, nhà hàng De Leest* tại Vaassen, Giovanni Solofra (Ý): 2 sao Michelin, top 100 Đầu bếp Tốt nhất Thế giới. 

13 đầu bếp Michelin thế giới hội tụ tại Việt Nam - Ảnh 4.

Các đầu bếp Michelin hội tụ

Bên cạnh đó là Florence Dalia (Pháp): 2 sao Michelin, Bếp trưởng nữ quyền lực nhà hàng "16 by Flo, Michael Lee (Taiwan-China): 2 sao Michelin danh giá, Michael Bao Huynh (Mỹ): 1 sao Michelin, Iron Chef, giám khảo MasterChef Vietnam, Massimiliano Sena (Ý): 1 sao Michelin, Bếp trưởng Michelin tài năng, Tim Adriaan Golsteijn (Hà Lan): 1 sao Michelin, Bếp trưởng Bougainville Restaurant.

"100 Flavors – Michelin Starred Chef" không chỉ là một sự kiện ẩm thực, mà là dấu ấn mở đầu cho hành trình đưa tinh hoa ẩm thực Việt vươn tầm thế giới.

Tin liên quan

Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà làm đại sứ hình ảnh Lễ hội Ẩm thực chay 2025

Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà làm đại sứ hình ảnh Lễ hội Ẩm thực chay 2025

(NLĐO)- Nguyễn Thanh Hà tự hào khi lan tỏa thông điệp sống xanh, sống khỏe đến mọi người.

ẩm thực Michelin lễ hội ẩm thực đầu bếp Michelin
