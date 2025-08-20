HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

13 tuyến cao tốc nào do Nhà nước đầu tư sẽ thu phí trong 7 năm?

Văn Duẩn

(NLĐO) - Bộ Xây dựng vừa phê duyệt đề án thu phí đối với 13 tuyến cao tốc do Nhà nước đầu tư. Việc thu phí diễn ra trong 7 năm kể từ ngày bắt đầu vận hành.

Bộ Xây dựng vừa ban hành quyết định phê duyệt Đề án khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với tuyến cao tốc: Hòa Liên - Túy Loan và các tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

13 tuyến cao tốc nào do Nhà nước đầu tư sẽ thu phí trong 7 năm?- Ảnh 1.

Cao tốc Vũng Áng - Bùng trênn địa phận tỉnh Quảng Trị vừa khánh thành ngày 19-8. Ảnh: Hoàng Phúc

Theo Đề án của Bộ Xây dựng, 13 tuyến cao tốc do Nhà nước đầu tư có tiến độ hoàn thành trong năm 2025 gồm: Bãi Vọt - Hàm Nghi, Hàm Nghi - Vũng Áng, Vũng Áng - Bùng, Bùng - Vạn Ninh, Vạn Ninh - Cam Lộ, Hoà Liên - Tuý Loan, Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn, Quy Nhơn - Chí Thạnh, Chí Thạnh - Vân Phong, Vân Phong - Nha Trang, Cần Thơ - Hậu Giang, Hậu Giang - Cà Mau.

Các tuyến cao tốc này sẽ được thu phí trong 7 năm kể từ ngày bắt đầu vận hành. 

Sau thời gian này, cơ quan quản lý sẽ tính toán phương án khai thác và quản lý hạ tầng tiếp theo. Cục Đường bộ Việt Nam chịu trách nhiệm tổ chức thu phí.

Trước khi Bộ Xây dựng phê duyệt đề án, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết hiện có 29 đoạn tuyến cao tốc do Nhà nước quản lý trực tiếp thuộc phạm vi Bộ Xây dựng. Trong đó, 5 tuyến đã được phê duyệt đề án khai thác hạ tầng và dự kiến bắt đầu thu phí từ tháng 1-2026.

Căn cứ Nghị định số 130/2024, Cục Đường bộ Việt Nam đề xuất hai mức thu phí. Mức 1 là 1.300 đồng/PCU/km, áp dụng với đường cao tốc đáp ứng đầy đủ điều kiện thu phí (4 làn xe, có làn dừng khẩn cấp liên tục).

Mức 2 là 900 đồng/PCU/km, áp dụng với đường cao tốc đã được quyết định đầu tư trước khi Luật Đường bộ có hiệu lực, nhưng chưa đáp ứng đầy đủ các yêu cầu (4 làn xe, làn dừng khẩn cấp không liên tục).

PCU (Passenger Car Unit) là đơn vị quy đổi lưu lượng xe, trong đó xe con (5 chỗ) được coi là một đơn vị chuẩn (1 PCU)

Dự kiến, khi triển khai thu phí 13 tuyến cao tốc, sau khi trừ chi phí tổ chức, mỗi năm ngân sách sẽ thu gần 2.500 tỉ đồng.

Cục Đường bộ và các Khu Quản lý đường bộ sẽ chịu trách nhiệm quản lý, thu, nộp và sử dụng phí, thực hiện kê khai, quyết toán theo quy định; đồng thời kiểm tra hoạt động và số thu từ dịch vụ, bảo đảm thu đúng, đủ và nộp đúng hạn vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách.

Trước đó, Bộ Xây dựng đã phê duyệt Đề án khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với 5 dự án cao tốc thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, trong đó 4 dự án Mai Sơn - QL45, QL45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu, Vĩnh Hảo - Phan Thiết có 4 làn xe, có làn dừng khẩn cấp không liên tục, chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu quy định tại Luật Đường bộ nên mức phí thấp nhất là 900 đồng/km. Còn cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây đáp ứng đầy đủ quy định về điều kiện triển khai thu phí (4 làn xe, có làn dừng khẩn cấp liên tục) sẽ có mức phí thấp nhất là 1.300 đồng/km.

