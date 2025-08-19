Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, sáng nay 19-8, tại 34 tỉnh, thành phố đồng loạt khởi công, khánh thành 250 dự án, công trình với tổng mức đầu tư 1,28 triệu tỉ đồng. Trong đó có nhiều đoạn cao tốc Bắc - Nam khánh thành đã giúp nối thông tuyến liền mạch cao tốc Bắc - Nam từ Hà Nội đến Đà Nẵng dài khoảng 750 km.

Toàn cảnh đoạn cao tốc Vũng Áng - Bùng qua tỉnh Quảng Trị trước giờ thông xe - Ảnh Hoàng Phúc

Theo Bộ Xây dựng, đến ngày 19-8, có 7 dự án thành phần của Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác với tổng chiều dài hơn 221 km gồm: Vũng Áng - Bùng (55,34 km), Vạn Ninh - Cam Lộ (65,55 km) và 13 km còn lại của cao tốc đoạn Vân Phong - Nha Trang, một số đoạn của đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn (10/88 km), Hoài Nhơn - Quy Nhơn (46,6/70 km), Quy Nhơn - Chí Thạnh (19,6/62 km) và thông xe dự án Hòa Liên - Túy Loan (11,47 km).

Cao tốc Vũng Áng - Bùng có tổng vốn hơn 12.540 tỉ đồng, dài gần 56 km, trong đó đoạn qua Hà Tĩnh dài 13 km và Quảng Trị hơn 42 km. Điểm đầu tại nút giao xã Kỳ Hoa (Hà Tĩnh), kết nối cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng; điểm cuối tại xã Bố Trạch (Quảng Trị), nối với cao tốc Bùng - Vạn Ninh tại nút Phong Nha.

Còn cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ dài 65,5 km, qua tỉnh Quảng Trị. Điểm đầu tại xã Vạn Ninh, nối với cao tốc Bùng - Vạn Ninh tại nút giao quốc lộ 9B; điểm cuối tại xã Hiếu Giang, kết nối với cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

Cao tốc Hòa Liên - Túy Loan dài 11,5 km, là đoạn cuối khớp nối cao tốc La Sơn - Hòa Liên với cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đi qua xã Bà Nà, phường Hòa Khánh và phường Liên Chiểu (Đà Nẵng).

Như vậy, tính đến nay, cả nước đã có 2.476 km đường bộ cao tốc được đưa vào khai thác. Trong đó riêng tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông từ Hà Nội đến Đà Nẵng dài khoảng 750 km đã nối liền mạch.

Theo quy hoạch, tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, với điểm đầu là cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn) điểm cuối là đường vành đai tại TP Cà Mau có tổng chiều dài 2.063 km. Tính đến ngày 19-8, đã đưa vào sử dụng khoảng 1.664/2063 km. Bộ Xây dựng đặt mục tiêu đến tháng 12-2025 sẽ hoàn thành toàn bộ các dự án còn lại qua Bình Định, Quảng Ngãi, Cần Thơ, Cà Mau để nối thông toàn tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông dài 2.063 km.

Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông được xây dựng bao gồm các đoạn tuyến với các điểm nút là: Lạng Sơn - Hà Nội - Ninh Bình - Thanh Hóa - Hà Tĩnh - Quảng Trị - Đà Nẵng - Quảng Ngãi - Bình Định - Nha Trang - Phan Thiết - Dầu Giây, Long Thành - TP HCM - Bến Lức - Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ - Cà Mau. Tổng số đoạn tuyến được chia nhỏ là 39 đoạn, tuyến với các điểm nút cụ thể:

Cao tốc Hoà Liên - Tuý Loan trước ngày thông xe. Ảnh: Bích Vân

Cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng thuộc địa phận Lạng Sơn (43 km); Chi Lăng - Bắc Giang thuộc địa phận tỉnh Lạng Sơn - Bắc Ninh (64 km), Bắc Giang - Cầu Phù Đổng thuộc địa phận Bắc Ninh - Hà Nội (46 km); Vành đai 3 từ Cầu Phù Đổng đến Pháp Vân thuộc địa phận Hà Nội (14 km); Pháp Vân - Cầu Giẽ thuộc địa phận Hà Nội (32 km); Cầu Giẽ - Cao Bồ thuộc địa phận Hà Nội - Ninh Bình (50 km); Cao Bồ - Mai Sơn thuộc địa phận Ninh Bình - Thanh Hóa (15 km); Mai Sơn - Quốc lộ 45 thuộc địa phận Ninh Bình - Thanh Hóa (63,3 km); Quốc lộ 45 - Nghi Sơn thuộc địa phận Thanh Hóa (43,2 km); Nghi Sơn - Diễn Châu thuộc địa phận Thanh Hóa - Nghệ An (50 km); Diễn Châu - Bãi Vọt thuộc địa bàn tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh (49 km); Bãi Vọt - Hàm Nghi thuộc địa bàn Hà Tĩnh (36 km); Hàm Nghi - Vũng Áng thuộc địa bàn Hà Tĩnh (54 km); Vũng Áng - Bùng thuộc địa bàn tỉnh Hà Tĩnh - Quảng Trị (58 km); Bùng - Vạn Ninh thuộc địa bàn tỉnh Quảng Trị (51 km); Vạn Ninh - Cam Lộ thuộc địa bàn tỉnh Quảng Trị (68 km); Cam Lộ - La Sơn thuộc địa bàn tỉnh Quảng Trị - TP Huế (98 km); La Sơn - Hòa Liên thuộc địa bàn TP Huế - TP Đà Nẵng (66 km); Hòa Liên - Túy Loan thuộc địa bàn TP Đà Nẵng (12 km); Đà Nẵng - Quảng Ngãi thuộc địa bàn TP Đà Nẵng - tỉnh Quảng Ngãi (127 km); Quảng Ngãi - Hoài Nhơn thuộc địa bàn Quảng Ngãi - Gia Lai (88 km); Hoài Nhơn - Quy Nhơn thuộc địa bàn tỉnh Gia Lai (69 km); Quy Nhơn - Chí Thạnh thuộc địa bàn tỉnh Gia Lai - Đắk Lắk (68 km); Chí Thạnh - Vân Phong thuộc địa bàn tỉnh Đắk Lắk (51 km); Hầm đèo Cả thuộc địa phận tỉnh Đắk Lắk - Khánh Hòa (14 km); Vân Phong - Nha Trang thuộc địa phận tỉnh Khánh Hòa (83 km); Nha Trang - Cam Lâm thuộc địa phận tỉnh Khánh Hòa (49 km); Cam Lâm - Vĩnh Hảo thuộc địa phận tỉnh Khánh Hòa - Lâm Đồng (79 km); Vĩnh Hảo - Phan Thiết thuộc địa phận tỉnh Lâm Đồng (101 km); Phan Thiết - Dầu Giây thuộc địa phận tỉnh Lâm Đồng - Đồng Nai (99 km); Dầu Giây - Long Thành thuộc địa phận tỉnh Đồng Nai (21 km); Long Thành - Bến Lức thuộc địa phận tỉnh Đồng Nai - TP HCM - Tây Ninh (57 km); Bến Lức - Trung Lương thuộc địa phận tỉnh Tây Ninh - Đồng Tháp (40 km); Trung Lương - Mỹ Thuận thuộc địa phận tỉnh Đồng Tháp (51 km); Cầu Mỹ Thuận 2 và đường dẫn 2 đầu cầu thuộc địa phận tỉnh Đồng Tháp - Vĩnh Long (7 km); Mỹ Thuận - Cần Thơ thuộc địa phận tỉnh Vĩnh Long (23 km); Cầu Cần Thơ 2 và đường dẫn 2 đầu cầu thuộc địa phận tỉnh Vĩnh Long - TP Cần Thơ (15 km); Cần Thơ - Hậu Giang thuộc địa phận TP Cần Thơ (37 km); Hậu Giang - Cà Mau thuộc địa phận TP Cần Thơ - tỉnh Cà Mau (72 km).

Cao tốc Bắc - Nam: Hành trình thông suốt Hà Nội - Đà Nẵng với trạm dừng nghỉ, thu phí thế nào?

Từ cao tốc Pháp Vân đến Bãi Vọt đang khai thác các trạm dừng nghỉ của Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) tại (Km227+000), trạm Xuân Cương (phải tuyến Km269+313); trạm Xuân Khiêm (trái tuyến Km269+410.

Cùng với đó là các trạm dừng nghỉ tạm tại các dự án thành phần cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45 (Km329+700), Nghi Sơn - Diễn Châu (Km427+035), Cam Lộ - La Sơn. Các trạm đang được xây dựng trên cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng, Vạn Ninh - Cam Lộ, Cam Lộ - La Sơn.

Từ Hà Nội đến Vinh có chiều dài khoảng 280 km đã có 4 trạm dừng nghỉ/trạm tạm (2 trạm của nhà đầu tư đang khai thác và 2 trạm tạm) với khoảng cách trung bình 60 - 70 km.

Bên cạnh đó cao tốc Bắc - Nam phía Đông từ Hà Nội đến Đà Nẵng; ngoài đoạn Pháp Vân - Cầu Giẽ, Cầu Giẽ - Ninh Bình thì hiện đang thu phí cả đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt (nối Nghệ An - Hà Tĩnh).

Các đoạn đã khai thác nhưng chưa thu phí gồm Cao Bồ - Mai Sơn, Mai Sơn - Quốc lộ 45, Quốc lộ 45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu, Bãi Vọt - Hàm Nghi, Hàm Nghi - Vũng Áng, Bùng - Vạn Ninh, Cam Lộ - La Sơn và La Sơn - Hòa Liên.