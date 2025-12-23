Hơn 130 học sinh ở Tây Nha Trang đi canô đến trường

Ngày 23-12, ông Nguyễn Chí Danh - Phó Chủ tịch UBND phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa - cho biết UBND phường đã đồng ý hỗ trợ phương tiện và lực lượng đưa đón học sinh qua sông Cái trong thời gian chờ cầu gỗ Phú Kiểng xây dựng, hoạt động trở lại.

Theo đó, do ảnh hưởng của đợt lũ lụt vừa qua, cầu gỗ Phú Kiểng đã bị gãy, trôi, hư hỏng nghiêm trọng, không còn đảm bảo an toàn cho việc lưu thông, ảnh hưởng đến việc đi học hằng ngày của hơn 130 học sinh.

Hiện nay, nhiều học sinh buộc phải đi đường vòng xa hoặc đi ghe tự phát qua sông để đến trường. Trong khi cầu gỗ chưa thể khắc phục, sửa chữa kịp thời, việc qua lại tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Bắt đầu từ sáng 23-12, 130 học sinh Trường THCS Cao Thắng (phía bờ Bắc sông Cái) đã được đến trường bằng canô.

Theo ông Danh, UBND phường Tây Nha Trang hỗ trợ canô hoặc phương tiện khác để đưa đón học sinh qua sông trong thời gian chờ khắc phục, sửa chữa cầu gỗ Phú Kiểng.

Cụ thể, sáng 6 giờ đón tại bến đầu cầu Phú Kiểng để đưa đi học, buổi trưa từ 10 giờ 15 (thứ 2,3,4) và 11 giờ (thứ 5, 6) trả học sinh. Khung giờ chiều từ 12 giờ 45 đón và 17 giờ trả học sinh.

Lịch đưa đón học sinh bằng canô

Theo ông Danh, dự kiến, kinh phí khoảng 120 triệu đồng/tháng và 5 triệu đồng sửa bến canô. Phường sẽ bố trí lực lượng dân quân, công an, đoàn thanh niên… trực, hỗ trợ học sinh tại khu vực cầu gỗ (mỗi ngày 4 người).

Trước đó, Báo Người Lao Động có bài "Tây Nha Trang: Ớn lạnh đi học bằng đò vì cầu Phú Kiểng bị trôi" phản ánh tình trạng cầu Phú Kiểng bị trôi, các em học sinh đi đò tự phát. Các đò không trang bị đầy đủ áo phao cho học sinh, không đảm bảo an toàn.

Được biết, cầu gỗ Phú Kiểng bị trôi do mưa lũ đã cắt đường giao thông quen thuộc của hàng nghìn người dân các tổ dân phố Xuân Ngọc, Hòn Nghê 1, Hòn Nghê 2 (phường Tây Nha Trang).

Hiện nay, ông Nguyễn Xuân Thuận (chủ cây cầu gỗ) đang thuê nhân công vớt lại các thanh thép, ván gỗ… còn sử dụng được để dựng cầu tạm.