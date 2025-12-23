HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Hơn 130 học sinh ở Tây Nha Trang đi canô đến trường

Kỳ Nam

(NLĐO)- Phường Tây Nha Trang hỗ trợ canô thay vì đò tự phát của người dân để đưa đón học sinh nhằm đảm bảo an toàn khi qua Sông Cái

Ngày 23-12, ông Nguyễn Chí Danh - Phó Chủ tịch UBND phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa - cho biết UBND phường đã đồng ý hỗ trợ phương tiện và lực lượng đưa đón học sinh qua sông Cái trong thời gian chờ cầu gỗ Phú Kiểng xây dựng, hoạt động trở lại.

Theo đó, do ảnh hưởng của đợt lũ lụt vừa qua, cầu gỗ Phú Kiểng đã bị gãy, trôi, hư hỏng nghiêm trọng, không còn đảm bảo an toàn cho việc lưu thông, ảnh hưởng đến việc đi học hằng ngày của hơn 130 học sinh.

Hiện nay, nhiều học sinh buộc phải đi đường vòng xa hoặc đi ghe tự phát qua sông để đến trường. Trong khi cầu gỗ chưa thể khắc phục, sửa chữa kịp thời, việc qua lại tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

130 Học sinh Tây Nha Trang đi canô đến trường sau cầu Phú Kiểng bị trôi - Ảnh 1.

Bắt đầu từ sáng 23-12, 130 học sinh Trường THCS Cao Thắng (phía bờ Bắc sông Cái) đã được đến trường bằng canô.

Theo ông Danh, UBND phường Tây Nha Trang hỗ trợ canô hoặc phương tiện khác để đưa đón học sinh qua sông trong thời gian chờ khắc phục, sửa chữa cầu gỗ Phú Kiểng.

Cụ thể, sáng 6 giờ đón tại bến đầu cầu Phú Kiểng để đưa đi học, buổi trưa từ 10 giờ 15 (thứ 2,3,4) và 11 giờ (thứ 5, 6) trả học sinh. Khung giờ chiều từ 12 giờ 45 đón và 17 giờ trả học sinh.

130 Học sinh Tây Nha Trang đi canô đến trường sau cầu Phú Kiểng bị trôi - Ảnh 2.

Lịch đưa đón học sinh bằng canô

Theo ông Danh, dự kiến, kinh phí khoảng 120 triệu đồng/tháng và 5 triệu đồng sửa bến canô. Phường sẽ bố trí lực lượng dân quân, công an, đoàn thanh niên… trực, hỗ trợ học sinh tại khu vực cầu gỗ (mỗi ngày 4 người).

Trước đó, Báo Người Lao Động có bài "Tây Nha Trang: Ớn lạnh đi học bằng đò vì cầu Phú Kiểng bị trôi" phản ánh tình trạng cầu Phú Kiểng bị trôi, các em học sinh đi đò tự phát. Các đò không trang bị đầy đủ áo phao cho học sinh, không đảm bảo an toàn.

Được biết, cầu gỗ Phú Kiểng bị trôi do mưa lũ đã cắt đường giao thông quen thuộc của hàng nghìn người dân các tổ dân phố Xuân Ngọc, Hòn Nghê 1, Hòn Nghê 2 (phường Tây Nha Trang). 

Hiện nay, ông Nguyễn Xuân Thuận (chủ cây cầu gỗ) đang thuê nhân công vớt lại các thanh thép, ván gỗ… còn sử dụng được để dựng cầu tạm.

Tin liên quan

Tây Nha Trang: Ớn lạnh đi học bằng đò vì cầu Phú Kiểng bị trôi

Tây Nha Trang: Ớn lạnh đi học bằng đò vì cầu Phú Kiểng bị trôi

(NLĐO) - Cầu Phú Kiểng phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa bị trôi khiến hàng trăm học sinh phải đi học bằng đò giữa dòng nước lớn

Lộ diện kiến trúc cầu Phú Kiểng Nha Trang

(NLĐO) - Hội Kiến trúc sư tỉnh Khánh Hòa có kết quả thi tuyển kiến trúc cầu Phú Kiểng Nha Trang, trong đó giải nhất với thiết kế "Nụ Trầm tỏa hương"

Trình thẩm định dự án thoát lũ ngàn tỉ phía Tây Nha Trang

(NLĐO)- Dự án đường D25 và kênh thoát lũ Vĩnh Trung ở phía Tây Nha Trang đã được trình lên hội đồng thẩm định với tổng vốn 1.942 tỉ đồng

đảm bảo an toàn Phó Chủ tịch UBND đưa đón học sinh Phú Kiểng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo