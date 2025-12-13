Trình thẩm định dự án thoát lũ ngàn tỉ phía Tây Nha Trang

Ông Phạm Văn Hòa- Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và giao thông tỉnh Khánh Hòa, cho biết Ban đã có tờ trình thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Dự án Đường D25 và Kênh thoát lũ Vĩnh Trung.

Động thái này diễn ra sau khi Báo Người Lao Động có thông tin bài viết "Nha Trang ngập sâu, dự án kênh thoát lũ "nằm trên giấy".

Dự án Đường D23 và Kênh thoát lũ Vĩnh Trung công trình được kỳ vọng giải quyết tình trạng ngập nặng kéo dài nhiều năm ở phía Tây TP Nha Trang – hiện vẫn đang trong giai đoạn thẩm định chủ trương đầu tư, dù đã được xác định là nhiệm vụ ưu tiên của UBND tỉnh Khánh Hòa.

Dự án bao gồm hạng mục xây dựng mới tuyến đường D25 kết hợp hệ thống kênh thoát lũ Vĩnh Trung, phục vụ đồng thời cho giao thông và tiêu thoát nước, phòng chống ngập lụt, đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị và nông nghiệp khu vực phía Tây TP Nha Trang.

Khu vực Tây Nha Trang nơi thường xuyên bị ngập lụt

Theo hồ sơ vừa được trình Sở Tài chính - Thường trực Hội đồng thẩm định, dự án Đường D25 và kênh thoát lũ Vĩnh Trung là dự án nhóm B, do UBND tỉnh Khánh Hòa quyết định chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư.

Dự án được triển khai trên địa bàn phường Tây Nha Trang và xã Diên Điền, với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 1.942 tỉ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Trong đó, chi phí giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chiếm hơn 554 tỉ đồng; chi phí xây dựng công trình hơn 1.156 tỉ đồng; phần còn lại là chi phí quản lý dự án, tư vấn, chi phí khác và dự phòng.

Ban Quản lý dự án cho biết, thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2026 đến hết năm 2028.

Cụ thể, trong quý I-2026 sẽ lập và phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi.

Đến quý II-2026 triển khai công tác giải phóng mặt bằng và lập, thẩm định thiết kế bản vẽ thi công.

Dự kiến khởi công vào quý IV-2026 và hoàn thành vào quý IV-2028.

Hiện Sở Tài chính – Thường trực Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư – đang xem xét, thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án làm cơ sở trình cấp có thẩm quyền quyết định, sớm triển khai công trình cấp thiết này.