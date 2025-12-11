HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Tây Nha Trang: Ớn lạnh đi học bằng đò vì cầu Phú Kiểng bị trôi

Bài, ảnh: KỲ NAM

(NLĐO) - Cầu Phú Kiểng phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa bị trôi khiến hàng trăm học sinh phải đi học bằng đò giữa dòng nước lớn

Phường Tây Nha Trang có 3 thôn: Xuân Ngọc, Hòn Nghê 1, Hòn Nghê 2 với khoảng 2.000 hộ dân nằm bên kia bờ Sông Cái. Người dân các thôn này muốn vào trung tâm phường Tây Nha Trang phải đi đường vòng mất khoảng 30 phút. 

Tây Nha Trang: Ớn lạnh đi học bằng đò vì cầu Phú Kiểng bị trôi - Ảnh 1.

Cầu Phú Kiểng phường Tây Nha Trang khi chưa bị nước lũ cuốn trôi

Tây Nha Trang: Ớn lạnh đi học bằng đò vì cầu Phú Kiểng bị trôi - Ảnh 2.

Hơn 2.000 hộ dân muốn đi vào trung tâm phường Tây Nha Trang phải đi qua cầu gỗ này mỗi ngày

Tây Nha Trang: Ớn lạnh đi học bằng đò vì cầu Phú Kiểng bị trôi - Ảnh 3.

Năm nào, cầu gỗ Phú Kiểng cũng bị cuốn trôi. Trong đó đợt lũ tháng 11 vừa qua nước lũ đã cuốn sạch

Khoảng năm 2001, ông Nguyễn Xuân Thuận (người dân địa phương) đứng ra làm cầu gỗ cho người dân đi lại và có thu phí. Do cầu được làm từ những thanh gỗ, các trụ bê tông ở dưới rất yếu nên người dân cảm thấy bất an khi qua cầu, nhất là vào ban đêm.

Khi có lũ lớn, ông Thuận phải tháo dỡ cầu gỗ để đảm bảo an toàn và bảo vệ tài sản nên người dân lại phải đi đường vòng. Việc đến trường học của học sinh càng trở nên gian nan...

Tây Nha Trang: Ớn lạnh đi học bằng đò vì cầu Phú Kiểng bị trôi - Ảnh 4.

Cầu Phú Kiểng bị cuốn phăng trong cơn lũ lịch sử tháng 11 vừa qua

Nhiều vụ tai nạn đã xảy ra gây thiệt hại về người và tài sản. Đặc biệt vào mùa mưa lũ, nước dâng cao, việc đi qua cầu gỗ rất nguy hiểm. 

Tây Nha Trang: Ớn lạnh đi học bằng đò vì cầu Phú Kiểng bị trôi - Ảnh 5.

Nhiều trường hợp khi đi qua cầu bị gãy, rơi xe máy và người xuống sông Cái Nha Trang. Điển hình là vụ việc 28-12-2018, cầu gỗ Phú Kiểng bất ngờ sập khiến 3 xe máy cùng 4 người rơi xuống sông.

Đợt mưa lũ vào ngày 16-11 vừa qua khiến cầu gỗ Phú Kiểng bị trôi, đến nay vẫn chưa khôi phục lại. Gần 1 tháng nay, người dân ở các thôn Xuân Ngọc, Hòn Nghê 1, Hòn Nghê 2 phải chở con đi học ở Trường Tiểu học Vĩnh Ngọc và Trường THCS Cao Thắng bằng đường vòng, mất nhiều thời gian.

Trong khi chờ ông Nguyễn Xuân Thuận khôi phục lại cầu gỗ Phú Kiểng, UBND phường đã giao bộ phận chuyên môn tham mưu, trích kinh phí hợp đồng thuê ca nô để chở học sinh qua Sông Cái vào khung giờ cố định để phục vụ việc đi lại, đảm bảo an toàn cho học sinh

Tây Nha Trang: Ớn lạnh đi học bằng đò vì cầu Phú Kiểng bị trôi - Ảnh 6.

Ông Thuận đang khắc phục cây cầu Phú Kiểng để bà con đi lại

Tuy nhiên, hằng ngày vẫn có rất nhiều học sinh phải đi đò để tiếp tục đến trường. Các em học sinh phải mang áo phao tập trung ở bến đò tự phát để qua bên kia sông đi học.

Tây Nha Trang: Ớn lạnh đi học bằng đò vì cầu Phú Kiểng bị trôi - Ảnh 8.

Các em học sinh ở thôn Xuân Ngọc, Hòn Nghê 1, Hòn Nghê 2 phải đi đò để Trường Tiểu học Vĩnh Ngọc và Trường THCS Cao Thắng học tập

Tây Nha Trang: Ớn lạnh đi học bằng đò vì cầu Phú Kiểng bị trôi - Ảnh 9.

Giữ dòng nước sông Cái là những em học sinh qua lại, học tập bằng đò

Tây Nha Trang: Ớn lạnh đi học bằng đò vì cầu Phú Kiểng bị trôi - Ảnh 10.

Không có nhiều học sinh mang áo phao khi đi đò

Tây Nha Trang: Ớn lạnh đi học bằng đò vì cầu Phú Kiểng bị trôi - Ảnh 12.

Người dân ở các thôn Xuân Ngọc, Hòn Nghê 1, Hòn Nghê 2 phải chở con đi học ở Trường Tiểu học Vĩnh Ngọc và Trường THCS Cao Thắng bằng đường vòng, mất nhiều thời gian. Nên nhiều gia đình cho con em đi đò, dù vậy không đảm bảo vì thiếu áo phao, thiếu nhân lực.

Tây Nha Trang: Ớn lạnh đi học bằng đò vì cầu Phú Kiểng bị trôi - Ảnh 13.

Mong manh nhưng cánh đò qua sông Cái Nha Trang. Không ai có thể đảm bảo an toàn, tính mạng cho các học sinh. Trong khi đó, hàng ngàn hộ dân muốn qua bên kia sông phải đi vòng hơn 15 km rất bất tiện.

UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt Dự án cầu Phú Kiểng và giao Ban Quản lý dự án phát triển tỉnh làm chủ đầu tư. Cầu có chiều dài 271,2 m, trong đó cầu chính dài khoảng 200 m.

Theo thiết kế, cầu có bề rộng 21 m, phần cầu dẫn cầu rộng 18 m, phần cầu chính có 2 nhịp treo dây võng tự neo, dầm cầu bằng dầm hộp bê tông cốt thép, phần cầu dẫn có 4 nhịp dầm bản bằng bê tông cốt thép... 

Tây Nha Trang: Ớn lạnh đi học bằng đò vì cầu Phú Kiểng bị trôi - Ảnh 14.

Phối cảnh Cầu Phú Kiểng mới dự kiến sẽ khởi công vào quý IV/2026

Nút giao đầu cầu phía bắc (phía thôn Hòn Nghê) và nút giao đầu cầu phía Nam (phía đường Lương Định Của), được thiết kế đảm bảo an toàn, khả năng thoát nước tốt trong khu vực và các tuyến đường được đấu nối. Tổng mức đầu tư xây dựng cầu Phú Kiểng khoảng 600 tỉ đồng.

Ban Quản lý dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa đang khẩn trương làm các thủ tục trình xin vốn năm 2026 để thiết kế bản vẽ thi công, sau đó làm công tác kiểm kê, giải phóng mặt bằng, đấu thầu lựa chọn nhà thầu thi công... Nếu thuận lợi, Dự án cầu Phú Kiểng sẽ được khởi công vào đầu quý IV/2026.

tỉnh Khánh Hòa ban quản lý dự án Nha Trang Ban Quản lý mùa mưa lũ cầu Phú kiểng
    Thông báo