15 Chủ tịch UBND xã, phường, đặc khu làm thành viên một Ban Chỉ đạo vừa thành lập của TPHCM

UBND TPHCM vừa có quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn thành phố (gọi tắt là Ban Chỉ đạo).

Ban Chỉ đạo do ông Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, làm Trưởng Ban.

Ông Nguyễn Văn Đa, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, làm Phó Trưởng Ban Thường trực.

Ông Trương Tấn Vũ, Phó Giám đốc Sở Tài chính, làm Phó Trưởng Ban Chỉ đạo.

Ngoài ra, tham gia Ban Chỉ đạo còn có lãnh đạo các đơn vị: Sở Công Thương, Sở Du lịch, Sở Nội vụ, Sở Xây dựng, Sở Ngoại vụ, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Khoa học và Công nghệ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TPHCM, Sở Tư pháp, Sở Văn hóa và Thể thao.

Đặc biệt, thành viên Ban Chỉ đạo còn có 15 Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu có biển, gồm: Hồ Tràm, Cần Giờ, Vũng Tàu, Tam Thắng, Rạch Dừa, Phước Thắng, Long Sơn, Long Hải, Phước Hải, Tân Phước, Xuyên Mộc, Bình Châu, Thạnh An, An Thới Đông, Côn Đảo.

Theo quyết định thành lập, Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ, quyền hạn nghiên cứu, đề xuất với UBND TPHCM phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành liên quan đến phát triển bền vững kinh tế biển trên địa bàn thành phố.

Ban Chỉ đạo giúp UBND TPHCM chỉ đạo các sở, ngành, địa phương thực hiện các nhiệm vụ, đề án, dự án phát triển bền vững kinh tế biển.

Kiến nghị, đề xuất phương án giải quyết các vấn đề, vướng mắc giữa các sở, ngành, địa phương trong việc thực hiện chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển.

Huy động các nguồn lực trong nước và quốc tế để hỗ trợ việc thực hiện chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển.

Cạnh đó, giúp UBND TPHCM chỉ đạo, điều hành phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương trong việc giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành liên quan đến phát triển bền vững kinh tế biển; tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch liên quan đến phát triển bền vững kinh tế biển thành phố.