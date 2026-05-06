Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà làm Trưởng Ban chỉ đạo về cải cách chính sách tiền lương

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà làm Trưởng Ban chỉ đạo về cải cách chính sách tiền lương

Minh Chiến

(NLĐO)- Chính phủ đã kiện toàn Ban Chỉ đạo về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký Quyết định số 798 ngày 5-5 kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công (Ban Chỉ đạo).

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà làm Trưởng Ban chỉ đạo về cải cách chính sách tiền lương - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà làm Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công.

Theo Quyết định, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà làm Trưởng ban Chỉ đạo. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình làm Phó Trưởng ban Thường trực và Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn làm Phó Trưởng ban.

Các ủy viên gồm: Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Bộ trưởng Bộ Công an; Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ trưởng Bộ Y tế; Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam; 1 Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương; 1 Phó Chánh Văn phòng Trung ương; 1 Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương và Thứ trưởng một số bộ ngành, lãnh đạo một số cơ quan của Quốc hội…

Theo Quyết định số 798, Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, xây dựng Đề án về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công.

Ban Chỉ đạo sẽ phối hợp với các bộ, cơ quan nghiên cứu các chính sách kinh tế - xã hội có liên quan đến chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công theo phân công của Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ theo dõi, đôn đốc các bộ ngành, địa phương trong việc thực hiện chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công; giải pháp tạo nguồn cho cải cách chính sách tiền lương, cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; đề xuất các biện pháp để xử lý kịp thời những vấn đề mới phát sinh trong quá trình thực hiện chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công.

Tin liên quan

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà: Báo cáo Bộ Chính trị về chính sách tiền lương trong tháng 6

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà: Báo cáo Bộ Chính trị về chính sách tiền lương trong tháng 6

(NLĐO)- Tiếp xúc cử tri tại tỉnh Lào Cai, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã giải đáp các vấn đề cử tri quan tâm, trong đó có chính sách tiền lương.

Phó Thủ tướng: Trình Bộ Chính trị đề án cải cách chính sách tiền lương trong quý II/2026

(NLĐO)- Chính phủ sẽ xem xét tổng thể chế độ, chính sách với cán bộ, công chức cấp xã trong Đề án cải cách tiền lương, trình Bộ Chính trị trong quý II/2026.

Bộ Nội vụ: Tiếp tục triển khai cải cách chính sách tiền lương theo kết luận của Bộ Chính trị

(NLĐO) - Bộ Nội vụ cho biết sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng, đề xuất các phương án cụ thể về thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo lộ trình.

bảo hiểm xã hội chính sách tiền lương ban chỉ đạo Phạm Thị Thanh Trà Phó Thủ tướng Chính phủ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo