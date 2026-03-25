Thời sự Xã hội

TPHCM kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm

Thiện An

(NLĐO) - UBND TPHCM vừa có quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm với 31 thành viên

UBND TPHCM vừa có quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm Thành phố (gọi tắt là Ban Chỉ đạo). 

Theo quyết định, Ban Chỉ đạo có 31 thành viên. Trong đó, bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM là Trưởng ban.

Danh sách 31 thanh viên Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm TPHCM - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm Thành phố

Ông Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế là Phó Trưởng ban Thường trực.

Các Phó Trưởng ban còn lại gồm ông Trần Hồng Minh, Phó Giám đốc Công an Thành phố; ông Nguyễn Tăng Minh, Phó Giám đốc Sở Y tế.

Ban Chỉ đạo sẽ giúp Chủ tịch UBND TPHCM chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để triển khai hiệu quả các chủ trương của Đảng; chính sách pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm, Thành ủy, HĐND Thành phố, UBND Thành phố về công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm trên địa bàn Thành phố.

Danh sách 31 thanh viên Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm TPHCM - Ảnh 2.

Các đối tượng trong đường dây mại dâm bị Công an TPHCM phát hiện

Ban Chỉ đạo giúp Chủ tịch UBND TPHCM chỉ đạo, triển khai, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, đánh giá hoạt động của các sở, ban, ngành Thành phố, UBND xã, phường, đặc khu trong việc triển khai, thực hiện công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm trên địa bàn Thành phố.

Tham mưu Chủ tịch UBND chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND xã, phường, đặc khu thực hiện nhiệm vụ được giao và báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm.

Giúp Chủ tịch UBND TPHCM tổ chức sơ kết, tổng kết công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm.

Tổng hợp và định kỳ báo cáo Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm và Chủ tịch UBND TPHCM về công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm...

Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo được thực hiện theo quy định hiện hành.

Danh sách Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm TPHCM:

1. Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND Thành phố, Trưởng ban.

2. Ông Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế, Phó Trưởng ban Thường trực.

3. Ông Phan Hồng Ân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, Phó Trưởng ban.

4. Ông Trần Hồng Minh, Phó Giám đốc Công an Thành phố, Phó Trưởng ban.

5. Ông Nguyễn Tăng Minh, Phó Giám đốc Sở Y tế, Phó Trưởng ban.

6. Bà Lê Ngọc Thùy Trang, Phó Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Ủy viên.

7. Bà Lượng Thị Tới, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Ủy viên.

8. Ông Huỳnh Quốc Anh, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Ủy viên.

9. Bà Trần Mai Phương, Phó Giám đốc Sở Tài chính, Ủy viên.

10. Ông Bùi Hữu Toàn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, Ủy viên.

11. Ông Võ Thành Giàu, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ủy viên.

12. Ông Lê Thanh Minh, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Ủy viên.

13. Bà Huỳnh Lê Như Trang, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy viên.

14. Ông Dương Văn Hạnh, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo, Ủy viên.

15. Ông Hà Văn Út, Phó Giám đốc Sở Công Thương, Ủy viên.

16. Ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó Giám đốc Sở Du lịch, Ủy viên.

17. Ông Bùi Chí Tình, Phó Giám đốc Sở An toàn thực phẩm, Ủy viên.

18. Ông Võ Quang Huy, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố, Ủy viên.

19. Bà Nguyễn Thị Hà, Phó Chánh tòa Hình sự Tòa án nhân dân Thành phố, Ủy viên.

20. Ông Lê Tuấn Anh, Phó Bí thư Thành Đoàn, Ủy viên.

21. Bà Lê Thị Kim Thu, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố, Ủy viên.

22. Ông Trương Thành Quang, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố, Ủy viên.

23. Ông Phạm Tường Liêm, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Thành phố, Ủy viên.

24. Bà Nguyễn Kim Loan, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố, Ủy viên.

25. Ông Trương Thanh Phong, Phó Tổng Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố, Ủy viên.

26. Ông Nguyễn Tuấn Anh, Chi cục trưởng Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội, Sở Y tế, Ủy viên.

27. Ông Trần Xuân Khánh, Trưởng phòng Phòng Nghiệp vụ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố, Ủy viên.

28. Ông Nguyễn Thanh Tuấn, Phó Trưởng phòng Phòng Tham mưu (PV01), Công an Thành phố, Ủy viên.

29. Ông Lê Duy Sâm, Phó Trưởng phòng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC02), Công an Thành phố, Ủy viên.

30. Ông Bùi Minh Chiến, Phó Trưởng phòng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an Thành phố, Ủy viên.

31. Bà Lê Hồng Nga, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố, Sở Y tế, Ủy viên.


