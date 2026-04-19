Giáo dục

15 dự án được trao giải Nhất cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp

Yến Anh

(NLĐO)- Ngày hội Khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên lần VIII hội tụ trí tuệ trẻ quốc gia, là nền tảng kết nối tri thức - công nghệ - thị trường

Lễ bế mạc Ngày hội Khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên và trao giải cuộc thi "Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp" lần thứ VIII - năm 2026 được tổ chức chiều 19-4, tại Hà Nội.

15 dự án của HSSV được trao giải Nhất cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thị Quyên Thanh phát biểu tại lễ bế mạc

Phát biểu bế mạc Ngày hội, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thị Quyên Thanh khẳng định sau 3 ngày diễn ra sôi nổi với 135 đội thi, gần 600 học sinh, sinh viên, cùng sự tham gia của các chuyên gia, doanh nghiệp và hệ sinh thái khởi nghiệp, Ngày hội Khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên lần thứ VIII không chỉ là một sự kiện chuyên môn mà thực sự trở thành không gian hội tụ trí tuệ trẻ quốc gia; nền tảng kết nối tri thức – công nghệ – thị trường; vườn ươm khát vọng đổi mới sáng tạo của thế hệ tương lai.

Theo Thứ trưởng, điểm nổi bật năm nay là sự chuyển biến rõ nét từ "ý tưởng" sang "sản phẩm", từ "phong trào" sang "hiệu quả thực chất", đúng với tinh thần chỉ đạo của Chính phủ và định hướng đổi mới giáo dục đào tạo.

Bên cạnh đó, Ngày hội đã tăng cường các hoạt động mang tính trải nghiệm và kết nối thực chất: tổ chức các phiên tư vấn chuyên sâu theo lĩnh vực; bố trí khu vực kết nối để các dự án làm việc trực tiếp với chuyên gia, đại diện doanh nghiệp và tổ chức hỗ trợ…Kết quả cuộc thi có nhiều dự án với sản phẩm cụ thể; có mô hình kinh doanh rõ ràng; có khả năng phát triển và lan tỏa xã hội.

15 dự án của HSSV được trao giải Nhất cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp - Ảnh 2.

Ban tổ chức trao giải Nhất cho các nhóm học sinh tới từ Sở GD-ĐT các tỉnh, thành

Nhiều nhóm đã thể hiện tinh thần "dám nghĩ - dám làm - dám chịu trách nhiệm", chủ động tiếp thu góp ý, hoàn thiện dự án qua từng vòng, qua đó, lan tỏa tinh thần khởi nghiệp tích cực trong học sinh, sinh viên. Đây là tín hiệu rất tích cực cho thấy hệ sinh thái khởi nghiệp học đường đang đi đúng hướng.

"Ngày hội kết thúc không phải là điểm dừng của dự án mà các em cần phải tiếp tục kiên trì hoàn thiện sản phẩm, mạnh dạn thử nghiệm trong môi trường phù hợp, chủ động kết nối và chứng minh hiệu quả bằng kết quả cụ thể" - Thứ trưởng chia sẻ.

Để triển khai hiệu quả Chương trình giai đoạn 2026 - 2035, Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh đề nghị các Sở GD-ĐT, các cơ sở giáo dục đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp tiếp tục kiện toàn đầu mối và bố trí nguồn lực phù hợp; tổ chức hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, cố vấn theo hướng thực chất. Tăng cường kết nối với doanh nghiệp, chuyên gia và địa phương để có bài toán thực tiễn….

Năm 2026, Ban tổ chức nhận được 880 dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục và lựa chọn 135 dự án xuất sắc tham dự Vòng Chung kết cuộc thi "Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp" lần thứ VIII.

Ban giám khảo cuộc thi đánh giá cao chất lượng các đội thi năm nay, đồng đều, mức độ cạnh tranh năng lực mạnh, thể hiện được sự vượt trội, bám sát các vấn đề cấp thiết của xã hội, tính sáng tạo rõ nét, nhiều dự án đã có mô hình mẫu, rõ kết quả, rõ minh chứng.

Kết quả, Ban tổ chức đã trao 15 giải Nhất, 30 giải Nhì, 55 giải Ba, 34 giải Khuyến khích cho cả 3 khối thi (khối học sinh, khối sinh viên, khối giáo dục nghề nghiệp).

Bà đỡ" mát tay của những dự án khởi nghiệp

Bà đỡ" mát tay của những dự án khởi nghiệp

Trong giới khởi nghiệp, hình ảnh ThS Hoàng Thị Thoa không chỉ gắn liền với những cuộc thi sôi nổi mà còn được biết đến như một "bà đỡ" mát tay.

khởi nghiệp ý tưởng khởi nghiệp
