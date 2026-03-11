15 phút thảm họa của Tottenham ở Champions League

Tottenham có màn trình diễn tệ hại chưa từng có khi làm khách Atletico Madrid ở lượt về vòng 1/8 Champions League hôm 11-3.

Chỉ trong chưa đầy 20 phút đầu trận, đội bóng Bắc London gần như sụp đổ hoàn toàn, bắt nguồn từ chuỗi sai lầm nghiêm trọng của thủ môn trẻ Antonin Kinsky.

Thủ môn Antonin Kinsky của Spurs đã bị thay ra một cách không thương tiếc chỉ sau 15 phút trong trận đấu với Atletico Madrid.

Thủ thành Antonin Kinsky đã bị thay thế bởi đồng nghiệp Vicario sau khi để thủng lưới ba bàn, trong đó có hai sai lầm nghiêm trọng. Ảnh: EPA

Đây là lần đầu Kinsky được HLV Igor Tudor trao suất bắt chính tại Champions League kể từ tháng 10 năm ngoái.

Quyết định này được đưa ra sau khi thủ thành số một Guglielmo Vicario có phong độ không thật sự ổn định thời gian gần đây.

Tuy nhiên, lựa chọn đó nhanh chóng trở thành cơn ác mộng.

Ngay phút thứ 5, thủ thành Kinsky trượt chân trong pha xử lý bóng từ tuyến dưới, tạo cơ hội cho chủ nhà Atletico Madrid tổ chức tấn công. Bóng được đưa vào trung lộ và Marcos Llorente dễ dàng dứt điểm mở tỉ số.

Sai lầm đáng trách của thủ môn khiến Tottenham rơi vào thế rượt đuổi ngay từ những phút đầu.

Chỉ ít phút sau, hàng thủ Tottenham tiếp tục mắc lỗi vị trí, tạo điều kiện để Antoine Griezmann thoát xuống và ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0. Bàn thua này không hoàn toàn do Kinsky, nhưng áp lực lên thủ môn người CH Czech ngày càng lớn.

Thảm họa thực sự xảy ra ở phút 15, trong tình huống nhận đường chuyền về khá đơn giản từ đồng đội nhưng thủ môn Kinsky khống chế lỗi, để bóng bật ra đúng tầm của Julian Alvarez.

Tiền đạo chủ nhà Atletico Madrid không bỏ lỡ "món quà" ấy, anh dễ dàng đưa bóng vào lưới trống, nâng tỉ số lên 3-0.

Chứng kiến màn trình diễn thảm họa đó, HLV Igor Tudor lập tức rút thủ thành Kinsky khỏi sân chỉ sau khoảng 15 phút, để tung đồng đội Vicario vào thay.

Các nguồn tin cho biết HLV Tudor sau đó thậm chí không có bất kỳ lời động viên nào với thủ môn trẻ khi anh rời sân trong trạng thái thất thần.

Việc thay người sớm đến mức hiếm thấy ở Champions League khiến nhiều khán giả và chuyên gia bóng đá bất ngờ. Cựu thủ môn Joe Hart (Tottenham, tuyển Anh) khi bình luận trên truyền hình đã bày tỏ sự cảm thông sâu sắc với đàn em Kinsky.

"Tôi thực sự đau lòng cho cậu ấy. Đây là Champions League, áp lực rất lớn. Cậu ấy đã có 14 phút tồi tệ, nhưng nhìn cảnh đó thật sự khó chấp nhận"- cựu thủ môn Tottenham bình luận.

Theo cựu danh thủ Joe Hart, sai lầm trượt chân và bàn thua thứ 3 gần như là kịch bản tệ nhất có thể xảy ra với một thủ môn trẻ đang cố gắng khẳng định mình.

Không chỉ giới chuyên môn, người hâm mộ trên mạng xã hội cũng bày tỏ nhiều cảm xúc trái chiều. Một số cho rằng màn trình diễn của Kinsky có thể là "15 phút tệ nhất lịch sử Champions League", thậm chí so sánh với trận chung kết tai hại của thủ thành Loris Karius trước Real Madrid năm 2018.

Sau khi thủ thành Vicario vào sân, Tottenham vẫn không thể ngăn cản cơn lốc tấn công của đội chủ nhà. Trung vệ Robin Le Normand đánh đầu ghi bàn thứ 4 sau một tình huống phạt góc, khiến hàng thủ đội khách hoàn toàn sụp đổ.

Khu vực khán đài dành cho đội khách Tottenham có nhiều ghế trống chỉ sau 20 phút trong trận đấu với Atletico Madrid.

Bầu không khí tại sân cũng phản ánh rõ sự thất vọng của người hâm mộ Tottenham. Chỉ khoảng hơn 20 phút thi đấu, nhiều ghế ở khu vực cổ động viên đội khách đã trống trơn khi một số người rời sân sớm.

"Thảm hoạ" thủ môn góp phần khiến đại diện Anh thua thảm đại diện Tây Ban Nha 2-5 ở lượt đi vòng 1/8 Champions League.