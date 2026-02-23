Ai hay nhất, ai tệ nhất Arsenal trong “đại chiến” với Tottenham?

Sau cú sảy chân đáng tiếc trước Wolves hồi giữa tuần, "Pháo thủ" nhanh chóng lấy lại phong độ bằng màn trình diễn thuyết phục trước đại kình địch cùng thành phố.

Kết quả này giúp đoàn quân của HLV Mikel Arteta tái lập khoảng cách 5 điểm với Man City, dù đối thủ vẫn còn 1 trận chưa đấu.

Arsenal thắng derby Bắc London trước đại kình địch Tottenham.

Eberechi Eze tiếp tục tỏa sáng rực rỡ với cú đúp cho Arsenal trước Tottenham.

Viktor Gyokeres cũng tỏa sáng với cú đúp, góp công lớn vào chiến thắng của Arsenal.

Viktor Gyokeres và Eberechi Eze là hai cái tên nổi bật nhất trong chiến thắng của Arsenal.

Tiền vệ Eberechi Eze tiếp tục tỏa sáng rực rỡ, chỉ 3 tháng sau khi lập hat-trick vào lưới Tottenham trong chiến thắng 4-1 trước đó. Đáng chú ý, ngôi sao 27 tuổi từng ở rất gần việc gia nhập chính "Gà trống" ở kỳ chuyển nhượng mùa hè năm ngoái.

Ở trận đấu thuộc vòng 27, tiền vệ Eze ghi 2 bàn ở các phút 32 và 61.

Trong khi đó, trung phong Viktor Gyokeres cũng lập cú đúp với các pha lập công ngay đầu hiệp hai, chỉ 2 phút sau khi Randal Kolo Muani gỡ hòa cho Tottenham, bàn còn lại ở thời gian bù giờ, qua đó ấn định chiến thắng đậm cho Arsenal.

Vậy đâu là cầu thủ xuất sắc nhất trận? Phóng viên Simon Collings của SunSport đã đưa ra điểm số chi tiết cho từng cầu thủ Arsenal qua màn trình diễn trước Tottenham.

Thủ môn David Raya – 8 điểm

David Raya thi đấu như thể muốn khẳng định bản thân sau cái kết đáng quên ở trận hòa của Arsenal trước Wolves.

Người gác đền này làm chủ hoàn toàn khu vực cấm địa với những pha bắt bóng bổng chắc chắn suốt trận, đồng thời thể hiện phản xạ xuất sắc ở cuối trận để vô hiệu hoá cú dứt điểm của Richarlison.

Hậu vệ Jurrien Timber – 6 điểm

Tỏ ra chậm nhịp từ trận gặp Wolves và tiếp tục có dấu hiệu xuống sức ở trận này. Có một đường chuyền thiếu chính xác, sau đó phải phạm lỗi kéo ngã Pape Matar Sarr và nhận thẻ vàng. Dù vậy, anh vẫn kịp kiến tạo cho bàn mở tỷ số của Viktor Gyokeres trước khi bị thay ra trước phút 60.

Trung vệ William Saliba – 6 điểm

William Saliba bỏ lỡ cơ hội ngon ăn ở đầu trận khi đánh đầu chệch cột từ một tình huống phạt góc. Trung vệ người Pháp cũng có vài pha xử lý thiếu chắc chắn trong hiệp một và không duy trì được sự sắc sảo như thường thấy ở mùa giải này.

Trung vệ Gabriel Magalhaes – 6 điểm

Gabriel Magalhaes hẳn đã thở phào khi bàn thắng thứ 2 của Randal Kolo Muani bị từ chối do lỗi đẩy từ phía sau lưng anh. Nếu không, trung vệ người Brazil có thể đã mắc sai lầm thứ 2 chỉ trong một tuần, sau tình huống xử lý lỗi ở trận gặp Wolves.

Hậu vệ trái Piero Hincapie – 7 điểm

Piero Hincapie cho thấy anh đang vượt lên trong cuộc cạnh tranh vị trí hậu vệ trái với Riccardo Calafiori. Ngôi sao người Ecuador tiếp tục có màn trình diễn chắc chắn và ổn định, đồng thời tạo ra cơ hội rõ rệt cho Bukayo Saka với đường chuyền dài chính xác.

Tiền vệ Martin Zubimendi – 6 điểm

Martin Zubimendi cho thấy dấu hiệu quá tải và có lẽ đang cần quãng nghỉ ngắn, điều mà anh sẽ có trong tuần tới. Dù vậy, tiền vệ người Tây Ban Nha vẫn góp phần giúp Arsenal kiểm soát thế trận, với khả năng xử lý bóng gọn gàng và an toàn.

Tiền vệ Declan Rice – 5 điểm

Tiền vệ Declan Rice hiếm khi mắc sai lầm nhưng lần này đã biếu không cho Tottenham bàn gỡ khi cố gắng rê bóng ở khu vực nguy hiểm.

Tuyển thủ Anh chắc chắn là người thở phào nhất khi Arsenal lội ngược dòng trong hiệp hai, nơi anh thi đấu khởi sắc hơn.

Tiền vệ cánh phải Bukayo Saka – 7 điểm

Bukayo Saka được trả lại hành lang cánh phải sau 2 trận trước đó thi đấu ở vai trò số 10 và đã có màn so tài quyết liệt với hậu vệ trái Djed Spence bên phía Tottenham.

Ngôi sao người Anh góp công vào bàn mở tỷ số, đồng thời cũng có vài cơ hội dứt điểm nguy hiểm cho riêng mình.

Tiền vệ tấn công Eberechi Eze – 9 điểm

Eberechi Eze tiếp tục trở thành người hùng của Arsenal trước Tottenham lần thứ hai trong mùa giải.

Dường như derby Bắc London luôn là "sân khấu" để tiền vệ này tỏa sáng khi anh lập cú đúp và thể hiện phong độ ấn tượng, gợi nhớ hình ảnh ngôi sao từng giúp Crystal Palace chinh phục FA Cup mùa trước.

Tiền đạo Leandro Trossard – 6 điểm

Leandro Trossard trở lại đội hình xuất phát sau khi ngồi dự bị ở trận hòa Wolves. Anh có màn trình diễn ở mức tròn vai, không quá nổi bật.

Tiền đạo người Bỉ từng dứt điểm vọt xà đáng tiếc nhưng cũng suýt ghi bàn trong hiệp một với pha xử lý chỉ chệch khung thành trong gang tấc.

Tiền đạo Viktor Gyokeres – 9 điểm

Viktor Gyokeres có màn trình diễn ấn tượng nhất kể từ khi khoác áo Arsenal. Anh ghi bàn thứ 2 cho "Pháo thủ" bằng cú sút đẹp mắt từ ngoài vòng cấm, trước khi hoàn tất cú đúp ở những phút bù giờ.

Không chỉ ghi bàn, tiền đạo này còn gây ấn tượng với khả năng liên kết lối chơi, giúp kết nối hiệu quả giữa hàng tiền vệ và hàng công "Pháo thủ".

Dự bị

Hậu vệ Cristhian Mosquera (thay Timber phút 57) – 6 điểm

Được tung vào sân chơi ở vị trí hậu vệ phải trong khoảng 30 phút cuối, trong bối cảnh Ben White vắng mặt vì chấn thương. Hậu vệ Mosquera thi đấu tròn vai, duy trì sự chắc chắn cần thiết.

Tiền đạo Gabriel Martinelli (thay Trossard phút 76) – 6 điểm

Mang đến nguồn năng lượng mới cho hàng công Arsenal trong những phút cuối, góp phần giúp đội nhà kiểm soát thế trận và bảo toàn lợi thế.

Tiền vệ Martin Odegaard (thay Eze phút 77) – 6 điểm

Được tung vào sân từ ghế dự bị khi vừa trở lại sau chấn thương. Tiền vệ người Na Uy kịp để lại dấu ấn với một pha kiến tạo cho Viktor Gyokeres hoàn tất cú đúp, mang đến màn thể hiện ngắn gọn nhưng hiệu quả.

Tiền vệ Noni Madueke (thay Saka phút 90+1) – không chấm điểm

Các cầu thủ không được sử dụng: Kepa Arrizabalaga, Riccardo Calafiori, Myles Lewis-Skelly, Christian Norgaard, Gabriel Jesus.