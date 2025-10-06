HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Thời sự

15 triệu thửa đất đã "đúng, đủ, sạch, sống"

Thùy Linh

(NLĐO) - Cả nước đã rà soát được 49 triệu thửa đất, trong đó có 15 triệu thửa đất "đúng, đủ, sạch, sống" được đồng bộ từ địa phương về Trung ương

Tại họp báo thường kỳ của Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) ngày 6-10, ông Mai Văn Phấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đất đai, thông tin đã qua 36 ngày triển khai Chiến dịch "Làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai" (trong tổng thời gian thực hiện Chiến dịch là 90 ngày, từ ngày 1-9-2025 đến 30-11-2025).

Cơ sở dữ liệu đất đai Tại việt nam đã đạt 15 triệu thửa đúng , đủ , sạch , sống - Ảnh 1.

15 triệu thửa đất "đúng, đủ, sạch, sống" đã được đồng bộ dữ liệu từ địa phương về Trung ương

Chiến dịch nhằm hoàn thiện, đồng bộ cơ sở dữ liệu đất đai, tạo nền tảng cho Chính phủ điện tử và công tác quản lý nhà nước hiện đại; nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công, cải cách mạnh mẽ các thủ tục hành chính về đất đai; kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa cơ sở dữ liệu đất đai với cơ sở dữ liệu quốc gia và các ngành khác, hình thành hệ sinh thái dữ liệu số thống nhất phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành.

Theo đó, Bộ NN-MT cùng Bộ Công an đã phân công rõ trách nhiệm với 21 nhiệm vụ cụ thể, trong đó Bộ NN-MT chủ trì 5 nhiệm vụ, Bộ Công an chủ trì 4 nhiệm vụ và các địa phương thực hiện 12 nhiệm vụ còn lại.

 Việc phân công được thực hiện theo nguyên tắc "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ kết quả, rõ thời gian và rõ thẩm quyền."

Cụ thể,  Phó Cục trưởng Cục Quản lý đất đai cho biết đối với các nhiệm vụ do Bộ Công an chủ trì đến thời điểm hiện nay đã hoàn thành xong 2 nhiệm vụ; còn 2 nhiệm vụ thường xuyên trong phạm vi 90 ngày đêm triển khai chiến dịch.

Với 12 nhiệm vụ của địa phương, ông Phấn cho biết đến nay, hầu hết các tỉnh, thành phố đã xây dựng kế hoạch triển khai hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. Chỉ còn 3 địa phương chưa vào cuộc.

Quản lý phần mềm cơ sở dữ liệu đất đai 

"Tính đến nay, cả nước đã rà soát được 49 triệu thửa đất, trong đó có 15 triệu thửa đất "đúng, đủ, sạch, sống" đã được đồng bộ từ địa phương về Trung ương" - ông Phấn nhấn mạnh.

Phó Cục trưởng Cục Quản lý đất đai Mai Văn Phấn cũng cho biết đến nay cả nước đã phân loại được 18 triệu thửa đất về đơn vị cấp xã quản lý.

Đối với phạm vi còn lại đất ở, nhà ở được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng chưa lập cơ sở dữ liệu), có hơn 9 triệu thửa đất. Các địa phương đã thu thập được hơn 5 triệu thông tin để cập nhật bổ sung.

Về hạ tầng, đại diện Bộ NN-MT cho biết các địa phương hiện đã có hệ thống quản lý và phần mềm phục vụ cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai ở các mức độ khác nhau.

Tin liên quan

Công an TP HCM thông báo quan trọng liên quan cơ sở dữ liệu đất đai

Công an TP HCM thông báo quan trọng liên quan cơ sở dữ liệu đất đai

(NLĐO) - Công an TP HCM và Sở Nông nghiệp - Môi trường triển khai chiến dịch 90 ngày làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai

Vụ "Phù phép trong quản lý đất đai, xây dựng" ở Gia Lai: UBKT Trung ương yêu cầu báo cáo

(NLĐO) - UBKT tỉnh Gia Lai đã có báo cáo bước đầu theo yêu cầu của UBKT Trung ương liên quan đến loạt bài điều tra "Phù phép trong quản lý đất đai, xây dựng"

Vụ "Phù phép trong quản lý đất đai, xây dựng": Có nhiều dấu hiệu phức tạp

(NLĐO) – Liên quan đến loạt bài điều tra "Phù phép trong quản lý đất đai, xây dựng", đoàn công tác tỉnh Gia Lai xin gia hạn thêm thời gian thanh tra.

