Công an TP HCM thông báo quan trọng liên quan cơ sở dữ liệu đất đai

Ngày 4-10, Công an TP HCM cho biết đang phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường triển khai chiến dịch 90 ngày làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai nhằm xây dựng hệ thống dữ liệu "đúng, đủ, sạch, sống".

Theo Công an TP HCM, việc này nhằm phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước, đồng thời cắt giảm thủ tục hành chính, giấy tờ công dân.

Sau 1 tháng triển khai, thành phố đã đạt được những kết quả tích cực trong việc hợp nhất cơ sở dữ liệu từ 3 địa phương trước sáp nhập (TP HCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu) thành một khối thống nhất với 4.771.634 thửa đất.

Tuy nhiên, việc này vẫn đang gặp nhiều khó khăn, chủ yếu do thiếu sự đồng bộ, thống nhất về thông tin chủ sử dụng đất và giấy tờ.

Một góc TP HCM nhìn từ trên cao Ảnh: QUỐC ANH

Việc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai sẽ mang lại những lợi ích thiết thực như: cắt giảm thủ tục hành chính; thông tin được chuẩn hóa, giúp giảm thiểu hồ sơ giấy tờ, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục liên quan cấp giấy chứng nhận, đăng ký biến động đất đai.

Ngoài ra, người dân được đảm bảo quyền lợi: thông tin đất đai, nhà ở của người dân sẽ được cập nhật chính xác, minh bạch, bảo vệ quyền lợi hợp pháp và tài sản trên môi trường số.

Đồng thời, tích hợp tiện ích số: dữ liệu sau khi làm sạch sẽ được tích hợp vào các nền tảng công nghệ như ứng dụng VNeID và miniApp Thông tin đất đai, giúp người dân dễ dàng tra cứu, sử dụng.

Từ ngày 1-7-2024, VNeID là ứng dụng định danh điện tử duy nhất để công dân thực hiện đăng nhập trên cổng dịch vụ công quốc gia, tham gia thực hiện các thủ tục hành chính.

Ngày 13-9-2025, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ký ban hành Chỉ thị 24/CT-Tg về việc thúc đẩy triển khai các giải pháp công nghệ phục vụ người dân và doanh nghiệp gắn với dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử. Như vậy, từng bước các hoạt động phục vụ người dân và doanh nghiệp sẽ thực hiện trên môi trường điện tử, ứng dụng VNeID.

Do đó, vì quyền lợi của chính mình, vì một TP HCM số hiện đại, Công an TP HCM và Sở Nông nghiệp - Môi trường khuyến nghị người dân thành phố tích cực phối hợp, tham gia cung cấp và xác thực thông tin đất đai, nhà ở.

Cụ thể, người dân chủ động cung cấp, xác thực thông tin, phối hợp với công an cơ sở, cán bộ văn hóa – xã hội, tổ dân phố/khu phố để kê khai, bổ sung, chỉnh lý thông tin; đến các bàn hướng dẫn được bố trí tại trụ sở UBND và Trung tâm Dịch vụ hành chính công để được hỗ trợ cung cấp, xác thực thông tin đất đai. Đồng thời, phối hợp chuẩn hóa dữ liệu nhân thân.

Đối với khoảng 2 triệu chủ sử dụng đất/chủ sở hữu nhà ở chưa đầy đủ thông tin, đề nghị người dân phối hợp mang giấy chứng nhận (sổ đỏ, sổ hồng) và căn cước công dân (CCCD) để đối chiếu, xác thực thông tin với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Đây là yêu cầu cấp thiết, đặc biệt với các trường hợp thay đổi CMND/CCCD hoặc giấy chứng nhận được cấp trên nhiều loại bản đồ khác nhau.