Thời sự Xã hội

Vụ "Phù phép trong quản lý đất đai, xây dựng": Có nhiều dấu hiệu phức tạp

Anh Tú

(NLĐO) – Liên quan đến loạt bài điều tra "Phù phép trong quản lý đất đai, xây dựng", đoàn công tác tỉnh Gia Lai xin gia hạn thêm thời gian thanh tra.

Ngày 29-9, nguồn tin riêng của phóng viên cho biết liên quan đến loạt bài điều tra "Phù phép trong quản lý đất đai, xây dựng" ở phường Quy Nhơn Tây mà Báo Người Lao Động đã phản ánh, đoàn công tác của Thanh tra tỉnh Gia Lai đã xin gia hạn thêm thời gian thanh tra khoảng 10 ngày so với kế hoạch.

Cụ thể, đến ngày 5-10, đoàn công tác của Thanh tra tỉnh Gia Lai sẽ có kết luận vụ việc.

Khu đất công 50 tỉ bị “hô biến” ở phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai nằm ở vị trí đắc địa với 3 mặt tiền.

Nguyên nhân do vụ việc sai phạm liên quan đến đất đai, trật tự xây dựng ở phường Quy Nhơn Tây có nhiều dấu hiệu phức tạp hơn so với nhận định ban đầu của các cơ quan chức năng.

Sau khi có kết luận thanh tra từ cơ quan chức năng, vụ việc sẽ được báo cáo lên UBND tỉnh Gia Lai để xử lý các bước tiếp theo theo quy định và có văn bản trả lời Báo Người Lao Động.

Trước đó, từ ngày 7-8 đến 12-8, Báo Người Lao Động đăng loạt bài điều tra "Phù phép trong quản lý đất đai, xây dựng". Trong đó, phản ánh khu đất công rộng hơn 2.500 m², có giá thị trường khoảng 50 tỉ đồng tại thôn Thanh Long, phường Quy Nhơn Tây (trước đây là xã Phước Mỹ, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) vốn do Nhà nước quản lý và HTX Phước Thành 3 sử dụng, đã bị "hô biến", sau đó chuyển nhượng thành đất cán bộ.

Cụ thể, sau khi được "hợp thức hóa" đứng tên một cá nhân, khu đất nhanh chóng được sang tên cho nhiều cán bộ lãnh đạo xã Phước Mỹ cũ. Trong số này có bà Lê Thị Thu Thủy (vợ ông Cao Minh Thi, nguyên Chủ tịch UBND xã Phước Mỹ, nay là Phó Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Tây), bà Trần Thị Nhi (nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Phước Mỹ, nay là cán bộ UBND phường Quy Nhơn Tây) và ông Đỗ Nguyên Đính (nguyên cán bộ địa chính xã Phước Mỹ).

Không chỉ vậy, tại phường Quy Nhơn Tây hiện còn tồn tại hàng trăm công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, đất rừng, đất công ích, đất dự án. Phần lớn các công trình này được xây dựng từ thời xã Phước Mỹ cũ, nhất là khi ông Cao Minh Thi làm Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND xã.

Phù phép trong quản lý đất đai: Dấu hiệu phức tạp tại gia Lai - Ảnh 2.

Chữ ký mà ông Nguyễn Văn Xuân và bà Hồ Thị Quyền cho rằng không phải của mình trong phiếu lấy ý kiến khu dân cư để "hô biến" khu đất công 50 tỉ, năm 2018.

Sau loạt bài điều tra trên, ngày 19-8, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai có văn bản chỉ đạo kiểm tra, xác minh toàn bộ vụ việc. Theo đó, giao Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, các ngành chức năng và UBND phường Quy Nhơn Tây khẩn trương rà soát, làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm tập thể, cá nhân liên quan nếu để xảy ra sai phạm. Kết quả phải báo cáo UBND tỉnh và có văn bản trả lời Báo Người Lao Động trước ngày 20-9.

Trong khi đoàn công tác do Sở NN-MT chủ trì vẫn đang tiếp tục tiến hành kiểm tra, xác minh vụ việc theo chỉ đạo, ngày 28-8, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai tiếp tục có văn bản giao Thanh tra tỉnh tổ chức thanh tra, làm rõ nội dung Báo Người Lao Động đã phản ánh về công tác quản lý đất đai trên địa bàn phường Quy Nhơn Tây.

Clip hàng loạt căn biệt thự mái Thái, công trình được xây dựng trái phép trên đất công ở phường Quy Nhơn Tây (xã Phước Mỹ cũ)

Trên cơ sở đó, ngày 11-9, Chánh Thanh tra tỉnh Gia Lai đã ban hành quyết định thanh tra công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn phường Quy Nhơn Tây theo thông tin Báo Người Lao Động đã phản ánh. 

Theo đó, Chánh Thanh tra tỉnh Gia Lai thành lập đoàn công tác gồm 8 thành viên để thanh tra, làm rõ vụ việc. Thời hạn thanh tra là 10 ngày làm việc, kể từ ngày công bố quyết định.

