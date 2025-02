15 trưởng phòng, trưởng công an huyện ở Hà Nội xin nghỉ hưu trước tuổi

Công an TP Hà Nội ngày 20-2 cho biết phát huy tinh thần nêu gương và ý thức trách nhiệm trong thực hiện chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy công an địa phương, không tổ chức công an cấp huyện, 59 cán bộ giữ các chức vụ lãnh đạo, chỉ huy các cấp của Công an thành phố đã tự nguyện xin nghỉ hưu trước thời hạn. Bên cạnh đó, 10 cán bộ là lãnh đạo trưởng phòng, trưởng công an cấp huyện tự nguyện xin giữ chức vụ thấp hơn chức vụ đang đảm nhiệm.



Đảng ủy Công an TP Hà Nội tổ chức hội nghị họp về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy. Ảnh: Công an Hà Nội

Thực hiện mô hình tổ chức bộ máy mới, Công an thành phố sẽ kết thúc hoạt động đối với 30 Công an cấp huyện. Với tinh thần thần tốc, "vừa chạy, vừa xếp hàng", trong thời gian vừa qua, Công an TP Hà Nội đã khẩn trương triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để phục vụ công tác sắp xếp lại tổ chức, bộ máy.

"Công an TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị khi thực hiện phải tích cực, khẩn trương nhưng chắc chắn; hạn chế tối đa làm xáo trộn, ảnh hưởng đến công tác chuyên môn, nghiệp vụ của từng đơn vị; đảm bảo nhanh, gọn, không gián đoạn hoạt động thường xuyên, không bỏ trống địa bàn, không ngắt quãng công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn"- đại diện Công an thành phố nêu rõ.

Theo Công an TP Hà Nội, trong số 59 cán bộ lãnh đạo, chỉ huy đã xin nghỉ hưu trước hạn tuổi có 15 cán bộ là trưởng phòng và tương đương, trưởng công an cấp huyện. Phó trưởng phòng và tương đương, phó trưởng công an cấp huyện là 19 cán bộ. Đội trưởng và tương đương, trưởng công an cấp xã là 8 cán bộ. Ngoài ra, 10 cán bộ trưởng phòng, trưởng công an cấp huyện xin giữ chức vụ thấp hơn.