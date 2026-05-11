Khoa học

15 vụ nổ xanh bùng lên giữa trời, giới khoa học bối rối suốt 8 năm

Anh Thư

(NLĐO) - Những vụ nổ phát ra ánh sáng màu xanh lam rực rỡ, bí ẩn và mạnh mẽ đã được ghi nhận từ năm 2018.

Vào năm 2018, khoa học đã ghi nhận một loại vụ nổ vũ trụ mới gọi là "Hiện tượng quang học thoáng qua xanh, nhanh và sáng chói" (LFBOT). Kể từ đó đến nay, có thêm 14 sự kiện tương tự được ghi nhận. Nhưng nguồn gốc của các vụ nổ vẫn gây bối rối cho giới thiên văn.

Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi tiến sĩ Anya Nugent từ Trung tâm Vật lý Thiên văn (CfA) của Đại học Harvard (Mỹ) có thể đã tìm ra câu trả lời.

15 vụ nổ xanh bùng lên giữa trời, khoa học bối rối suốt 8 năm - Ảnh 1.

Hình minh họa cho thấy một lỗ đen va chạm với một ngôi sao Wolf Rayet, tạo ra một vụ nổ màu xanh lam rực rỡ - Ảnh: CfA

Theo Space.com, các nhà khoa học đã cố gắng tìm hiểu nguồn gốc của LFBOT trong một thời gian khá dài và thậm chí đã đề xuất rất nhiều mô hình để giải thích sự tồn tại của những hiện tượng này.

Sự quan tâm có lẽ xuất phát từ việc LFBOT phát triển nhanh hơn đáng kể so với các vụ nổ vũ trụ khác, với ánh sáng đạt đỉnh và mờ dần chỉ trong vài ngày.

LFBOT cũng nổi bật bởi một màu xanh lam mê hoặc trong suốt thời gian tồn tại, cho thấy chúng có nhiệt độ cực cao.

Những giả thuyết khác về nguồn gốc tiềm năng của LFBOT bao gồm sự chết của các ngôi sao khổng lồ trong các vụ nổ siêu tân tinh sụp đổ lõi, các vụ lỗ đen xé sao cực đoan.

Nhưng phân tích lần này cho thấy LFBOT xuất hiện từ những môi trường rất khác so với những môi trường được tạo ra bởi các sự kiện nói trên.

Mô hình mới mà tiến sĩ Nugent và các cộng sự xây dựng chỉ ra rằng chúng rất có thể là vụ va chạm khủng khiếp giữa một "thây ma" và một ngôi sao Wolf-Rayet.

Sao Wolf-Rayet là một giai đoạn tiến hóa ngắn nhưng cực kỳ mãnh liệt của những ngôi sao có khối lượng rất lớn, xảy ra ngay trước khi ngôi sao phát nổ.

Đối với kịch bản này, vụ nổ màu xanh lam xảy ra chủ yếu trong các thiên hà có nhiều sao hình thành hơn và có khối lượng nhỏ.

Hai vật thể va chạm là hai ngôi sao khối lượng lớn, trong đó một ngôi sao hút vật chất của ngôi sao kia, biến "bị ăn thịt" thành sao Wolf-Rayet.

Sau một thời gian, sao Wolf-Rayet khiến ngôi sao ăn thịt "căng bụng", nổ tung trong một sự kiện siêu tân tinh sụp đổ lõi, biến thành một lỗ đen hoặc sao neutron.

Cuối cùng, "thây ma" này - tức sao neutron hay lỗ đen - nuốt chửng sao Wolf-Rayet và tạo ra một LFBOT khủng khiếp.

Homo juluensis Trung Quốc vừa viết lại lịch sử loài người

(NLĐO) - Một "kho báu" 146.000 tuổi đã được loài người tuyệt chủng Homo juluensis để lại ở miền Trung Trung Quốc.

