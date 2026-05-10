HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Khoa học

Homo juluensis Trung Quốc vừa viết lại lịch sử loài người

Anh Thư

(NLĐO) - Một "kho báu" 146.000 tuổi đã được loài người tuyệt chủng Homo juluensis để lại ở miền Trung Trung Quốc.

Theo Ancient Origins Heritage Daily, một nhóm nghiên cứu đa quốc gia đã phát hiện ra điều kinh ngạc liên quan đến loạt hiện vật của loài người cổ đại Homo juluensis - còn có biệt danh là "người đầu to", từng sinh sống tại miền Trung Trung Quốc.

Đó là những công cụ được chế tạo trong thời kỳ băng hà khắc nghiệt, giúp định hình lại quan niệm về sự tiến bộ trong công nghệ của loài người thời kỳ đầu.

Homo juluensis Trung Quốc vừa viết lại lịch sử loài người - Ảnh 1.

Các công cụ đặc biệt mà loài người cổ Homo juluensis đã để lại ở Trung Quốc - Ảnh: Yuchao Zhao/ EUREKALERT

Viết trên tạp chí khoa học Journal of Human Evolution, nhóm tác giả dẫn đầu bởi giáo sư Zhangyang Li từ Đại học Sơn Đông (Trung Quốc) và tiến sĩ Yuchao Zhao từ Bảo tàng Field (Mỹ) cho biết các hiện vật này đã được khai quật từ di chỉ Lingjing, nơi mà người cổ đại từng giết mổ động vật.

Giữa những bộ xương hóa thạch, các nhà khảo cổ đã phát hiện ra những công cụ đá phức tạp, đòi hỏi trí thông minh và tầm nhìn xa đáng kể để chế tạo.

Trong phân tích mới, họ đã xác định được độ tuổi các hiện vật này thông qua việc phân tích các tinh thể bên trong một trong những khúc xương.

Kết quả cho thấy chúng đã có niên đại 146.000 năm, đẩy niên đại của di chỉ này lùi về quá khứ xa hơn 20.000 năm so với ước tính trước đây. Điều đáng ngạc nhiên là thời điểm này rơi đúng vào giai đoạn khắc nghiệt của kỷ băng hà.

Phân tích kỹ hơn cho thấy các công cụ được chế tác rất bài bản. Các lõi đá được tạo hình một cách có kiểm soát để tạo ra những mảnh đá sắc bén, và một số được gia công khác nhau ở mỗi mặt tùy thuộc vào mục đích sử dụng.

“Từ lâu, người ta vẫn cho rằng những tiến bộ công nghệ gắn liền với điều kiện ổn định và thuận lợi” - tiến sĩ Zhao giải thích.

Vì vậy, phát hiện mới đã làm thay đổi bức tranh tổng thể về sự phát triển của loài người, ít nhất là trong khu vực này, phá vỡ giả thuyết cho rằng các cuộc cách mạng công nghệ sơ khai thường chỉ xảy ra vào các thời kỳ sung túc.

Thay vào đó, điều kiện khắc nghiệt cũng có thể thúc đẩy con người phát triển các kỹ thuật mới đột phá, như một sự thích nghi thiết yếu để tồn tại trong những điều kiện vô cùng khó khăn.


Tin liên quan

Đi dạo buổi sáng, phát hiện báu vật bằng vàng 1.500 tuổi

Đi dạo buổi sáng, phát hiện báu vật bằng vàng 1.500 tuổi

(NLĐO) - Nhìn thấy gò đất lạ dưới gốc một cái cây đổ, người đàn ông đã dùng gậy chọc vào và tìm thấy một báu vật vô giá

Rác vũ trụ: Lời cảnh báo mới cho người Trái Đất

(NLĐO) - Quỹ đạo Trái Đất tầm thấp đang trở nên ngày càng chật chội và nguy hiểm.

Robot săn sự sống NASA bất ngờ bị “níu tay” trên Sao Hỏa

(NLĐO) - Sau gần 14 năm làm "công dân Sao Hỏa", robot Curiosity đã gặp phải một tai nạn hy hữu, đe dọa nghiêm trọng đến sứ mệnh.

Kỷ băng hà loài người Trung Quốc khảo cổ Homo juluensis
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo