Thể thao

Thể hình Việt Nam giành 5 ngôi vô địch châu Á ngày đầu tiên

Đào Tùng - Ảnh: Đinh Kim

(NLĐO) - Tranh tài ngày đầu tiên của Giải Vô địch châu Á 2025, các tuyển thủ thể hình Việt Nam thi đấu ở 11/18 nội dung và mang về tổng cộng 5 huy chương vàng.

Thành tích đứng đầu giải Đông Nam Á diễn ra trước đó một ngày khiến tinh thần các lực sĩ thể hình Việt Nam vô cùng phấn chấn. Những lực sĩ chưa bước lên sàn đấu đều rất háo hức, chờ mang về thành tích ở đấu trường châu lục.

Thể hình Việt Nam giành 5 ngôi vô địch châu Á ngày đầu tiên - Ảnh 1.

Trần Anh Tú (giữa) giành HCV thể hình hạng 55 kg nam

Quyết tâm của các tuyển thủ Việt Nam bước đầu đã được đền đáp xứng đáng. Hai tuyển thủ quê Đồng Nai là Trần Anh Vũ (thể hình, 55 kg nam) và Trần Văn Khánh (thể hình, 70 kg nam) liên tiếp bước lên bục chiến thắng cao nhất. Không lâu sau đó, Nguyễn Viết Phú mang về tấm HCV thứ ba nội dung thể hình hạng dưới 80 kg nam dành cho VĐV lứa tuổi 40-49.

Thể hình Việt Nam giành 5 ngôi vô địch châu Á ngày đầu tiên - Ảnh 2.

Trần Văn Khánh nhận HCV ở cả giải châu Á lẫn Đông Nam Á hạng 70 kg nam

Có đôi chút tiếc nuối cho Nguyễn Văn Quang khi "lão tướng" quê Khánh Hòa chỉ về nhì ở nội dung thể hình hạng trên 80 kg nam dành cho VĐV lứa tuổi 50-60. Phùng Hữu Thanh giành HCĐ thể hình hạng 60 kg nam và Phan Huỳnh Đức - Lê Thị Cẩm Hướng giành vị trí thứ ba nội dung đôi nam nữ thể hình hạng không kể cân.

Thể hình Việt Nam giành 5 ngôi vô địch châu Á ngày đầu tiên - Ảnh 3.

Nguyễn Viết Phú (giữa) giành HCV hạng dưới 80 kg nam lứa tuổi 40-49.

Ấn tượng nhất trong số các nội dung tranh tài là việc hai nhà vô địch thế giới 2024 là Nguyễn Thị Kim Dung (fitness physique, VĐV chiều cao đến 1,65 m nữ) và Tạ Thị Ngọc Bích (fitness physique, VĐV chiều cao trên 1,65 m nữ) khẳng định vị thế của mình ở sân chơi châu Á.

Bài biểu diễn sinh động, mạnh mẽ, đầy biểu cảm của Kim Dung và Ngọc Bích mang về cho đội tuyển Việt Nam hai ngôi vô địch thứ tư và thứ năm trong ngày tranh tài đầu tiên.

Thể hình Việt Nam giành 5 ngôi vô địch châu Á ngày đầu tiên - Ảnh 4.

Kim Dung (giữa, HCV) và Cẩm Hướng (phải, HCĐ) nội dung fitness physique VĐV dưới 1,65 m

Giành 5 HCV, 1 HCB và 4 HCĐ, tuyển Việt Nam tạm dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương Giải Vô địch châu Á sau 18 nội dung thi đấu đầu tiên. Đoàn chủ nhà Thái Lan tạm xếp thứ nhì (3 HCV, 7 HCB, 2 HCĐ) và Pakistan tạm xếp thứ ba (2 HCV)…

Thể hình Việt Nam giành 5 ngôi vô địch châu Á ngày đầu tiên - Ảnh 5.

Tạ Thị Ngọc Bích giành HCV fitness physique VĐV trên 1,65 m

Trong ngày tranh tài thứ nhì của Giải Vô địch thể hình châu Á (23-8), các lực sĩ đến từ 27 quốc gia và vùng lãnh thổ sẽ tiếp tục thi thố tài năng ở 23 nội dung bao gồm fitness và thể hình. Tuyển Việt Nam hy vọng cải thiện thành tích, vượt chỉ tiêu huy chương khi nhiều gương mặt kỳ cựu sẵn sàng xung trận, như Đinh Kim Loan, Nguyễn Thị Kim Dung, Tạ Thị Ngọc Bích, Nguyễn Văn Quang, Nguyễn Minh Mỹ, Châu Nguyên Kha…

Giành 6 ngôi vô địch, Việt Nam nhất toàn đoàn Giải thể hình Đông Nam Á 2025

Giành 6 ngôi vô địch, Việt Nam nhất toàn đoàn Giải thể hình Đông Nam Á 2025

(NLĐO) – 20 tuyển thủ Việt Nam đồng loạt ra quân mang về 14 huy chương, trong đó có 6 HCV, và giành luôn ngôi nhất toàn đoàn Giải Vô địch thể hình Đông Nam Á.

Thể hình Việt Nam tham dự 2 giải quốc tế

30 tuyển thủ thể hình Việt Nam sáng 18-8 đã lên đường sang Thái Lan tham dự đồng thời Giải Vô địch Đông Nam Á và Giải Vô địch châu Á năm 2025.

Thể hình Việt Nam giành 7 ngôi vô địch, xếp nhì châu Á

(NLĐO) – Tấm HCV nội dung thể hình cổ điển dành cho VĐV có chiều cao đến 1,82m mà Nguyễn Thanh Tiên mang về trong ngày thi đấu cuối cùng đã giúp đội tuyển Việt Nam giành luôn ngôi nhì toàn đoàn Giải Vô địch thể hình và fitness châu Á 2024.

Giải Vô địch thể hình châu Á 2025 tuyển thể hình Việt Nam Trần Anh Tú trần văn khánh Nguyễn Viết Phú Tạ Thị Ngọc Bích
