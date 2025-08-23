HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Tuyển Việt Nam giành 8 ngôi vô địch thể hình châu Á 2025, chỉ xếp nhì toàn đoàn

Đào Tùng - Ảnh: Đinh Kim

(NLĐO) – So tài cùng các đối thủ cực mạnh ở những hạng cân nặng, các lực sĩ Việt Nam vẫn xuất sắc mang về 3 HCV trong ngày thứ nhì Giải Vô địch thể hình châu Á

Ngày thi đấu thứ nhì được đánh giá hết sức khó khăn cho các lực sĩ thể hình Việt Nam khi họ không có thế mạnh ở những hạng cân nặng. Ngay cả các hạng cân nhẹ cũng có sự cạnh tranh dữ dội, đến độ nhà vô địch thế giới 2024 Đinh Kim Loan cũng phải nhường bước trước đối thủ người Malaysia Melaura Dora…

3 lực sĩ Việt Nam lên ngôi vô địch thể hình châu Á 2025 - Ảnh 1.

Trần Ngọc Ngân Hà (giữa) giành HCV thứ 6 cho tuyển Việt Nam

Những màn tranh chấp quyết liệt cuối cùng cũng đi đến khúc quanh khi liên tiếp 3 lực sĩ Việt Nam bước lên bục chiến thắng cao nhất. Trần Ngọc Ngân Hà giành HCV nội dung Sport Physique dành cho nữ chiều cao trên 1,65 m, Lê Văn Việt chiến thắng nội dung Athletic Physique dành cho nam chiều cao dưới 1,67 m.

3 lực sĩ Việt Nam lên ngôi vô địch thể hình châu Á 2025 - Ảnh 2.

Lê Văn Việt lần đầu giành vàng châu Á

Ấn tượng hơn cả là màn trình diễn của nhà vô địch thế giới 2024 là Nguyễn Thị Kim Dung, sau khi giành vị trí số 1 nội dung fitness physique dành cho nữ chiều cao đến 1,65 m, chiều 23-8 tiếp tục chiến thắng gần như tuyệt đối ở nội dung Athletic Physique dành cho nữ hạng mở rộng, không tính chiều cao.

3 lực sĩ Việt Nam lên ngôi vô địch thể hình châu Á 2025 - Ảnh 3.

Kim Dung (giữa) duy trì phong độ cực tốt trên mọi đấu trường

Nữ tuyển thủ quê TP HCM như vậy sớm trở thành lực sĩ giàu thành tích nhất của đội tuyển Việt Nam với hai ngôi vô địch châu Á năm nay, lần đầu tiên giành "cú đúp" vàng ở một giải đấu quốc tế. Hồi tháng 6 vừa qua, cô vinh dự được nhận Huân chương Lao động hạng Nhất nhờ thành tích thi đấu quốc tế xuất sắc trong những năm gần đây.

Sau hai ngày thi đấu giành tổng cộng 8 ngôi vô địch, tuyển Việt Nam vẫn phải nhường vị trí dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương cho chủ nhà Thái Lan. 

Đội tuyển xứ Chùa vàng tăng tốc quyết liệt khi giành đến 8 HCV ở ngày thi đấu thứ nhì, vươn lên vị trí số 1 với 11 HCV, 13 HCB, 4 HCĐ. Đoàn Việt Nam lùi về vị trí thứ hai (8 HCV, 3 HCB, 6 HCĐ) trong khi Malaysia qua mặt Pakistan để giành vị trí thứ ba (4 HCV, 4 HCB, 5 HCĐ)…

Clip: Lê Văn Việt nhận HCV Athletic Physique

Trong ngày thi đấu cuối cùng của Giải Vô địch thể hình châu Á (24-8), các lực sĩ đến từ 27 quốc gia và vùng lãnh thổ sẽ tiếp tục thi thố tài năng ở 9 nội dung, hầu hết của nữ. Tuyển Việt Nam trông chờ nhiều vào "cô gái vàng" Tạ Thị Ngọc Bích, Trần Ngọc Ngân Hà, Nguyễn Ngọc Thái Hà…

Tin liên quan

Thể hình Việt Nam giành 5 ngôi vô địch châu Á ngày đầu tiên

Thể hình Việt Nam giành 5 ngôi vô địch châu Á ngày đầu tiên

(NLĐO) - Tranh tài ngày đầu tiên của Giải Vô địch châu Á 2025, các tuyển thủ thể hình Việt Nam thi đấu ở 11/18 nội dung và mang về tổng cộng 5 huy chương vàng.

Giành 6 ngôi vô địch, Việt Nam nhất toàn đoàn Giải thể hình Đông Nam Á 2025

(NLĐO) – 20 tuyển thủ Việt Nam đồng loạt ra quân mang về 14 huy chương, trong đó có 6 HCV, và giành luôn ngôi nhất toàn đoàn Giải Vô địch thể hình Đông Nam Á.

Thể hình Việt Nam tham dự 2 giải quốc tế

30 tuyển thủ thể hình Việt Nam sáng 18-8 đã lên đường sang Thái Lan tham dự đồng thời Giải Vô địch Đông Nam Á và Giải Vô địch châu Á năm 2025.

