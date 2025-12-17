150 phút nghẹt thở với người đàn ông vào bệnh viện trong tình trạng đau đầu dữ dội

Ngày 17-12, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh (TPHCM) cho hay vừa tiếp nhận một trường hợp với kết quả chẩn đoán hình ảnh đã khiến ngay cả bác sĩ dày dạn kinh nghiệm cũng phải dè dặt: Khối u nguyên bào mạch máu (Hemangioblastoma) khổng lồ đã chiếm gần trọn vùng tiểu não bên trái.

Bệnh nhân là người đàn ông (40 tuổi), nhập viện trong tình trạng đau đầu dữ dội, đi đứng loạng choạng.

Ảnh chụp khối u to bằng quả trứng vịt của bệnh nhân

Theo BSCKII Đỗ Văn Long, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh (người trực tiếp mổ), tiểu não vốn nhỏ bé nhưng ở bệnh nhân này lại chứa một khối u to bằng quả trứng vịt, chèn ép trực tiếp vào thân não – nơi điều khiển mọi hoạt động sống còn của cơ thể. Chỉ cần một tích tắc sơ sẩy hoặc khối u lớn thêm chút nữa, bệnh nhân có thể tử vong đột ngột.

Khó khăn của ca bệnh này không chỉ nằm ở kích thước khối u mà còn ở bản chất của nó: U nguyên bào mạch máu thường "ngốn" máu rất dữ dội và nằm sát các cấu trúc thần kinh trung ương. Một sơ suất nhỏ có thể gây chảy máu ồ ạt, dẫn đến di chứng liệt toàn thân hoặc tử vong ngay trên bàn mổ.

Thay vì bóc tách trực tiếp, các bác sĩ chọn đường tiếp cận vào các mạch máu nuôi u trước, biến một khối u "đẫm máu" thành một vùng phẫu trường khô ráo. Trong suốt quá trình can thiệp vào vùng thân não nhạy cảm, mỗi cử động của dao mổ đều được giám sát bởi hệ thống cảnh báo thần kinh. Kết quả ca đại phẫu dự kiến vô cùng phức tạp đã kết thúc chỉ sau 2 giờ rưỡi. Lượng máu mất đi chỉ khoảng 200-300ml – một con số cực nhỏ đối với một ca mổ u não khổng lồ.

Ca phẫu thuật cứu kịp người đàn ông bị khối u não hành hạ

Chỉ 2 ngày sau phẫu thuật, bệnh nhân từng không thể tự đi vững đã có thể đứng dậy, tự tin bước những bước chậm rãi đầu tiên trong sự ngỡ ngàng của người thân. Những cơn đau đầu hành hạ suốt nhiều tháng qua hoàn toàn biến mất.

Chuyên gia y tế khuyên nhiều người thường chủ quan với những cơn chóng mặt, nhức đầu hay đi đứng loạng choạng kéo dài. Đừng đợi đến khi đôi chân không còn điều khiển được mới đi khám. Những dấu hiệu tưởng chừng đơn giản đó có thể là lời cầu cứu của bộ não trước những khối u nguy hiểm.



