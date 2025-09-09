Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang điều tra vụ việc người đàn ông dùng đá đập liên tiếp vào đầu 1 thanh niên đang đi trên đường khiến nạn nhân nguy kịch.

1 thanh niên bị đập liên tiếp vào đầu, đang nguy kịch

Theo thông tin ban đầu, tối 8-9, anh L.H.S. (SN 1998, ngụ xã Ea Nuôl, tỉnh Đắk Lắk) đang đi trên đường liên thôn để về nhà.

Lúc này, anh S. bị T.V.T. (SN 1978, ngụ cùng xã) dùng đá đập liên tiếp vào đầu.

Nghe tiếng kêu cứu của S. người dân chạy đến can ngăn và đưa anh đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Tiếp nhận tin báo, cơ quan điều tra đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, đưa T. về trụ sở làm việc.

Một lãnh đạo UBND xã Ea Nuôl cho biết T. là người có thần kinh không bình thường.