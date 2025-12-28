15.000 VĐV tranh tài Giải Việt dã TP HCM "Chào năm mới 2026"

Giải việt dã do Đài Phát thanh và Truyền hình TP HCM (HTV) phối hợp cùng Sở Văn hóa - Thể thao TP HCM và Tập đoàn Becamex IDC tổ chức.

Các VĐV tranh tài ở giải năm 2025 .Ảnh: Đông Linh

Giải nhằm tạo không khí phấn khởi, hứng khởi cho cộng đồng chạy bộ cũng như người dân thành phố trước thềm xuân mới 2026. Các cự ly phong trào sẽ mở màn cho ngày hội chạy bộ từ 5 giờ sáng và đúng 7 giờ, các nội dung hệ đội tuyển và chạy tập thể chính thức diễn ra với sự góp mặt của những VĐV xuất sắc đến từ nhiều tỉnh, thành cùng lực lượng chạy bộ phong trào thuộc các cơ quan, đơn vị, trường học…

Giải quy tụ gần 15.000 VĐV, trong đó hệ phong trào chiếm gần 11.000 người, cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của việc chạy bộ trong cộng đồng. Riêng hệ đội tuyển và chạy tập thể có 3.180 VĐV, gồm 180 chân chạy tranh tài hệ đội tuyển (91 nam, 89 nữ) đến từ 18 tỉnh, thành như TP HCM, Đồng Nai, Đồng Tháp, Tây Ninh, An Giang, Cần Thơ, Lâm Đồng, Vĩnh Long…

Giải còn là hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần XIV của Đảng, chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ TP HCM nhiệm kỳ 2025-2030, đồng thời lan tỏa thông điệp "Khỏe để học tập, lao động và cống hiến".

Toàn bộ chương trình thi đấu của giải sẽ được truyền hình trực tiếp trên HTV Thể thao, HTV1 và các nền tảng số của HTV.