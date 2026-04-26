16 vé xổ số miền Nam trúng độc đắc đang được đại lý tìm kiếm

Xổ số miền Nam tuần qua có tổng cộng 22 giải độc đắc của 21 công ty xổ số kiến thiết khu vực phía Nam.

Theo đó, vé số Kiên Giang mở thưởng chiều 19-4, giải độc đắc (dãy số 220127) trúng tại TP Cần Thơ.

Vé số Tiền Giang mở thưởng cùng ngày với vé số Kiên Giang, giải độc đắc (dãy số 480644) trúng tại Đồng Tháp.

Vé số Đà Lạt mở thưởng cùng ngày với vé số Kiên Giang và vé số Tiền Giang, giải độc đắc (dãy số 751465) trúng tại Đồng Tháp.

Vé số TPHCM mở thưởng chiều 20-4, giải độc đắc (dãy số 327706) trúng tại Đồng Nai.

Vé số Đồng Tháp mở thưởng cùng ngày với vé số TPHCM, giải độc đắc (dãy số 789922) trúng tại An Giang.

Vé số Cà Mau mở thưởng cùng ngày với vé số TPHCM và vé số Đồng Tháp, giải độc đắc (dãy số 050354) trúng tại TPHCM.

Vé số Bạc Liêu mở thưởng chiều 21-4, giải độc đắc (dãy số 196775) trúng tại Đồng Tháp.

Vé số Bến Tre mở thưởng cùng ngày với vé số Bạc Liêu, giải độc đắc (dãy số 650472) đến chiều 26-4 vẫn chưa tìm ra khách hàng trúng 16 vé.

Vé số Vũng Tàu mở thưởng cùng ngày với vé số Bến Tre và vé số Bạc Liêu, giải độc đắc (dãy số 548134) trúng tại Tây Ninh.

Giải độc đắc của vé số Vũng Tàu trúng tại tỉnh Tây Ninh. Ảnh: ĐLVS Lan Hùng Tú

Vé số Cần Thơ mở thưởng chiều 22-4, giải độc đắc (dãy số 657749) trúng tại TP Cần Thơ.

Vé số Đồng Nai mở thưởng cùng ngày với vé số Cần Thơ, giải độc đắc (dãy số 324163) trúng tại TPHCM.

Vé số Sóc Trăng mở thưởng cùng ngày với vé số Đồng Nai và vé số Cần Thơ, giải độc đắc giải độc đắc (dãy số 953280) trúng tại Tây Ninh.

Vé số Bình Thuận mở thưởng chiều 23-4, giải độc đắc (dãy số 154002) trúng tại TPHCM.

Vé số Tây Ninh mở thưởng cùng ngày với vé số Bình Thuận, giải độc đắc (dãy số 935353) cũng trúng tại TPHCM.

Vé số An Giang mở thưởng cùng ngày với vé số Tây Ninh và vé số Bình Thuận, giải độc đắc (dãy số 451670) trúng tại Vĩnh Long.

Vé số Vĩnh Long mở thưởng chiều 24-4, giải độc đắc (dãy số 800023) trúng tại TP Cần Thơ.

Vé số Trà Vinh mở thưởng cùng ngày với vé số Vĩnh Long, giải độc đắc (dãy số 966205) trúng tại An Giang.

Vé số Bình Dương mở thưởng cùng ngày với vé số Vĩnh Long và vé số Trà Vinh, giải độc đắc (dãy số 171287) trúng tại TPHCM và Cà Mau.

Vé số Hậu Giang mở thưởng chiều 25-4, giải độc đắc (dãy số 905491) trúng tại TP Cần Thơ.

Vé số TPHCM mở thưởng cùng ngày với vé số Hậu Giang, giải độc đắc (dãy số 077465) trúng tại Đồng Nai.

Giải độc đắc của vé số Long An trúng tại tỉnh Tây Ninh

Vé số Bình Phước mở thưởng cùng ngày với vé số TPHCM và vé số Hậu Giang, giải độc đắc (dãy số 548122) trúng tại Tây Ninh.

Vé số Long An mở thưởng chiều 25-4, giải độc đắc (dãy số 638657) cũng trúng tại Tây Ninh.

Như vậy, tuần qua, duy nhất giải độc đắc của vé số Bến Tre vẫn chưa lộ diện khách hàng trúng 16 vé.

Do đó, các đại lý vé số đang tìm chủ nhân may mắn trúng giải độc đắc nêu trên.