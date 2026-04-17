1.692 tác phẩm lọt vào vòng sơ khảo Giải Báo chí quốc gia lần thứ XX

Chiều 17-4, tại Hà Nội, Hội đồng sơ khảo Giải Báo chí quốc gia lần thứ XX - năm 2025 họp khai mạc Vòng chấm sơ khảo, thảo luận và thống nhất tiêu chí, cách thức chấm điểm, lịch chấm của các Tiểu ban Hội đồng.

Hội đồng sơ khảo Giải Báo chí Quốc gia Lần thứ XX - năm 2025 họp khai mạc Vòng chấm sơ khảo. Ảnh: Quang Khánh

Hội đồng sơ khảo Giải Báo chí Quốc gia Lần thứ XX gồm Chủ tịch, Phó chủ tịch và 77 thành viên, chia thành 12 tiểu ban. Trong đó, ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Giải Báo chí quốc gia, Chủ tịch Hội đồng sơ khảo; ông Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Phó chủ tịch Hội đồng sơ khảo. Nhà báo, TS Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, là thành viên tiểu ban tin, bài phản ánh, phỏng vấn, bình luận, chuyên luận, tọa đàm, giao lưu trực tuyến (Báo điện tử).

Theo thống kê của Ban Thư ký tổng hợp giải, năm nay có 1.752 tác phẩm thông qua vòng sơ tuyển tại các cấp Hội gửi về dự thi, trong đó có 143 tác phẩm có sự tham gia của tác giả không phải là hội viên Hội Nhà báo Việt Nam. Ban Thư ký tổng hợp giải đã sơ loại 60 tác phẩm và đưa vào 1.692 tác phẩm đủ điều kiện tham gia Vòng sơ khảo theo quy định.

Giải Báo chí quốc gia năm nay có 13 nhóm giải. Trong đó, Báo in có 3 nhóm giải gồm: Giải Tin, bài phản ánh, phỏng vấn có 196 tác phẩm; giải Xã luận, bình luận, chuyên luận có 124 tác phẩm; giải Phóng sự, phóng sự điều tra, ký báo chí, ghi chép có 145 tác phẩm. Ảnh báo chí có 1 nhóm giải ảnh đơn, nhóm ảnh, phóng sự ảnh với 115 tác phẩm dự thi.

Phát thanh có 2 nhóm giải gồm: Giải Tin, bài phản ánh, phỏng vấn, bình luận, chuyên luận có 31 tác phẩm; giải Chương trình phát thanh tổng hợp, tọa đàm, phóng sự, phóng sự tài liệu, phóng sự điều tra có 126 tác phẩm.

Ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, phát biểu. Ảnh: Quang Khánh

Truyền hình có 3 nhóm giải gồm: Giải Tin, phóng sự với 195 tác phẩm; giải Bình luận, chuyên luận, giao lưu, tọa đàm có 35 tác phẩm; giải Phim tài liệu, ký sự truyền hình có 119 tác phẩm

Báo điện tử có 2 nhóm giải: Giải Tin, bài phản ánh, phỏng vấn, bình luận, tọa đàm, giao lưu trực tuyến với 263 tác phẩm; giải Phóng sự, phóng sự điều tra, ký báo chí, ghi chép có 162 tác phẩm

Trong khi đó, báo chí đa phương tiện có 1 nhóm giải (Infographic, Video clips, Podcast, Live-stream…) với 158 tác phẩm dự thi. Báo chí sáng tạo có 1 nhóm giải (tác phẩm, sản phẩm, chương trình báo chí sáng tạo) với 23 tác phẩm dự thi.

Theo ông Nguyễn Đức Lợi, năm nay là tròn 20 năm, Giải Báo chí quốc gia do Chính phủ phê duyệt, giao Hội Nhà báo Việt Nam là cơ quan thường trực tổ chức. Đây được coi là giải thưởng nghề nghiệp danh giá và uy tín nhất của những người làm báo.

Tham dự giải năm nay có 20/22 Liên Chi hội, 33 Chi hội trực thuộc và 34/34 Hội Nhà báo tỉnh, thành phố tham dự. Điều này cho thấy các cấp Hội, các cơ quan báo chí vẫn luôn chú trọng đến việc phát triển nghiệp vụ, chuyên môn, những người làm báo vẫn luôn dành cho Giải Báo chí quốc gia sự quan tâm, hưởng ứng tích cực.

Các thành viên Hội đồng sơ khảo Giải Báo chí quốc gia Lần thứ XX họp khai mạc Vòng chấm sơ khảo. Ảnh: Quang Khánh

Hầu hết các cấp Hội gửi tác phẩm đúng hạn, hồ sơ tác phẩm đúng quy định, đạt yêu cầu. Các tác phẩm dự giải đáp ứng các tiêu chí xét chọn được nêu trong Hướng dẫn tuyển chọn của Hội đồng Giải. Các quy định về tác giả, tác phẩm, nhóm thể loại, cơ bản được các đơn vị thực hiện tốt. Nhiều cấp hội có nền nếp tham dự vẫn được duy trì, như: Báo Nhân Dân, Hội Nhà báo TP Hà Nội, Hội Nhà báo TPHCM, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Quân đội nhân dân…

Đối với loại hình Ảnh báo chí, Ban Tổ chức tiếp tục khuyến khích cho phép cá nhân tự gửi dự thi, không cần thông qua các cấp Hội, và mỗi cá nhân được gửi tối đa 3 tác phẩm. Theo đó, trong 2 năm trở lại đây, số lượng tác phẩm dự thi đã tăng hơn so với các năm trước.

Với loại hình Phát thanh, kể từ sau khi Điều lệ Giải sửa đổi, nhóm thể loại trong loại hình Phát thanh được phân chia lại thì số lượng tác phẩm giữa 2 nhóm thể loại có chênh lệch khá lớn. Ban Thư ký tổng hợp cũng đã đề nghị Hội đồng Giải Báo chí Quốc gia xem xét cân đối lại giữa các nhóm thể loại trong loại hình này.