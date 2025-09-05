18 năm mòn mỏi chờ quy hoạch

Năm 2007, khu đất 24 ha ở trung tâm phường Phú Cường, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương (nay là phường Thủ Dầu Một, TP HCM) được UBND tỉnh phê duyệt giao cho Công ty TNHH Xây dựng - Đầu tư - Kinh doanh địa ốc Tân Vũ Minh (Công ty Tân Vũ Minh) thực hiện Dự án Khu dân cư Thế Kỷ 21. Dự án được kỳ vọng sẽ là điểm nhấn cho TP Thủ Dầu Một thời điểm đó.



Khổ sở vì quy hoạch "treo"

Theo ông Võ Hoàng Ngân, Giám đốc Sở Xây dựng TP HCM (trước đó là Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương), trong quá trình đầu tư Dự án Khu dân cư Thế Kỷ 21, các vấn đề pháp lý và giải tỏa, đền bù phát sinh nên chủ đầu tư chậm thực hiện. Đến năm 2015, sau khi đầu tư được một số tuyến đường và trụ điện thì Công ty Tân Vũ Minh ngưng thực hiện, kiến nghị địa phương thu hồi dự án vì vướng vấn đề pháp lý và giải tỏa, đền bù.

Đầu năm 2020, khi tỉnh Bình Dương đang loay hoay tìm phương án quy hoạch mới, Công ty Tân Vũ Minh lại có văn bản kiến nghị UBND tỉnh cho phép doanh nghiệp tìm đối tác để tiếp tục thực hiện dự án. Dù đã được UBND tỉnh Bình Dương liên tục gia hạn nhưng dự án vẫn không tiến triển thêm.

Sau đó, từ ý kiến của các sở, ngành, UBND tỉnh Bình Dương thống nhất phương án quy hoạch khu đất 24 ha này thành Dự án Công viên Phú Cường, gồm khu nhà ở tái định cư và công viên cây xanh. Từ đó đến nay, hàng trăm hộ dân sống ở khu vực này vô cùng mệt mỏi với quy hoạch "treo". Nhà cửa xuống cấp không được sửa chữa, đường sá không được đầu tư, việc mua bán chuyển nhượng đất không thực hiện được…

Trong căn nhà tiền chế được dựng tạm để che mưa nắng, ông Huỳnh Công Tâm rầu rĩ khi nhắc đến Dự án Khu dân cư Thế Kỷ 21. Năm 2010, gia đình ông được đền bù hơn 2,1 tỉ đồng, cùng 1 nền tái định cư tại chỗ diện tích 120 m2. Thời điểm đó, gia đình ông rất phấn khởi và tích cực hợp tác với chủ đầu tư để bàn giao khu đất hơn 2.700 m2, với kỳ vọng nơi đây sẽ trở thành khu đô thị sầm uất bậc nhất của Thủ Dầu Một. Thế nhưng, đã 15 năm trôi qua, gia đình ông vẫn mòn mỏi chờ suất tái định cư.

"Số tiền đền bù, vợ chồng tôi mua căn nhà cách dự án khoảng 3 km. Tuy nhiên, từ năm 2017, tôi phát hiện mắc ung thư, phải bán nhà để chữa trị, rồi thuê phòng trọ ở. Khoảng 1 năm nay, do không còn khả năng trả tiền thuê nhà, gia đình tôi trở lại khu đất cũ dựng căn nhà tạm" - ông Tâm cho biết.

Ông Huỳnh Công Tâm bên căn nhà tiền chế trong khu vực Dự án Khu dân cư Thế Kỷ 21

Ông Tâm mong mỏi các cơ quan chức năng sớm có hướng xử lý, tiếp tục triển khai dự án để bàn giao suất tái định cư cho người dân hoặc trả tiền để họ có phương án làm ăn, sinh sống. Điều mà người dân mong muốn trước mắt là được hỗ trợ tiền thuê nhà trọ. "Bản thân tôi tuổi già, cộng với căn bệnh hiểm nghèo, sống không còn được bao lâu, chỉ mong lúc nhắm mắt xuôi tay được thấy con cái mình chắc chắn có được nền tái định cư để ổn định cuộc sống" - ông bày tỏ.

Cách nhà ông Tâm khoảng vài chục mét là nhà bà Hai, người đã sống ở đây hơn 50 năm. Bà nêu thực trạng: "Xây nhà mới thì không được, muốn sửa chữa gì cũng không cho phép, cứ quy hoạch "treo" mãi thế này thì người dân rất khổ sở".

"Đất vàng" lận đận

Khu 24 ha này từng được xem là "đất vàng" vì nằm ở vị trí đắc địa nhất của TP Thủ Dầu Một nhưng suốt nhiều năm vẫn chưa được định đoạt số phận. Nhiều người dân vì không chịu được cảnh sống gò bó đã đi nơi khác thuê nhà ở. Quy hoạch "treo" không chỉ ảnh hưởng đến đời sống người dân mà còn gây khó cho địa phương trong công tác quản lý địa bàn, quy hoạch chỉnh trang đô thị.

Ông Trần Phong Lưu, Chủ tịch UBND phường Thủ Dầu Một, cho biết mới đây, địa phương đã kiến nghị TP HCM quan tâm giải quyết Dự án Khu dân cư Thế Kỷ 21. Trong đó, phường kiến nghị thành phố có phương án xử lý sớm đối với dự án này. Để ngăn chặn các giao dịch mua bán tại dự án, chính quyền địa phương đã cắm bảng cảnh báo với nội dung: Khu vực quy hoạch Công viên Phú Cường, nghiêm cấm các hành vi mua bán, chuyển nhượng, lấn chiếm đất, xây dựng…

Về hướng xử lý Dự án Khu dân cư Thế Kỷ 21, trước đó, UBND tỉnh Bình Dương cũ đã giao Sở Xây dựng và TP Thủ Dầu Một nghiên cứu quy hoạch phân khu theo 2 phương án. Phương án 1: Quy hoạch thành trung tâm hồ điều tiết cảnh quan theo hướng đấu thầu. Phương án 2: Cho phép người dân tái định cư ngay trong khu vực, nếu sau này nhà nước thực hiện dự án thì sẽ bồi thường.

Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương khi đó được yêu cầu nghiên cứu tìm phương án nào tiện lợi nhất cho người dân. Tuy nhiên, 1 trong 2 phương án chưa được chọn lựa thực hiện thì tỉnh Bình Dương sáp nhập với TP HCM nên đến nay, dự án này vẫn chưa được tháo gỡ.

Theo đại diện Phòng Quy hoạch - Sở Xây dựng TP HCM, sau khi sáp nhập các địa phương, thành phố đang làm lại quy hoạch chung tổng thể. Vì thế, Dự án Khu dân cư Thế Kỷ 21 vẫn phải chờ hướng xử lý, khi có quy hoạch chung mới tính toán được các bước tiếp theo.